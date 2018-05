A Zetor a kiállításra egy 12,5 tonnás össztömegű, 2+4 személyes páncélozott harci járművet hozott el. A Gerlach ugyanakkor kevesebb üléssel is készülhet, viszont 7,7 köbméteres kabinja adott, azt úgy rendezi be a megrendelő ahogy csak szeretné, még akár gépágyúállással is kérheti. A 14 R20-as kerekekkel és az emelt futóművel a jármű padlózata kicsivel a köldök felett kezdődik egy, a jármű mellett ácsorgó ember esetében. A Gerlach mellett pedig nem véletlenül nagyon sokan álldogáltak, hiszen ilyen Zetort se mindennap lát az ember.

Olvass tovább

Az 5,65 méter hosszú, 2,5 méter széles és 2,5 méter magas járművet a szokásoknak megfelelően fakó zöldre fényezték. Orrán ott virít a legendás felirat, mely az elmúlt 72 évben több mint 1,3 millió traktorra került fel. Hajtásáról 326 lóerős erőforrás gondoskodik, mellyel a Gerlach maximum 110 kilométer/órás sebességgel képes haladni. A sofőrnek menet közben nem kell a váltókarral bajlódnia, hiszen hatsebességes automataváltóval szerelték.

Nagy, 3,6 méteres tengelytávolságának köszönhetően 7,5 méteres fordulókörrel büszkélkedhet, ami nagyban megkönnyíti a manőverezést. Nemcsak csapatszállításra alkalmas, hiszen 2,3 köbméteres rakterében összesen 1,5 tonnányi rakományt is képes elcipelni.

A Gerlach páncélzata megfelel a NATO AEP-55 STANAG 4569 szabályzat, 1-es és 2-es szintű elvárásainak. Ez azt jelenti, hogy bizonyos méretű töltényekkel szemben golyóálló, de akár egy akna felrobbanását is el tudja viselni, még akkor is, ha például valamelyik kerék alatt következik be a detonáció. Sőt, akár kémiai támadás ellen is hatékony védelmet tud nyújtani a benn ülők számára.

A Gerlach főképp azzal emelkedik ki a taktikai járművek mezőnyéből, hogy a kiváló védettséget és mozgékonyságot versenyképes árral kombinálja. A Zetor összesen 398 ezer eurót, vagyis átszámítva 126 millió forintot kér el egy darabért, persze a végösszeg nagyban függ a felszereltségtől is. Meglátjuk, vajon lesz-e akkora sikere, mint a traktornak.