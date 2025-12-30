Több lépcsőben olyan sokat mozdultak felfelé az autóárak a Covid-járvány óta, hogy a pár éve még félmillió alatti használt autókból lett az egymillió körüli kategória. Ebben az ársávban nehéz ajánlható autóra bukkanni, amit nem azért adnak el, mert tulaja pontosan tudja, hogy az el nem végzett javítások és az előjövő hibák miatt érdemesebb elengedni a kezét.

Sok a felejtős használt autó egymillió alatt

De ha egymillió forint a keret, és tényleg nincs rá több pénz, akkor itt kell megtalálni a reményteljesebb autókat. Többször ajánlottunk már ebben az ársávban olcsó használt autókat, az egymillió forint alattiak közül például a Ford Fusiont, a 6Y Škoda Fabiát, a kiváló rozsdavédelmű és remek benzines motorokkal megáldott Renault Mégane II-t, de kis egyterűként a Modus is jó megoldás. Vagy több más típus mellett az N16-os Nissan Almera, ha felméritek a kockázatait, és találtok egyet, amelyik nem eszi annyira a motorolajat.

Japán autó kevés van közöttük, mert sokan hisznek a szívó benzines japán kocsikban, ami felveri az olajevő, katalizátorhibás autók árát is. De nemrég rábukkantunk erre a hetedik generációs Civicre a Honda Budaörsnél. Az EU7 kódjelű ötajtós autónak ideális a háttere: ugyanez a márkakereskedés vette be az egyetlen hazai tulajdonostól, ahol újonnan elkelt.

Röviden – Honda Civic 7. generáció (EP1/EU7) használtan Mi ez? 2001–2006 közötti kompakt autó három- és ötajtós ferdehátú, illetve négyajtós lépcsős hátú karosszériával. Modellfrissítés: 2003 végén. Mibe kerül? Nagyjából 400-450 ezer forinttól indul a hetedik generációs használt Honda Civic, és 1,1-1,4 millió forintig megy fel az ára. A Type R inkább a 2,5-3 milliós ársávban mozog. Kinek jó? Józan, kiszámítható szervizköltségű és megbízható technikájú jármű használt autót keresőknek, ha nincs szükségük kombira. Melyik motor legyen? Benzinesből mindegyik jó, főleg az 1,6-os és a 160 lóerős K20A3, de a 90 lóerős is remek motor a maga nemében. Mi van helyette? Renault Mégane II kiváló rozsdavédelemmel és igen jó benzinesekkel, Ford Focus I és II jó vezethetőséggel és nagyon széles kínálattal. Közeli alternatíva a 2002–2006 közötti Toyota Corolla E12.

Hétgenes Civic márkakereskedésből

2004 májusi évjáratával ez már a modellfrissítés utáni hétgenes Honda Civic. Más a fényszórója, a hűtőmaszkja, ahogy a hátsó lámpa is eltérő, és az oldalsó irányjelző felköltözött a sárvédőről a külső visszapillantóba.

Mivel a Honda Civic több mint 5000 ponton módosult a 2003 őszi ráncfelvarráskor, a továbbfejlesztés utáni verziókat érdemes keresni, mert szebb lett a belső tér, és javult, bár továbbra sem jó a zajszigetelés.

237 222 kilométert mutat a számláló. A szervizkönyvben a legtöbb bejegyzés márkaszervizekhez köthető, és hitelesíti a csekély éves futásteljesítményt.

Megkímélt autónak tűnik, akkor is, ha a két első fényszóróbura megérett a polírozásra, és a csomagtérfedelet kézzel kell tartani, mert a gázteleszkópok elfáradtak. Egyik sem vehető zokon egy 21 éves autótól ezen az árszinten.

Rozsdásodás: kritikus kérdés

Korróziós szempontból az első futómű segédkerete és a csomagtér fenéklemeze a kritikus pont. A hátsó sárvédőív még gyakrabban rozsdásodik, de ez egy javítóívvel korrigálható elem, és aligha lepődik meg rajta bárki, aki ebből a korszakból keres japán használt autót. Ezen az autón a hátsó kerékjárati ívek sürgős javítást igényelnek, ami meghirdetésekor a kocsi árában is tükröződik majd. A fenéklemez állapota nem vészes, a segédkerettel sincs baj.

Nincs nyoma dohányzásnak az utastérben, és amivel a legritkább esetben találkozunk eladó használt autókban, tele van a tank, ráadásul 100-as benzinnel, mert tulaja azzal kényeztette a motort.

A láthatóan legtöbbször bal alsó pozícióban fogott kormánykerék elmállott ezen a részen, ragasztószalag takarja a hibát. Vagy egy szebb bontott kell helyette, vagy bőröztetni érdemes, a szerelés munkadíjával együtt a vége előbbi esetben 20 000 Ft körüli, az új bőrbevonat költsége 35-40 ezer forint.

Milyen autó a használt Honda Civic?

Rengeteg hely van az utastérben. Később a Peugeot 307 és a Volkswagen Golf V is azt a magasított tetős építésmódot követte, amellyel az ötajtós Civic operál. Az egyterűsített felépítést a Honda következetesen végigvitte, a magasra emelt váltókarnak köszönhetően nincs középalagút és a hátsó utastérben a padló szinte tökéletesen sík, így a középső utas lábterét sem teszi tönkre a más autókban látott padlómerevítő.

Az idősödő japán autókra jellemző malőrök közül ez a Civic is produkálja a meglazuló, lefittyedt napellenzőt a vezető oldalán az ajtótartó pántok is fáradtak, a határolás nemigen rögzíti az ajtót az akadópontokon. Ám ezek apróságok egy igazán megbízható és jó minőségű autóban.

A használtautó-telepeken álló autók zömével szemben a motor pöccre indul, nem igényel bikázást. Kellemetlenül nagy a három ajtóval EP1, öt ajtóval EU7 kódjelű Civic fordulóköre, ez a fotózás közbeni forgolódáskor és a próbaútra indulva is érződik.

Egyenletesen duruzsol a motor alapjáraton, nem ég a sárga motorkontroll-lámpa, ami sok kortárs használt autóban jelentkezik katalizátor-hatásfok vagy gyújtáshiba miatt. A próbaúton figyeljetek a féltengely hangjaira, esetleges ropogására, ami minden elsőkerekes autónál fontos! Ezen a típuson a hosszabb, jobb oldali féltengely törésére volt több példa.

Megbízható és takarékos az 1,4-es benzines

90 lóerős a D14Z6-os motor, a gépkönyv szerinti olajajánlás 5W40 SJ/CF és 10W40 SJ/CF, de 5W30-as kenőanyaggal is jól működik. A szívó benzines nem azonos a 2002 utáni Jazz és az ufó Civic hengerenként két gyújtógyertyás, összesen nyolc gyújtótrafós és hengereként kétszelepes négyhengeresével. Átlagfogyasztása 7 liter 100 km-re a Spritmonitor.de adatai szerint, 3 decivel alacsonyabb, mint a 110 lóerős egyhatosé (D16V1 kódjellel).

Furatuk egyformán 75 mm, az 1590 köbcentis hengerűrtatalom a 79 helyett 90 mm-es löketből fakad, és mindkét motor hatásfokát 10,4:1 arányú sűrítési viszony javítja. Közös bennük az egy vezérműtengelyes, de 16 szelepes hengerfej és a VTEC változó szívószelep-vezérlés is.

Gyorsan bemelegszik az 1396 köbcentis benzines, hamar fűteni kezd, és amikor már az olaj is meleg, megmutatja, hogy van benne élet, nemcsak a hangja jelentős.

Ezzel a motorral a háromajtós 11,8, az ötajtós 12,0 mp alatt gyorsul 100-ra, ami az ezerhatos szívó benzines kompakt autók idejéhez van közel. A C307-es Focus II 1,4 a 80 lóerős motorral 14,1 mp alatt ér fel 100-ra.

Motorváltozat

Teljesítmény Menetteljesítmények Fogyasztás* 1,4 benzines 90 LE/130 Nm 177 km/ó, 11,8 s 0-100 km/h 7,03 l/100 km 1,6 benzines 110 LE/152 Nm 187 km/ó, 9,9 s 0-100 km/h 7,32 l/100 km 2,0 benzines 160 LE/179 Nm 208 km/ó, 8,5 s 0-100 km/h 7,94 l/100 km 2,0 benzines Type R 200 LE/196 Nm 235 km/ó, 6,6 s 0-100 km/h 9,36 l/100 km 1,7 CTDi dízel 101 LE/220 Nm 182 km/ó, 11,4 s 0-100 km/h 5,82 l/100 km 1,3 IMA Hybrid 90 LE/156 Nm 177 km/ó, 12,8 s 0-100 km/h 5,61 l/100 km

*Forrás: Spritmonitor.de

Váltóolajból 1,6, motorolajból – szűrővel együtt – 3,2 litert kell cserélni a karbantartások során. Az utángyártott alkatrészek ára a nagyszériás autókéhoz igazodik, a gyári alkatrészek viszont drágák lehetnek, cserébe hozzák azt az élettartamot és minőséget, amit a Hondákhoz társítunk.

Épek, szépek a hossznyúlványok, nem árulkodnak súlyos törést követő helyreállításról. Amikor a motortérben néztek körül, ellenőrizzétek a kipufogó-leömlő hővédő palástját, ami elváshat, és utána zörög.

Hibalehetőségek használtan

A típussal alapvetően kedvező tapasztalatokat szereztek a márkaszervizek és a Hondákra szakosodott maszek szervizek is. A hétgenes Civic jó autónak bizonyult az elmúlt 25 évben, főleg a kínálat zömét adó 1,4 és 1,6 literes benzinesekkel, de az 1,7-es dízel sem vészes, ám sokkal nagyobb kockázatai miatt csak azoknak ajánljuk, akik nagyon sokat autóznak, és nem érik fel ésszel az autógázra alakítás előnyeit a sokkal egyszerűbb konstrukciójú benzinesre építve.

Ennél a generációnál a benzines motorok vezérlése szíjas, amit 120 000 kilométerenként vagy hatévente javasolt cserélni. Ha a csere elmaradna – abban a hitben, hogy ez a Honda is láncos motorú –, a konstrukciónak köszönhetően a vezérműszíj szakadásakor nem akadnak össze a szelepek a dugattyúkkal. Bár a vízpumpa nem szokott folyni, de azt is a vezérműszíj forgatja, így érdemes a vezérléssel együtt cserélni.

Az EP1-es használt Honda Civic szerepelt a Vezess Értékbecslőben is, egy 186 000 km-es autót vizsgáltunk át. Az alja nagyon kérdéses volt, és jókora meglepetést okozott

Nagyon megbízhatóak a benzines szívómotorok, az 1,4, az 1,6 és a 160 lóerős 2,0 literes is. A K20A3 motorkódú benzines a Type R (K20A2) és az egyhatos közötti űrt töltötte be. Problémát a vezérműtengely-jeladó és főtengely helyzetjeladója okozhat.

Gond inkább a sebességváltóval lehet, elsősorban a nyelestengelycsapággyal. Ennek zaja jól kivehető: ha kinyomott kuplunggal állva nincs hangja, de üresben a kuplungot felengedve megszólal a búgás, akkor erre az alkatrészre gyanakodhattok.

Cseréjéhez le kell venni és szét kell szerelni a sebességváltót. Ha nyikorogna a kuplungpedál, legtöbbször csak a kinyomócsapágy igényel némi teflonos zsírt, amelyet a hajtáslánc megbontása nélkül is be lehet juttatni. A váltótartó bakok kiszakadhatnak, erre is rá kell nézni.

Az Opelekből ismert, Isuzu-eredetű 1,7-es dízelmotor stabilnak bizonyult az elmúlt két évtizedben. Nem tervezett szervizlátogatást az injektorok tehetnek szükségessé, illetve a turbófeltöltő környékén használódhatnak el a vákuumcsövek.

Ellenőrizni kell a kormánymű állapotát a próbaúton, mert a tűzfalra rögzített kormányműben meglazulhatott a fogasléc, ami kopogást okoz. A megoldás a kormánymű felújítása. A hidraulikus kormányszervo olajcsövével nem szokott gond lenni, maximum enyhe szivárgás fordul elő egy-egy elöregedett tömítőgumi mentén.

A futóműben elöl az alsó keresztlengőkar szilentblokkja szokott elöregedni. A D14Z6 kódjelű 1,4-es motorú autókon lehet hátsó dobfék, amely időnként némi tisztítást és kenést igényel azért, hogy zavaró hangok nélkül működjön.

Ismert hibalehetőség a fűtésvezérlésben a bovdenház. A forgókapcsolót és a fűtéscsapot összekötő huzal meg tud szorulni, ami a bovdenház cseréjével javítható. A csere időigénye egy-két munkaóra, tehát nem kell hozzá szétszedni az egész műszerfalat ezen a jól bevált kompakt autón.

Félmillió alatt is van hétgenes Civic

Viszonylag csekély a választék a típusból, és állandó a kereslet a 2000 decemberétől 2005 őszéig futó Civic iránt, ami stabilizálja az árakat. Az N16-os Nissan Almerák fölé árazza a piac ezeket az autókat, az E12-e Toyota Corollák szintjére, amúgy teljes joggal.

11 és fél éve már írtunk használt autóként erről a Civicről, és mintha a típus ársávja alig változna az autók öregedésével, csak a pénzünk ér sokkal kevesebbet. A belépőszint nagyjából 400-500 ezer forint magyar rendszámmal, és a hetedik generáció legértékesebb autói most is 1,2-1,4 millió forintba kerülnek. A Type R ennek simán a dupláját éri, a Sport modell inkább a 2,5-3 milliós ársávban mozog.