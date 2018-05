Nemrég vezettünk egy több évtizedes, ki tudja hány százezer kilométert futott Kamazt. V8-as dízelmotorral, indulásnál kékes füsttel, tekintélyes fogyasztással, szigszalaggal tuningolt belsővel, és elpusztíthatatlannak tűnő műszaki tartalommal. Illetve dehogy elpusztíthatatlan, de legalább fillérekből életben tartható, miközben vannak komoly előnyei is. (A klasszikus narancssárga Kamazról szóló cikk ide kattintva olvasható.)

Szemből semmi extra, de vállalható megjelenés

Aztán eszünkbe jutott, hogy Kamazt most is gyártanak, látjuk a Dakar eredményeken, hogy nem is akármilyen tudással. Igaz, a Dakaros járgánynak az emblémán kívül nem sok köze van a munkára tervezett, halandók számára is megvásárolható modellekhez, de ez most nem lényeges. De mégis, milyen lehet élőben? Hamar kiderült, hogy az újkori Kamaz Magyarországon is kapható és rövid levelezés, szervezés után ki is próbálhattunk egy szinte zsír új, mindössze 600 kilométert futott példányt. Mondjuk nem a szomszédban, hanem Egerben, ahol a Heves Megyei Vízmű munkatársai mutatták meg a cégnél szolgáló új Kamazt.