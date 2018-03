A Ford Transitból kialakított lakóautók régóta szerepelnek a német gyártó kínálatában. A Nugget névre keresztelt variánsok üde színfoltot képviselnek azon vásárlók szemében, akik az angolszáz ízlésvilágot részesítik előnyben. A Westfalia ezúttal egy hosszú tengelytávú Tourneo Customból épített lakóautót, ráadásul nem is akár milyet, hiszen a végében még egy WC is van.

Az 5,33 méter hosszú, Nugget Plus néven futó modell tetejére jókora hálókabin került. Nem csoda, ha a látványa rögtön sisakos római katonát juttatja az eszünkbe. Ez a megoldás lehetővé teszi, hogy az utastér túlnyomó részét ne a hálóágy töltse ki.

Az oldalsó tolóajtóval szemben háromszemélyes ülés kapott helyet, melyhez egy széles asztal is tartozik. A vezető- és az anyósülés 180 fokos megfordításával egy időben akár öt ember is együtt étkezhet ezen a részen. Ez kétségtelenül ideális közösségi járgánnyá teszi ezt a lakóautót. Az ülés mögött, L-alakban építették be a konyhaszekrényeket. Ezen a részen főzőlap, mosogatótál és egy fűszertartó polc is rendelkezésre áll. A még professzionálisabb hatás érdekében kihúzható evőeszköz-tartó, illetve nyitott és zárható rekeszeket is beépítettek.