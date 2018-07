Olvass tovább

Ezeknél a járműveknél nem ritka, hogy akasztós szekrény is rendelkezésre áll a kabinban. Nincs ez másképp a Ultraloftnál sem, melyben egy 106 centiméter magas integrált gardrób kapott helyet. Opcionálisan a Peterbilt polcokat is kínál hozzá, így a tárolóhely teljes mértékben az egyéni igényekhez szabható. A gardrób alá egy fagyasztóval ellátott hűtőt építettek be, de akad itt a dobozos italok hűtésére szolgáló hűtőfakk is, mely hűtőszekrény alól húzható ki.

A gardróbbal szemben, fülke másik oldalán egy kisebb munkaállomást alakítottak ki. A kihúzható asztalon számítógépezni, de akár étkezni is lehet. Ugyancsak ezen a részen helyezték el a fűtés, a légkondicionáló, a belső világítás, illetve az ajtók nyitását és zárását szolgáló kezelőkonzolokat is. Annak érdekében pedig, hogy a fülkében töltött pihenőidő minél szórakoztatóbb legyen, a belső falra még egy 81 centiméter átmérőjű síkképcsöves tévét is felszereltek.

Nemcsak a hatalmas térrel és a rendelkezésre álló komforttal büszkélkedhet ez a modellváltozat. A jármű ugyanis majdnem 1000 kilóval könnyebb és 2 százalékkal jobb aerodinamikai mutatókkal rendelkezik a sztenderd 579-eshez képest. Az első 579 Ultraloft az oklahomai székhelyű Freymiller Truckingnál állt forgalomba, de várhatóan egyre nagyobb darabszámban bukkan majd fel a tengerentúli országutakon.

