Tegnap beszámoltunk róla, hogy a hidrogéncellás nyerges vontatókat fejlesztő Nikola Motor Company kétmilliárd dollárra perelte be a Teslát, szabadalomsértés miatt. Szerintük Elon Musk elektromos nyergese, amit tavaly mutattak be, nagyon hasonlít az általuk tervezett és 2016-ban bemutatott Nikola One-hoz. A Nikola Motor nem sokkal ezután kiadott egy közleményt, közhírré téve, hogy 800 nyergest vesz tőlük egy cég.

Ez pedig nem más, mint Amerika legnagyobb sörfőzdéje, az Anheuser-Busch. A nullemissziós kamionok várhatóan a következő évtized elején állhatnak forgalomba. A sörszállításra vásárolt flotta nappali fülkés Nikola Two, illetve hálókabinnal szerelt Nikola One nyerges vontatókból fog állni. Előbbivel minimum 500 mérföld, vagyis 800 kilométer, utóbbival pedig 1200 mérföld, vagyis 1930 kilométer tehető meg egy feltöltéssel.

A Nikola Motornak sikerült egy nagy ügyfelet behúznia, ugyanis a sörfőzde 2025-ig szeretné az összes teherautóját hidrogéncellásra lecserélni. A cég azt a célt tűzte ki célul, hogy hét év alatt 25 százalékkal csökkenti saját szén-dioxid-kibocsátását, teljes értéklánca mentén. A 800 Nikola nyerges vontatóval számítások szerint 18 százalékkal kevesebb szén-dioxiddal fogja terhelni a környezetet az Anheuser-Busch logisztikai ágazata. Ez a mennyiség 13 ezer (!) személyautó egész éves szén-dioxid-kibocsátásának felel meg.