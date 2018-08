Bő egy évvel ezelőtt mutatta be a Volkswagen a Crafter alapokra épülő lakóautóját Düsseldorfban. A koncepció modell után most a németek elkészítették a sorozatgyártásra szánt változatot is, mely valamivel szolidabbra sikeredett. Ettől függetlenül valószínűsíthető, hogy legalább olyan népszerűségnek fog örvendeni, mint a Transporter alapokra épülő California, melyből eddig 160 ezer darabot adtak el 1988 óta.

A stílusosan Grand California névre keresztelt modellt hivatalosan az őszi, düsseldorfi lakóautó kiállításon fogják leleplezni. A Volkswagen ugyanakkor már elénk szórt egy maréknyi információmorzsát az újdonságról. Eszerint a belső elrendezés hű a korábbi koncepcióhoz: a két elülső ülés mögött egy szélesebb asztal, valamint kétszemélyes üléspad kapott helyet. Mögötte pedig WC-vel ellátott mosdó- és zuhanyfülke található, majd egy keresztbe beépített kétszemélyes francia ágy következik.

A jármű utastere az oldalsó, elhúzható tolóajtón keresztül közelíthető meg, amely mellett egy kisebb konyhának is sikerült helyet szorítani. Ennél már bárki megvillanthatja főzési tudományát, a felszereltség részét képezi ugyanis a kétégős gázfőzőlap, a rozsdamentes mosogatótálca, valamint a 70 literes fagyasztószekrénnyel ellátott hűtőgép. Az evőeszközök és a különféle tányérok, illetve edények tárolására pedig a konyhaszekrényből kihúzható fiókok szolgálnak.