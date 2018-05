Mi magyarok idén a kétszeres Európa-bajnok Kiss Norbinak, illetve a versenysorozatba visszatérő Oxxo Hungary Racing Teamnek szurkolhatunk. A magyar csapat tavaly csak néhány versenyhétvégén indult el, az idei kiírásban viszont valamennyi futamra beneveznek a kétszeres brit bajnok Ryan Smith-szel.

Kiss Norbert zsenialitását nem kell bemutatnunk, Ryan pedig már korábban is bizonyított az Európa-bajnokságon. Bár csak pár versenyen indult, így is ő minden idők legkorábban dobogóra álló versenyzője. Van két futamgyőzelme, valamint ő szerezte meg először a Krasznai János emlékére kiírt, a versenyben a leggyorsabb kört teljesítő versenyzőnek járó különdíjat 2016-ban. Később, 2017-ben Kiss Norbi is megkapta ezt a díjat.

“Az idei év újabb komoly kihívás az OXXO Hungary Truck Racing Team életében. Az elmúlt két évet az angol bajnokságban töltöttük, így most vissza kell rázódni az Európa-bajnoki szériába. A két bajnokság sokban különbözik egymástól, az egyik lényegi különbség, hogy a briteknél lazábban kezelik a harcot – mint a tipikus angol fociban is – sokkal inkább megengedett a férfias, test-test elleni küzdelem” – jegyezte meg Sárosi Brúnó, az OXXO Hungary Truck Racing Team csapatvezetője. Hozzátette: Az Európa-bajnokságban ezt másképpen szemlélik, itt is előfordul ugyan, de sokkal szigorúbban szabályozzák.