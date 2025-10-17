Az elmúlt időszak tapasztalatai alapján egyre inkább úgy tűnik, hogy hosszabb időre velünk maradnak a magasabb üzemanyagárak, ehhez kell hozzászoknia mindenkinek. 2021 augusztusában a 95-ös benzin és a gázolaj ára is 450 forint alatt volt, a 480 forintos hatósági ár korszaka után pedig jelenleg 580-600 forint környékén mozognak az üzemanyagárak.

Erre tudatosan készülve választhatunk olyan autót, amelynek fogyasztása jóval az átlag alá esik. A fiatal használt autók és az új típusok között is akadnak olyan aszkéta alkatú fogyasztásbajnokok, melyekkel kímélhetjük a pénztárcánkat, és némely esetben a kényelemről sem kell lemondanunk.

A CarNet a listájának összeállításához Európa legnépszerűbb fogyasztásméréssel foglalkozó weblapját vette alapul. A Spritmonitor.de adatai a valóságon alapulnak, itt a gyártók által megadott mérési ciklusok eredményei helyett igazi autósok igazi tapasztalataiból alakult ki a sorrend. Az oldalon több mint nyolcszázezer autós gyűjti az értékes adatokat több mint egymillió kocsiról, a beregisztrált tankolások száma pedig már meghaladta az 50 milliót, a megtett kilométerek száma pedig a 26 milliárdot.

Az adatokat több ország autósai adják össze, akik a száraz fogyasztási érték mellett megadják a felhasználás módját is. Természetesen az átlagfogyasztás nem mindenkire igaz, de az adatok mindenképp jó kiindulópontnak tekinthetőek.

Összegyűjtöttünk hat olyan fiatal típust, ami érdekes lehet a takarékos autót keresők számára. Jól látszik az iparág fejlődésének iránya is, hiszen míg a benzinmotoros modellek élmezőnyében néhány éves modelleket találunk, addig a dízeleknél az idősebb járművek jellemzőek, amelyek ráadásul takarékosabbak is.

Apró dízelmotor, kis tömeg a tökéletes párosítás

A fizika törvényeit kegyetlenül érvényesíti az adatsor, a kis teljesítményű dízelmotorral szerelt, alacsony tömegű autók a spórolás igazi művészei. A magas hatásfokkal, gázolajjal működő motorok előnye ezeknél az autóknál domborodik ki igazán, a legtakarékosabbnak bizonyult kocsikban általában a PSA tiszta működésű BlueHDI 1,5 literesei, a Volkswagen 1.2, 1.4 és 1.6 TDI dízeljei, a Renault 1.5 dCi és a Fiat 1.3 JTD motorjai dolgoznak.

Citroën C4 Cactus BlueHDI 100

A 2014-2020 között gyártott, formabontó francia típus a kompakt szabadidő-autók és a városi kisautók határán egyensúlyoz, a takarékos működést rengeteg egyedi megoldással, puritán, mégis érdekes belső térrel ötvözi. Az autó titka az alacsony tömeg, amit több egyszerű megoldással értek el a francia tervezők. Az alapváltozat 965 kilós (vezető nélkül), a legnehezebb dízeles sem nyom többet 1145 kilónál.

Így nem csoda, hogy a Citroën C4 Cactus a legapróbb kisautókat megszégyenítő eredményt mutat fel 1,5 literes BlueHDi 100-as motorjával. A felhasználók adatai alapján nem ritka a 4,0-4,1 l/100 km körüli átlagfogyasztás, a típusra jellemző átlag pedig 4,82 liter 100 kilométerenként.

Gyári értékek szerint még jobb lehet a fogyasztás az 1560 köbcentis, Euro 6 környezetvédelmi normának megfelelő BlueHDi 100-as dízelmotorral. Mivel 2014-ben debütált az autó, még a régebbi, megengedőbb mérési ciklusról vannak eredményei: 3,1 l/100 km a gyári átlagfogyasztása, ami csupán 85 gramm szén-dioxid kibocsátásával jár kilométerenként. Akinek túl merész a C4 Cactus stílusa, a konzervatívabb C4-esben, sőt a lista többi autójában is megtalálja majd ezt a takarékos dízelerőforrást.

Opel Corsa 1.5 D

A 2019-ben bemutatott Opel Corsa F szintén a négyliteres tartományban mozog az adatok szerint. Ezt a jó eredményt annak köszönheti, hogy összes motorját és a padlólemezét a PSA-csoporttól, pontosabban a Peugeot 208-astól örökölte, és a kínálat egyetlen dízelmotorja tulajdonképpen ugyanaz, mint ami a Citroën C4 Cactusban is dolgozik.

Tömege szintén egy tonna alatt tanyázik (980 kilogramm az alapverzió, 1090 kilogramm a dízel), valamint jó a légellenállása is, 0,29-es a legkisebb alaktényezője, ami a kisautók között kifejezetten jó érték. A fiatal autóból nincs túl sok találat a Spritmonitor oldalán, de a számok biztatóak, 4,84 l/100 km az átlagos fogyasztás ezzel a motorral. A 102 lóerős, 250 Nm nyomatékú dízelmotor WLTP-szabvány szerint kereken 4 l/100 km-es fogyasztásra képes, 105 gramm szén-dioxid-kibocsátás mellett.

Dacia Lodgy 1.5 dCi

A takarékos autózás nem mindig csak a fogyasztásról szól, és ha a legtöbb autót szeretnénk megkapni a legalacsonyabb összegért, akkor a hétüléses Dacia Lodgy kerül első helyre a listán a 1,5 literes dCi dízelmotorral.

A 115 lóerős, jól ismert, Renault-típusokban is fellelhető technika megbízhatóan teszi a dolgát, kellő dinamizmust ad a családi csapatszállítónak, amely tágas utasterével valóban képes akár hét személyt is hosszú távú utakon gyomrában cipelni.

Tömege méreteihez mérten alacsony, mindössze 1300 kilogramm, és nagyon odafigyelve akár még ezzel a típussal is összejöhet az 5 l/100 kilométer alatti fogyasztás. Általános használat során viszont már magasabb érték jön ki. A Lodgy-tulajdonosok adatai szerint 5,59 l/100 km a jellemző érték erre a típusra, ami az egyszerű technika alacsony szervizigényével párosítva, a befogadóképességet is számba véve verhetetlen érték, főleg, ha valóban hétülésesként használják.

Benzinesből a hibrid a nyerő

Az alacsony fogyasztásukról régóta ismert dízelek mellé mára felzárkóztak a különféle hibrid hajtással szerelt benzines típusok is, ezek megkerülhetetlen ajánlatnak számítanak, ha a benzinre szavazunk a gázolajjal szemben.

Suzuki Celerio

Az egyszerűség és benzines jelleg metszetében a városi miniautókat találjuk, és fogyasztásával ezek között is kiemelkedően teljesít a Suzuki Celerio. A 3,6 méter hosszú, minimalista közlekedési eszköz második generációja 2014-ben mutatkozott be, és egyes piacokra a mai napig gyártják. Itthon kevésbé ismert, de pont ezért lehet titkos tipp a megkímélt, megbízható városi kisautókat keresőknek.

A Celeriót K10B kódszámú, osztott szívótorkú Dualjet benzines mozgatja. A láncos vezérlésű, két vezértengelyes, hengerenként négyszelepes kis szerkezet is teljesíti az Euro-6 szabványt, 68 lóerős teljesítménye és 90 Nm nyomatéka pedig pont elég a városi közlekedéshez.

Az apró motorral bárkinek sikerülhet döbbenetesen kevés benzinnel közlekedni. A Celerio sofőrjeinek átlaga 4,56 l/100 km, persze a WLTP-ciklus adatai alapján pedig a 3,6 l/100 km-es átlag sem elképzelhetetlen, amihez 84 g/km-es szén-dioxid-kibocsátás jár.

A 880 kilogramm tömegű Celerio a harmatos háromhengeressel is eléri a 155 km/h-s végsebességet, és 13,5 másodperc alatt tudja le a százas sprintet, tehát a forgalmat sem tartja fel túlzottan, miközben a lehető legnagyobb mértékben kíméli a pénztárcánkat.

Toyota Auris Hybrid

Tiszteletre méltó a Toyota törekvése, ahogy az első Prius óta keményen dolgoznak a hibridek tökéletesítésén. 1997 óta sokat fejlődött a HSD (Hybrid Sinergy Drive) hajtáslánc, és mára nyugodtan kijelenthető, hogy megfelelő teljesítményt, megnyugtatóan alacsony fogyasztást és kulturált működést kínálnak a Toyota hibridjei.

Fogyasztás szempontjából az összes Toyota-hibrid kiemelkedően teljesít, az Auris, illetve a típust váltó új Corolla azért érdekes ebben az összevetésben, mert városi kisautókra jellemző benzines fogyasztást produkálnak tágas kompakt, akár kombikivitelű karosszériával.

A Toyota Auris első generációjából is volt már hibrid kivitel, de számunkra a második Auris lehet érdekes, amelyet 2012-től egészen 2018-ig gyártottak. Az orrban dolgozó 1,8 literes, Atkinson-ciklusú benzinmotor és a két villanymotor egysége 5,46 l/100 kilométeres átlagfogyasztást produkált a felhasználók adatai alapján.

A WLTP-ciklus megmutatja, mit tudhat az a sofőr egy Aurissal, aki tojással a jobb lába alatt vezet: a hivatalos mérések alapján 3,8 l/100 km az Auris Hybrid átlaga, amihez 87 g/km szén-dioxid-kibocsátás társul.

Fogyasztáscsökkentő tippek Kellő odafigyeléssel, a vezetési stílus megváltoztatásával bármilyen autó fogyasztása csökkenthető, ideális esetben akár 15-20 százalékkal. Egyszerű praktikákra kell gondolni, amelyek könnyen alkalmazhatóak a mindennapos közlekedés során. – Vezessünk visszafogottan. Kisebb gázadással is elérhetjük a kívánt sebességet, utána pedig vezessünk előretekintően. – Kerüljük az intenzív fékezést: ha üzemi fékkel, nagy erővel lassítunk akkor szó szerint elsütjük a mozgási energiánkat. Sokkal célravezetőbb motorfékkel, lágyan elérni a megfelelően alacsony tempót, ezzel a fékrendszert is kíméljük, valamint a fogyasztásnak is jót tesz a módszer. – Tervezzünk előre: mielőtt hosszabb útra indulunk, nézzük meg az adott útvonalat, induljunk időben, és haladjunk egyenletes, megfontolt, mérsékelt sebességgel. A sietség, a stressz, a kapkodás garantáltan megjelenik az átlagfogyasztásban is. – Váltsunk okosan: főleg kézi váltóknál jelent spórolást a megfelelő kezelés. A mai modern autókban műszerfalon megtalálható váltásjelző nyilak sokat segíthetnek, gyakran eggyel magasabb fokozatot is könnyen elbír az autó, mint amit magunktól gondolnánk. – Figyeljünk az autó műszaki állapotára: egyes motorhibák nem okoznak leállással járó gondot, csupán a fogyasztást növelik meg, valamint az abroncsok alacsony nyomása is csökkenti a hatékonyságot.

A fejlett hibrid hajtás előnyei nem csak az alacsony fogyasztásban érhetőek tetten. Mivel fokozatmentes az erőátvitel, tulajdonképpen automata váltót kapunk annak minden nyűgje nélkül, és a modern dízelekre jellemző, drágán cserélhető kopóalkatrészektől sem kell tartanunk, így a fenntartás átlagosan alacsonyabb összegbe kerülhet, de ez a fiatal használt hibridekre jellemző magas vételárban is erősen tükröződik.

Ford Mondeo Hybrid

A listában kakukktojásnak tűnhet a Ford Mondeo, hiszen pár kategóriával magasabb szintet képvisel, mint az eddig sorolt takarékos autók. Pont ezért jó példa arra, hogy a fajlagosan alacsony fogyasztáshoz nem feltétlenül kell a legtakarékosabban felépített, egyszerű konstrukció. Nem mindig kell lemondani a kényelemről, a kényeztető extrákról, ha kevés benzint elégetve akarunk közlekedni.

A Ford Mondeo 2014 óta létező negyedik generációs modelljének hibrid hajtású változata egy igazi családi, középkategóriás bálna, 4,8 méteres teljes hosszúsággal, végtelennek tűnő opciós listával. Ekkora testtel a Toyota receptjét követve spórol a Ford, a kétliteres, Atkinson-ciklusú benzinmotorhoz ebben az esetben is egy fokozatmentes erőátviteli egység (e-CVT), valamint két villanymotor tartozik. A rendszer összteljesítménye 187 lóerő, amihez a WLTP-ciklus szerint 5,5-5,6 l/100 km fogyasztás tartozik, attól függően, hogy szedán vagy kombi a karosszéria.

A Spritmonitor adatai igazán érdekesek, a hibrid Mondeo sofőrjei 5,93 l/100 kilométeres átlagfogyasztásról számoltak be, ami parádés érték egy ekkora autótól. Még jobb színben tűnik fel ez a fogyasztás, ha megnézzük a korabeli dízelek átlagát, ami bő fél literrel magasabb, 6,6 l/100 km.

Ebben a cikkünkben további tippeket adunk a takarékos vezetéshez: