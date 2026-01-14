Sokan azt hiszik, hogy csak bontószökevényeket árulnak pár százezer forintért és az egymilliós kategória is bőven reménytelen. De aki ennyi pénzt szán a kocsira vagy tényleg nincs rá több pénze, az ebben a sávban kénytelen használt, de használható autót keresni.

Mivel a szívó benzinmotoros, ferdehátú japán autókba vetett vakhit magasabban tartja az árukat, ezúttal egy sokkal kevésbé kurrens kategóriában néztünk körül: a lépcsőshátú kisautók közül mutatunk be párat, amelyek érdemesek a figyelmetekre.

56 fotó

Ha elsőre nem vonzanának a nagyszériás kiskocsikból konstruált négyajtósok, nyomott árukon kívül is bőven szólnak mellettük nyomós érvek.

Sok a magyarországi és a bácsiautó

Kétségtelen előnyük, hogy igen magas köztük a magyarországi autók részesedése, ami követhetőbbé teszi előéletüket. Részben azért, mert nyugaton több típust nem is értekesítettek és a műfaj népszerűtlensége miatt a használtautó-kereskedők azokat sem nagyon hozzák belőlük, amelyek a Lajtán túl is forgalomban voltak.

Fontos érv a kis limuzinok mellett az is, hogy átlagon felüli arányban találunk közöttük bácsiautókat, amelyek legalábbis életük első szakaszában keveset futottak és idős gazdájuk gondosan karbantartotta őket.

Persze a későbbi lecsúszással a mostani állapotukban ez nem feltétlenül látszik az eladó használt autókon, de a Chevrolet Nubirától a Peugeot 301-en keresztül a Renault Fluence-ig a kis és kompakt limuzinok vevőköre jellemzően nem azokból kerül ki, akik nagyon rúgják az autót.

Ebben a kategóriában nem lehet válogatósnak lenni, de annyi önbecsülése mindenkinek legyen, hogy elkerüli a billegő, oldalszélérzékeny, pontatlan váltójú, rozsdásodó küszöbű, málló sárvédőjű és lomha, de sokat fogyasztó motorokkal megvert Daewoo Kalost. Senkit nem szeretnék megbántani, akinek Kalosa van és szereti, de aki a teljes használtautó-kínálatból választhat, kezdje más autókkal a keresést!

Megbízható és olcsó a Renault Thalia

Korábban részletesen bemutattuk használt autóként a Renault Thalia első generációját, amely kellő belátással és korlátait ismerve igazán hálás használt autó. Tudni kell róla, hogy elég fapados kiskocsi, érzékeny az oldalszélre, hangos belül, fura szögben áll a kormánykereke és az ülései sem valami kényelmesek.

Cserébe a benzinesek megbízhatósága közmondásosan jó, a Thalia keveset fogyaszt, ráadásul minden olcsó hozzá, amire a karbantartásához és a javításához szükségetek lehet. Érdemei dacára szinte nincs ára használtan, ezért aki hideg fejjel keres csekély kiadásokkal fenntartható és igazán olcsó használt autót, jól járhat az 510 literes csomagterű négyajtóssal.

240-280 ezer forint körül indul a Clio II-re épülő limuzin, 650-700 ezer forintból 100-120 ezres óraállású autókat hirdetnek belőle. A dízelek kevesebbe kerülnek a benzineseknél. A 3,5-5,5 liter között fogyasztó 1,5 dCi takarékossága közmondásos, de rizikóját beárazza a piac. Cserébe a dízel Renault Thaliák nagy átlaga az első nemzedékben 4,91 l/100 km.

Csinosabb és jóval kényelmesebb autó a második generációs Thalia, nagyjából 750 ezer és 1,75 millió Ft közötti árakon, szintén jó megbízhatósággal. 506 literes csomagtere az elődéhez mérhető, de a formatervezők sokkal jobb munkát végeztek a 2008-2013 között forgalmazott autó 426,1 centis karosszériájával.

Itt a 75 lóerős motor nem 1,4-es, hanem 1149 köbcentis. A Spritmonitoron ez a legkisebb fogyasztású benzines a Thaliákban, 100 kilométerre csupán 6,15 liter az átlagértéke. A 98 lóerős 1,4 16V átlaga 7,21 liter százon, de ez összesen két felhasználó tankolásain alapul. Az egy szál LPG-s egy-négyes 7,49 literrel jár átlagosan.

Simán hozza az 5,0 literes átlagot és a 900-1000 kilométeres hatótávot a közös nyomócsöves 1,5 dCi. Ám elődjéhez hasonlóan itt is aránytalan kockázat a Renault golyóálló benzines szívómotorjai helyett beleugrani egy dízelbe. Bármilyen jó motor is az 1,5 dCi, ha injektorokat kell felújítani, nagynyomású szivattyút cserélni, turbófeltöltőt javítani, az nehezen hozható be a fogyasztáskülönbségen.

Honda City: limuzin a Jazzből

Esztétikai minőségét tekintve hasonló ívet írt le a Honda City is a két itthon forgalmazott nemzedékével. Az első City a Jazz második generációjára

Honda City épült, a limuzin sziluettje kicsit sem mondható sikkesnek, 2008 utáni, a GE kódjelű Jazz-zel rokon utóda viszont szemrevaló. Mindkettő örökölte a vele párhuzamosan gyártott Jazz tágas és intelligensen variálható belső terét a felhajtható ülőlapú hátsó üléssel.

A nálunk első, globálisan negyedik generációs City hengerenként két gyújtógyertyás, 1339 köbcentis motorjában gyújtótrafóból is nyolc volt, ami hiba esetén erősen megdobja a költségeket, ráadásul a hátsó gyertyákat elég nehéz kivenni a szívótraktustól.

Drágábban javítható meghibásodás a sebességváltóé, ha a nyelestengelycsapágy hibája utoléri a japán limuzint. A többnyire az elhanyagolt olajcserékből vagy nem megfelelő kenőanyagból fakadó olajzabálás nem jellemző a City 83 lóerős motorjára. Csupán hat eladót találtam belőle a cikk írásakor, 430 ezer és 1,6 millió forint közötti irányáron.

2008-tól gyártott utódában az ufó-Civicből származó, 1339 köbcentis és 99 lóerős benzinesben se gyertyából, se trafóból nincs nyolc, szelepeinek száma pedig 16 a nyolc helyett. Ez a típus annyira ritka itthon, hogy a cikk írásakor egyetlen egy van a HaHun, a 2009-es Honda Cityt 2,6 millió forintra tartja tulajdonosa.

Igazságot az olasz Lineának!

Sok vásárlónál helyből a vakfoltba kerül a Grande Punto műszaki alapjaira épülő limuzin. Eleve szedán, ami miatt rengeteg keresésből kiesik, és az olasz származás is elrettentő lehet egyeseknek.

Pedig az 500 literes csomagterű FIAT Lineával sok esetben keveset futott, megkímélt típushoz juthatunk hozzá, amit nem tapostak halálra céges flottákban és nem a 32. tulajtól hozták be Németországból. Punto limuzinként a FIAT Linea észszerű autó, jó alkatrészárakkal, a maga korszakán belül többnyire gazdag felszereltséggel.

Motorkínálata a használtautó-piacon inkább az 1,3 literes turbófeltöltésű dízel (M-Jet) felé billen, de akad pár 1,4 literes szívó benzinmotor is a nyolcszelepes hengerfejjel 77, a 16 szelepessel 95 lóerővel. Előbbi nem túl acélos teljesítményt biztosít, de egyszerű, sok típusban megtalálható technika.

A 95 lóerősben több az élet, itt a sok motorolajat fogyasztó példányokat kell elkerülni az autó kiválasztásakor. Remek motor a 120 lóerős 1,4 T-Jet. A turbós benzines masszív, megbízható négyhengeres, igen jó erőben van, tényleg kiváló motor a használt FIAT Lineához.

A dízelre a közös nyomócsöves felépítésből származó hibalehetőségek jellemzőek. Elkokszolódhat az EGR-szelep, turbója érzékeny az olaj minőségére és az olajcsere-intervallum betartására, ami a vezérműlánc élettartamában is döntő.

Szépségdíjas a SEAT Cordoba

Ebben a mezőnyben hozzá kellett edződni az otrombán integrált puttonyokhoz, de vannak jó példák is. A kategória szépségdíjasa a SEAT Cordoba második generációja. 2002 ősze és 2008 novembere között készült Martorellben, kifutása után némi szünet következett, majd egy valamivel feljebb pozicionált autó lépett a Cordoba helyébe.

Röviden ‒ Használt autó: SEAT Cordoba (6L) Mi ez, és mi történt vele a gyártása során? 2003-tól 2009 elejéig forgalmazott autó, az Ibiza négyajtós verziója, a Cordoba második generációja. 2005-ben és 2006-ban módosult a motorkínálat. Melyik motor jó bele? Ideális benzines hozzá a 75 és a 86 lóerős 1,4 16V. A dízelek közül jó az 1,4 PD TDI is, de nyomott árai miatt rámennénk a big blockra, a kiválóan tuningolható 1,9 TDI-re. Mennyibe kerül?

Nagyjából 350 ezer forintról indul a Cordoba második generációja, a legtöbbe kerülő autók irányára 0,9-1,1 millió Ft. Mi van helyette? Elsőre a testvérmodell, a 6Y Fabia lépcsős háttal. Tágabb értelemben Chevrolet Aveo, FIAT Albea és Linea, Honda City, Renault Thalia.

Nemcsak arányos és sikkes, de praktikus családi autó is a SEAT Cordoba, értelemszerűen azokkal a korlátokkal, amit a kombiknál kisebb csomagtérnyílás jelent. Sajnos Cordoba Vario – és Polo Variant – csak az elődökből készült, ebben a nemzedékben a Škoda Fabia privilégiuma lett a kombiváltozat. A kortárs 9N-es Polóból, amelyről egészen kiváló használt autó tesztet olvashattok a Vezessen, létezett limuzin, de dél-amerikai gyártása miatt itthon a Bora árában lett volna, emiatt be sem vezette az importőr.

Ennek a Cordobának a kései utóda a lépcsőshátú Škoda Rapidból kikanyarított Toledo III, az első generációs Toledóhoz hasonló óriási, a hátsó szélvédővel egybeépített csomagtérfedéllel, amilyet a Daihatsu Applause és a második generációtól a Škoda Superb is viselt.

485 literes a spanyolországi városról elnevezett autó csomagtere és a FIAT Lineához hasonlóan a tér teljes egészben kihasználható! Az igazán igényes külső zsanérnak köszönhetően nem fordulnak be a térbe terebélyes karok, amikkel igénytelenebbül megoldott szedánokon a csomagtérfedél mozog.

Mi egy 799 000 forintra kiírt , már az erősebb, 86 lóerős egy-négyessel szerelt autót fotóztunk a cikkhez 266 000 km-rel, 2007-ből. Fenéklemeze, alváza, a küszöb és az első sárvédői sem mutattak aggodalomra okot adó rozsdásodást, az ajtók alsó éle intakt.

Váltófelújítás és kuplungcsere után

Igazoltan 10 000 kilométerenként történtek az olajcserék, a BXW motorkódú négyhengeres 20 ezer kilométerrel ezelőtt kapott új Schäffler vezérléskészletet, túl van a kuplungcserén és egy költséges váltófelújításon. Utóbbi kettő a munkalap szerint több mint félmillió forintba került nem egészen egy éve.

Előző gazdája egy dízel Škoda Octaviába számíttatta be tavaly ősszel egy használtautó-kereskedésben, ahol most lefotóztam. A 2,5 év alatt belehajtott 111 ezer kilométerre benzint tankolni tényleg fájó kiadás, de erre az LPG-szett is megoldás lehet a dízel helyett. A Cordobát súlyos ráfizetéssel cserélték nagyobb autóra a kuplungcsere, a friss vezérlés és a váltófelújítás fényében.

Ebben a kategóriában igényesnek mondható autó a 6L kódjelű Cordoba. Kormánykereke tengelyirányban is állítható, az első ablakemelők ebben a példányban mindkét oldalon akadályérzékelősek és az üléshelyzet is a jóval nagyobb autókat idézi a mélyre engedhető, tisztességes oldaltartású és méretű ülésben.

Nagyon olcsó hatású a renoválás előtti modellek műszerfala, amin idővel enyhített a gyár. A módosítás után a felület kemény, de a mintázata feldobja.

Az ajtókárpitok ragasztása nagyon sok Cordobában elenged elöl és hátul is, itt is kihasasodott az összes szövetburkolat, amit vissza lehet ragasztani a kárpit levételével.

A 2006 nyarától gyártott Cordobákban találkozhattok ezzel a 86 lóerős egy-négyessel, amivel igazán vonzó autó a katalán lépcsőshátú, jellemzően egymillió forint alatti irányáron. 100-ra gyorsulása 12,4 mp és 181 km/óra a végsebessége. A 2006-os módosítások után tűnt el a kínálatból a 64 lóerős, közvetlen befecskendezéses szívódízel, az 1,9 SDi.

Motorok: 64-től 131 lóerőig

Nem vészesen gyámoltalan az alapverzió, a kitűnően áttételezett és rövid utakon, könnyen kapcsolható váltó megmenti az 1,2 literes Cordobát, amely 1080 kg-ról induló önsúlyával egész élénken megy. A 2006 nyaráig 64, onnantól 69 lóerős, hengerenként négyszelepes motor fő hibaforrása a vezérműlánc, a lánc megnyúlása miatt.

Nagyon ritka, de akad néhány a 101 lóerős, BBZ motorkódú 1,4-esből. Tudni kell róla, hogy legalább 98-as oktánszámú benzin az előírás hozzá és többletteljesítményét csak kihúzatva, nagy fordulaton adja le. Tehát normál üzemben nem lesz erősebb a szintén 16 szelepes és két vezérműtengelyes 75 vagy 86 lóerősnél, amelyek beérik sima 95-össel. Aki úgyis 100-ast tankol, az megláthatja benne a szépet.

Mindhárom verziójában bevált motor a szíjas vezérlésű 1,4-es, gyújtótrafónál drágább baja főleg a hengerfejtömítés átégése miatt adódhat. A vezérléskészletet legkésőbb 90 ezrenként cserélni kell, mert többet nem mindig bír ki. A művelet része az új vízpumpa is, amiből gyárit vagy gyári beszállítóit választva sok macerától megkímélhetitek magatokat.

Cserélni kellhet a főtengely holtponti jeladóját és a vezérműtengely helyzetérzékelő szenzorát, de ez kis tétel ahhoz képest, ha a sebességváltóhoz kell hozzányúlni.

Az ötfokozatú váltókban az ikercsapágy vagy duplacsapágy a fő hibaforrás, akár 200 ezer forintos javítási költséggel. Figyeljetek a váltó hangjaira, működésére a próbaúton, mert csak a váltó le- és felszerelése legalább négy órányi munkadíj, ami a kuplungcseréhez is szükséges.

Ha a kipufogó flexibilis csöve elszakad, ne álljatok neki jó drágán a katalizátorral együtt cserélni, mert elég kivágni a rezgőcsövet és egy azonos méretűvel helyettesíteni. Az első futóműben az alsó keresztlengőkar nagy szilentblokkja követelhet cserét.

2006-ban érkezett a 101 lóerős 1,4-es helyére a 105 lóerős 1,6 16V, amely benzines oldalon sem vált csúcsmodellé, mert a 116 lóerős kétliteres szívómotor végig elérhető volt a Cordobához. A két big block szinte semmilyen szerepet nem játszik a használtautó-piacon.

Még a 101 lóerősből és az 1,2 literesből sincs annyi, hogy a Spritmonitoron mérvadó fogyasztást találjunk róla. Az az 5,11 liter/100 km, amit az adatbázis a 64 lóerősre szűrve kiad, irreálisan kevés ahhoz 6,91 literes átlaghoz képest, amennyi az 1,2-es Ibiza értéke összesen 60 tankolási napló alapján.

Közúti átlagfogyasztás

1,4 16V, 75 LE: 6,85

1,4 16V, 86 LE: 6,63

1,4 PD TDI, 75 LE: 5,48

1,9 PD TDI, 101 LE: 5,05

1,9 PD TDI, 131 LE: 5,90

Közúti átlagfogyasztási adatok. Forrás: Spritmonitor.de

Korábbi sleeperválogatásunkban előkelő hely jutott a 131 lóerős 1,9 PD TDI-nek, amely gyári verzióban is repíti a könnyű Cordobát. Kicsit megpiszkálva szem nem marad szárazon, ha vérmérséklettől függően találsz benne még 30-50 lóerőt.

Az 1,4-es és 1,9-es PD TDI dízelmotorok nem véletlenül lettek híresek, elég gyakori a 600-800 ezres futásteljesítmény náluk. Könnyen szerelhetőek, persze az üzemanyagrendszerre érdemes odafigyelni itt is. Olykor PD-elemek és a légtömegmérő kérheti a cserét, de a kipufogógáz-visszavezetéssel is lehet gond. A kisebbik dízelnél kényes pont az olajszivattyú láncának feszítője. A 75 lóerős 1,4 PD TDI-t 2005 közepén 69 és 80 lóerős verziókra cserélte a gyártó az Euro 4-es átálláskor.

Elsősorban a rozsdásodás miatt pontozódhat ki az olcsó használt autók közül a SEAT Cordoba. Korrózió nemcsak az első sárvédő alján és a küszöb elején alakulhat ki, de az elhanyagolt autókon a küszöbök és főleg a hátsó ajtók korrodálódhatnak az alsó élükön.

Előfordul lakkhiba is, helyenként lehámlott fedőlakkos autókat is hirdetnek. De a Cordobák tényleg potom pénzért kaphatók és nagy csomagterükön kívül kényelmes első ülésük és egész jó vezethetőségük is mellettük szól.

A használt SEAT Cordobák alku előtti ára a cikk írásakor nagyjából 350 ezer és 1,1 millió Ft közötti a Használtautón. Az olcsóbbak órája többnyire 300-350, de akár 400-470 ezer kilométert is mutat. 600-900 ezer forintért már a modellfrissítés utáni autókat is hirdetnek, nagyjából 150-250 ezer kilométeres óraállással.

Valószínűleg egyre kevesebben ébrednek azzal, hogy kell nekik egy Aveo, egy Cordoba, Fabia, Linea, Thalia vagy más kis limuzin.

De a kisautókból kikanyarított lépcsőshátúk iránti csekély kereslet racionális megoldássá teszi őket, ha fél vagy egymillió forintból kell épkézláb használt autót találni. A józan észre hallgatva megvett autókat idővel meg lehet szeretni, mert egy jól kiválasztott kis limuzin takarékos, nagy csomagterű és hálás autó.