A magyar logisztikai cég képviselői múlt héten keresték fel Elon Musk cégének fremonti központját, ahol az amerikai elektromos modellek európai bevezetése is szóba került. A kiadott sajtóközlemény szerint ők Európából elsőként próbálhatták ki a Semi-t. A magyar cég vezetői tárgyalásokat folytattak az elektromos teherautó hazai teszteléséről, valamint esetleges forgalmazási lehetőségeiről.

A logisztikai szolgáltató fantáziát lát az önvezető járművekben is. “Az elektromos és önvezető kamion fejlesztések jelentős mértékben csökkenthetik a közúti árufuvarozás környezeti hatásait. Nagy lehetőséget látunk a logisztikai infrastruktúrát érintő fejlesztésekben is, amelyek digitális elemeit már most is hatékonyan alkalmazzuk a gyakorlatban” – mondta a látogatás kapcsán Lajkó Ferenc, a Waberer’s vezérigazgatója.

A Waberer’s vezetői két másik vállalatnál, a Paccar-cégcsoportnál és az Amazonnál is látogatást tettek. Előbbinél az önvezető és elektromos teherautókkal kapcsolatos fejlesztésekről, utóbbinál pedig stratégiai együttműködésről is szó volt.

Amerikában jelenleg a német Daimler kezében lévő Freightliner rendelkezik olyan önvezető kamion prototípusával, ami már közutakon is közlekedhet, de nemrég az Embark startup is készített egy önvezető csőröst a gyári változatból.