A dél-koreai cég bejelentette, hogy teherautóabroncs-gyártó egységgel bővíti rácalmási üzemét. Az építkezés az év második felében kezdődhet el, a gyártás pedig várhatóan két évvel később indul. A nagyságrendileg 290 millió eurós bővítés hozzájárulhat ahhoz, hogy ki tudják elégíteni az európai piac igényeit a teher- és buszabroncs ágazatban is.

A beruházásnak köszönhetően 150 új munkahely jöhet létre, az új részlegben évente 550 ezer darab nehézkategóriás teherautó-, valamint autóbusz-abroncs készülhet. Az elmúlt 10 évben a Hankook az európai közép- és nehéz-kategóriás teherautó-, valamint a buszabroncs szegmensben is megerősítette pozícióját. A nagy haszonjármű gyártók közül a Mercedes-Benz, az MAN és a Scania is a dél-koreai gyártó termékei mellett döntött. Emellett a Hankook a Schmitz Cargobull pótkocsigyártó számára is szállít gumiabroncsokat.

Jelenleg ezeket a gyárakat a Hankook Tire egyik dél-koreai gyára látja el. Az elmúlt években mutatkozó jelentős és stabil keresletnövekedés miatt ugyanakkor szükség van egy új, európai teherautó- és buszgyártóüzem létesítésére.

A nagyszabású beruházások miatt a rácalmási gyár jelenleg a legnagyobb munkaadók és a legjelentősebb gazdasági szereplők közé tartozik Magyarországon, miközben komoly szerepet vállal a régió társadalmi és környezeti fejlődésében.