Az elődhöz képest fontos változás, hogy a Tourismo optimalizált tengelyfelfüggesztést és csökkentett légellenállású formát kapott (0,33). Az elejét erősített ütközési energiaelnyelő rendszerrel látták el, valamint megjelent a szériafelszereltségben az utastéri LED-világítás, de szintén ilyen technológiát használnak a hátsó lámpák, valamint az oldalsó és hátsó helyzetjelzők is. A jármű emellett megkapta a legújabb fejlesztésű vezetésbiztonsági rendszereket, így az aktív fékasszisztenst (ABA4), a távolságtartó automatikát (ART) és az üzemanyag-felhasználás optimalizálását segítő PCC-t (Predictive Powertrain Control).

Kósza csillagok az utastérben

A HCC Kft által rendelt új Tourismo RHD-t utasterében 48+2 ülőhely található: a Mercedes-Benz Travel Star Eco (TSE2) üléseket Softline kivitelű, kétféle szövetet tartalmazó üléshuzatokkal láttak el. Valamennyi utasülés háttámláján lehajtható asztalkák vannak, emellett az ülőalkalmatosságok az elvárásoknak megfelelően az utasfolyó irányába is kihúzhatók. Az utasok biztonsága érdekében valamennyi ülést kétpontos biztonsági övvel látták el, az vezetőülés és az utaskísérő ülésén pedig kis Mercedes-Benz csillagok díszelegnek, hangsúlyozva a jármű prémium minőségét.

A megfelelő utazási élmény érdekében az utastérben két 48 centiméter átmérőjű LCD-monitort helyeztek el,az optimális hangzásról pedig oldalanként 6 hangszóró gondoskodik. A monitorokon nemcsak filmek, hanem akár a navigáció is megjeleníthető. Az utasteret olyan praktikus megoldások teszik komfortosabbá, mint például az oszlopokon elhelyezett ruhafogasok, vagy éppen az utasfolyosó sofőrnél található lépcsőjébe rejtett trezor, melyet akár “setrás” elemnek is nevezhetnénk. Szükség esetén az utastérben hangulatos éjszakai világítás is aktiválható, de nemcsak az utastér, hanem a csomagtér megvilágítását is LED-technológiával oldották meg. Az utastér légkondicionálásáról 35 kW hűtőteljesítménnyel rendelkező EvoCool Comfort készülék gondoskodik.

Sofőrbarát vezetőtér

A vezető munkahelye joggal juttatja eszünkbe a Setra autóbuszokat, hiszen sok hasonlóság felfedezhető a testvérmárkával. A Grammer Linea/Tourea MSG 90.6 gyártmányú sofőrülést kartámasszal, deréktámasszal és három pontos biztonsági övvel látták el. A vezető kényelme érdekében a csomagtérajtók a műszerfalról is zárhatók, nyitva felejtett csomagtér- vagy szervizajtófedélre a műszerfalon kigyulladó piktogram hívja fel a figyelmet. Ha pedig jár a motor és nincs kioldva a kézifék, akkor hangjelzés figyelmezteti a sofőrt. Annak érdekében pedig, hogy a tolatás is gondtalan legyen, a tolatókamerát mosóberendezéssel látták el. Ha pedig egy kis frissítőre lenne szüksége a vezetőnek, vagy akár az utasoknak, akkor az első ajtónál található, műszerfalba süllyesztett hűtőben biztosan akad valami üdítő.

100 a plafon

A jármű hajtásáról Mercedes-Benz OM 470-es, 10 677 köbcentiméteres, 394 lóerős (290 kW) motorja gondoskodik, mely 1900 newtonméteres nyomatékteljesítmény leadására képes. Az Euro VI-os környezetvédelmi kibocsátású erőforráshoz GO 210-es, hatsebességes kézi váltó csatlakozik. Az autóbusz megfelel a Tempo 100-as előírásoknak, ennek megfelelően végsebességét 100 km/órában szabályozták le. A kényelem érdekében a jármű üzemanyagtartálya jobbról és balról is tölthető, motorterét pedig tűzjelző rendszerrel látták el. Nem elhanyagolandó az sem, hogy a Tourismo RHD elektronikus lopásvédelemmel rendelkezik, mely adott esetben blokkolja a motor- és váltóvezérlést.

A Tourismo RHD mellső futóműve független felfüggesztésű ZF-gyártmány (R75L), míg a hátsó hajtott tengely RO 440 típusú, 3,583-as végáttétellel. A járművet elektronikus menetstabilizátorral (ESP) és kipörgésgátlóval (ASR) látták el, ezek azonban szükség esetén a műszerfalról kikapcsolhatók. A simább utazás érdekében komfortosabb szilentblokkokat alkalmaztak a futóműben, de ugyancsak a kényelmet szolgálja a karosszériasüllyesztő-emelő rendszer, mellyel legfeljebb 70 milliméterrel emelhető, vagy csökkenthető a belépési magasság. Német fejlesztés révén az autóbuszt sárban és hóban is használható Continental Coach HA3 típusú gumiabroncsokkal szerelték.

A HCC Kft. beszerzésével flottájának átlagéletkora 1,3 évre csökken, ezzel hazánkban az egyik legfiatalabb távolságibusz-parkot tudhatják magukénak. “Tervben vannak további fejlesztések is, azonban a fejlődés egyik legnagyobb gátja a sofőrhiány, mely egyre komolyabb kihívások elé állítja az üzemeltetőket” – jegyezte meg a HCC Kft. ügyvezető igazgatója.