Tavaly mutatta be a Mack új csőrősét, az Anthemet. Nem kellett sokat várni, a Lego is elkészítette ennek élethű hasonmását, melyből ráadásul egy másik teherautó is összerakható. A játék dobozán látható ajánlás szerint az Anthem 11-16 éves korig ajánlott, de miért ne játszhatnának vele idősebb “gyerekek” is?

A 2595 darabból álló Technik játék egy nyerges vontatóból és egy konténerszállítóból áll. A járműszerelvény 15 centiméter széles, 22 centiméter magas és 83 centiméter hosszú. A játék Anthem olyan valósághű megoldásokkal rendelkezik, mint például az elsőkerék-kormányzás, hátsókerék-hajtás, működő dugattyúkkal ellátott hathengeres motor, valamint a forgatható hűtőventilátor. A csatlakoztatható félpótkocsi kihúzható támasztókarokkal, hidraulikus darukkal van felszerelve, hogy a nyitható-zárható ajtóval ellátott konténer le- és felemelése zavartalanul menjen.

A Mack Anthem nyitható vezetőfülkéje önmagában nem lenne nagy különlegesség, de a két állítható magasságú ülés, a két egyszemélyes, a részletekig kidolgozott műszerfal és a dizájnos kormánykerék még izgalmasabbá teszi ezt a játékot. A nyerges vontatón több helyen visszaköszönnek az amerikai gyártóra utaló jegyek: a felnyitható motorháztető orrán cég logójában látható bulldog ácsorog, a hűtőrácson hatalmas Mack-felirat olvasható, a fülkeajtók alatt pedig a típusra utaló megnevezés látható.

Az Anthem elemeinek felhasználásával a játékból egy Mack kukásautó is építhető, mely a hidraulikus daruk segítségével a fülke felett emeli fel a jókóra, négykerekes kukákat a hulladékszállító felépítményhez.