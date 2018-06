Olvass tovább

2001-ben érkezett meg az I-Shift automatizált váltó. A kettős tengelykapcsolós szerkezet különösen előnyös a hegyvidéken és a kanyargós utakon végzett regionális, illetve távolsági feladatok során bizonyulhat hasznosnak. A fokozatváltások pontosan meghatározott időben, a teljesítmény és a nyomaték megszakítása nélkül történnek, mely nagyobb átlagsebességet tesz lehetővé. Az építőipar és a nehéz fuvarozás számára a kúszófokozatokkal dolgozó I-Shift a legideálisabb. Ez lehetővé teszi, hogy a teherautó álló helyzetből akár 325 tonna terheléssel elinduljon, és akár mindössze 0,5 km/óra sebességgel haladjon.

2017-ben megérkezett a cseppfolyósított földgázzal (LNG) hajtott Volvo FH, mely 20 százalékkal kisebb szén-dioxid kibocsátással rendelkezik egy dízelmotoros változathoz képest. Ez az arány biogázzal pedig akár 100 százalékos is lehet. A Volvo FH az egyetlen teherautó, amelyet három ízben – 1994, 2000 és 2014 – tüntettek ki az Év Teherautója ( Truck of the Year) díjjal és már közel egymillió példányt értékesítettek belőle.