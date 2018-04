SmartCity AU04+ néven a Hankook új, városi autóbuszokra tervezett gumiabronccsal állt elő, mely az AU03-as és AU03+-os modelleket követi a sorban. A dél-koreai gyártó úgy tervezte meg ezt az abroncsot, hogy megfeleljen a gyakori megállásokkal és elindulásokkal járó városi üzemnek. A négyévszakos abroncs új futófelületi keverékkel és továbbfejlesztett mintázattal rendelkezik.

A gumiabroncs profiljában található cikkcakkos mintaárkok megfelelő vonóerő-átvitelt nyújtanak a futásteljesítmény csökkenése nélkül. Az új abroncsszerkezet pedig elegendő biztonságot garantál és hatékony, környezetbarát alkalmazást tesz lehetővé a városi forgalomban. Az előző generációhoz képest a Hankook módosította a vállrész szélességét és kialakítását, így még egyenletesebb kopás érhető el. Emellett a jobb keverékkel nőtt a gumiabroncs hőállósága is, mely csökkenti a kopást és még hosszabb élettartamot tesz lehetővé.

A megerősített oldalfal pedig védi a gumiabroncsot az útpadkával való érintkezések során keletkező sérülésektől. A SmartCity AU04+ 275/70R22.5 méretben kapható, és rendelkezik az M+S jelöléssel, valamint a 3PMSF szimbólummal (3 hegycsúcs, hópehely).

A Hankook nem olyan régen jelentette be, hogy hamarosan busz- és teherabroncsok is készülhetnek Rácalmáson, így könnyen lehet, hogy a most bemutatott modell is hazánkból kerülhet majd a megrendelőkhöz.