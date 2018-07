Múlt hétfőn érkezett meg a vadonatúj, felépítmény nélküli Ural Next Magyarországra, néhány centin múlott csak, hogy be tudták vinni a műhelybe. „A következő hetekben nekiállunk a versenykamion átalakításának. Számításaink szerint legalább 8 hónapra lesz szükségünk, ha naponta legalább 8-9 órát dolgozunk vele” – jegyezte meg a sajtótájékoztatón Jobbágy Ákos, a Hungarian Ural Rally Team csapatfőnöke. Hozzátette: a cél az, hogy megépítsék Magyarország legnagyobb versenykamionját. Első körben a fülkét alakítják át, a gyáriak helyére beépítik a versenyüléseket és bekerülnek a bukócsövek is.

Ural Next 2015-ben mutatták be az Ural 4320-as utódját, a Nextet, mely már a GAZ-csoport által fejlesztett fülkét használja. A megújult modell alvázán 50-féle változtatást hajtottak végre a tervezők. Egyik legfontosabb változás, hogy az első tengely terhelését 5,3-ról 6,5 tonnára, a jármű terhelhetőségét pedig 12-ről 13 tonnára növelték, emellett a megengedett össztömeg 22,5 tonnára emelkedett. A megújult alváz ugyanakkor megőrizte az elődök strapabíró képességét, sőt a mérnökök több helyen meg is erősítették azt, annak érdekében, hogy Next is megállja a helyét a terepen. Az Ural Next kizárólag háromtengelyes alvázzal, 4×4 és 6×6-os hajtásképlettel készül. Hajtásáról az Euro V-ös, hathengeres, YaMZ-536 motor gondoskodik, mely háromféle – 240, 285, 312 – lóerős teljesítményszinten érhető el. A gyári adatok szerint a legerősebb üzemanyag-felhasználása 38 l/100 km.

„A gyorsasági versenysportban megvan az a könnyebbség, hogy a hibákat futamról futamra ki lehet küszöbölni. A nehéz terepen viszont egy egész éves felkészülést bukhatunk egy műszaki hiba miatt” – hívta fel a figyelmet Bakó Csaba, a csapat főkonstruktora. Kiemelte: a kormány és a hajtáslánc terén megvannak a határozott elképzeléseik, a futóművek viszont kihívást jelenthetnek számukra. A gyári rugóút például túl kicsi a versenyszabályzathoz képest, azon biztos változtatni kell majd, hiszen fontos, hogy a jármű át tudjon mászni a dűnéken.

Az Ural Next teherautó motor nélkül érkezett Magyarországra a közel 6 ezer kilométerre lévő gyárból. A tervek szerint egy 850 lóerős erőforrást építenek majd be, mivel az eredeti alig lett volna erősebb 350 lóerőnél. „Az építés során szem előtt kell tartanunk, hogy a súly ne haladja meg a 10-11 tonnát. A végsebességnek viszont jóval 100 km/óra felett kell lennie” –tette hozzá a szakember. A csapat szeretné a jövő évi Dakaron „megreptetni” az Uralt, amihez komoly munkára van szükség. A jármű alváza nem maradhat csupasz a kabin mögött, oda ugyanis egy speciális szerszámtároló felépítményt is kell építeni. A konstruktőr tervei szerint ez várhatóan egy olyan alumíniumkeretből fog állni, melyet műanyaglapok borítanak majd. A szabályzat szerint be kell tervezni a kabin kontúrját követő külső bukócsövet is annak érdekében, hogy teljes legyen a benn ülök biztonsága egy esetleges borulás esetén.

„Mivel gyakorlatilag prototípus kategóriában indulunk, az építés során törekszünk arra, hogy megkönnyítsük a magunk dolgát és igyekszünk mindent a gyárihoz hasonló módon megoldani. Sok dologban nem használjuk ki a szabályzat által biztosított minimális mozgásteret, sok dologban viszont túl is fogjuk azokat teljesíteni a biztonság érdekében” – hangsúlyozta Bakó Csaba a Vezess érdeklődésére.

A főkonstruktőr szerint fontos előny, hogy jelentős tapasztalattal rendelkeznek a Kamion Európa-bajnokság kapcsán, de egyben kihívást is jelent egy ilyen versenykamion megépítése. „Utóbbi számomra meglehetősen fontos szempont, nekem ugyanis a bakancslistán volt, hogy egyszer szeretnék egy Dakar-versenykamiont építeni” –jegyezte meg a szakember. A Hungarian Ural Rally Team végeredményben egy olyan versenykamiont fog építeni, mellyel több off-road versenyen is el tudnak majd indulni.