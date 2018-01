A BKV már jó ideje keres buszvezetőket. Ráadásul nemcsak azok jelentkezését várják, akik rendelkeznek a szükséges jogosítvánnyal, hanem azokét is, akiknek egyelőre csak a B kategória van meg. A szükséges C és/vagy D kategóriás vezetői engedélyek megszerzését a társaság ösztöndíjprogrammal támogatja. A sikereres vizsgát követően a tanuló automatikusan munkát kaphat a BKV-nál bejelentett 1300 forintos órabérrel.

Megkerestük a társaságot azzal kapcsolatban, hogy mennyire volt sikeres az elmúlt hónapokban folytatott munkaerő-toborzási kampány. Érdeklődésünkre azt a választ kaptuk, hogy az állomány jelenlegi létszámához képest százas nagyságrendben történő további bővítésre van szükség. Jelenleg a szükséges létszám biztosítása érdekében folyamatos a járművezető-felvétel. A BKV honlapján havi rendszerességgel hirdetnek meg felvételi tájékoztatókat, így az érdeklődök személyesen is feltehetik a kérdéseiket.

A társaság ugyanakkor azt is közölte, hogy jelenleg nincs olyan mértékű járművezetői hiány, amely veszélyeztetné a vállalat működését. A cég ugyanakkor továbbra is elkötelezett a munkavállalók megtartása irányában. Ennek egyik eszköze az idei 2018-as bérmegállapodás is, melytől azt várják, hogy hozzájárul az alkalmazottak megtartásához.

A társaság idén ugyanakkor ismét beszáll a buszgyártásba. Az Ikarus Egyedi Kft.-vel fennálló szerződés értelmében 40 darab Modulo M168d típusú autóbusz gyártásában fog közreműködni a Volán-BKV tender keretében. Az első vázszerkezet már megérkezett a kelenföldi buszgarázsba.