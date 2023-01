Így fogyaszt biztosan kevesebbet az autód

Évről-évre nőnek az autózás költségei, és most már nagyon sokba kerül kocsival járni. A legtöbbet nyilván úgy lehet spórolni, ha valaki nem ül kocsiba és legalább a pár kilométeres távokon megfontolja a gyaloglást, a biciklit, vagy a sok rövid utat felfűzi egy körre. Ám az autó sokunknak az elsődleges közlekedési eszköz, gyorsasága, kényelme, kiszámíthatósága, biztonsága, több fővel utazva költségei alapján is. Segítünk úgy takarékoskodni, hogy ne kelljen letenni az autót.

Fussuk végig azokat a tételeket, amiken a Vezess olvasói valószínűleg túl vannak, ha érdekli őket a takarékos vezetés! Az alábbi fogyasztáskülönbségi adatok forrása az ADAC német autóklub.

Körülbelül 7 másodpercnyi leállással lehet megtakarítani azt a benzinmennyiséget, amivel a motor újraindítása jár. A motort leállítani ott érdemes, ahol legalább 20 mp a várható állásidő

Sík úton 2000-2500-as fordulatszámon érdemes feljebb kapcsolni és minél egyenletesebb sebességet tartani

Én is jobban nyomom neki azon a 30-50 vagy akár 110-140 kilométeren, amíg az üzemanyagszint-jelző telit mutat. Ha félről indulunk, kimarad ez a szakasz

Megint mi tömjük be a költségvetés lyukait, mert a kormány a magyar autósokkal fizetteti meg költekezése következményeit. Mit tehetünk most, hogyan spórolhatunk az autózáson?

Ha nem saját lábbal nyomod a gázt, egyenletesebben és kisebb odafigyeléssel tartható a választott tempó. A lejtőkön érdemes lábbal felülbírálni a rendszert, lendületet venni a kaptatóhoz

Benzinből vagy gázolajból van az áram is az autóban, a generátor a motort terhelve termeli

Megfelelő követési távolságot tartva részben elkerülhetők azok a gyorsítások és fékezések, amelyeket azonnal fékezés illetve visszagyorsítás követne

Így változik a fogasztás a sebességtől függően. Piros: két bringa, tetőtartón. Kék: két kerékpár az autó mögött. Okkersárga: csak a tetőtartó, ohne canga. Zöld: Opel Zafira B 1,9 CDTI dízel, tetőcsomagtartó és bicikliszállító nélkül. Ábra: ADAC

A helyes nyomásérték jellemzően a tanksapkafedél belső oldalán vagy a vezető oldali ajtókereten található egy matricán, többnyire 2,3 és 2,8 bar közötti érték

Nagyon sok múlik a vezetési stíluson, de vannak autók, amelyekbe bele van kódolva a magas fogyasztás

Gumik: légnyomás és kis gördülési ellenállás

Havonta legalább egyszer állítsátok be a helyes légnyomásértékeket, mert az alulfújt guminak megnő a gördülési ellenállása. A legnagyobb terheléshez tartozó nyomással az autó jobban ráz ugyan, de könnyebben fut.

A helyes nyomásérték jellemzően a tanksapkafedél belső oldalán vagy a vezető oldali ajtókereten található egy matricán, többnyire 2,3 és 2,8 bar közötti érték. Ez mindig hideg gumiabroncsra vonatkozik, ha már mentetek pár kilométert a benzinkútig, akkor 0,3 bart vonjatok le a mért értékekből a helyes hideg légnyomás megállapításához.

Elsősorban városi forgalomban hoz érdemi, akár 0,5 literes megtakarítás a csökkentett gördülési ellenállású gumiabroncs.

Ha cseréltek, ezt a tényezőt is vegyétek figyelembe a gumicímkén! Hétköznapi autózásra ma már ezek a gumik is megfelelően tapadnak, még vízen is. Ez régebben volt gond a gördülési ellenállás mérséklése és a nedves tapadás megtartása közötti célkonfliktus miatt.

Vezetés: határozott gyorsítás, kis fordulatszám

Sík úton 2000-2500-as fordulatszámon érdemes feljebb kapcsolni és minél egyenletesebb sebességet tartani. Nem muszáj tojást képzelni a gázpedálra, inkább gyorsítsatok fel hamar az utazósebességre és azt tartsátok tovább.

A váltásesedékesség-kijelzők nagyrészt elég primitíven arra akarnak rávenni, hogy minél alacsonyabb fordulatszámmal vezess. A fővárosi alsó rakparton tényleg jól el lehet gurulni 1200-1400-as fordulaton, de hegynek fel ez biztosan nem jó, ne higgyetek el mindent a felfelé-lefelé mutató nyilaknak a műszeregységben. Gondoljatok arra is, hogy az olajszivattyú sem mindig szállít elegendő olajat az alapjárat közelében a motor kenéséhez.

Figyelem: a motornak nagyon nem tesz jót, ha erőtlen tartományában, kis fordulaton, de nagy gázzal nyektetjük! Emelkedőn vagy erős gyorsításkor kell neki némi fordulatszám, a dízel is nyugodtan forogjon 2400-2800 körül percenként átmenetileg az egyenletes haladáshoz kedvező, percenként nagyjából 1500-2000 közötti fordulatszám helyett.

Mint a cangán: lendületmegőrzés

Biciklin a pedálokat taposva nagyon más a saját izommunkából megszerzett lendület helyi értéke, mint autóban. Kerékpáron fárasztó, autóban pedig sokba kerül újra lendületbe hozni a járművet, hát ne pazaroljuk el a svungot! Megfelelő követési távolságot tartva részben elkerülhetők azok a gyorsítások és fékezések, amelyeket azonnal fékezés illetve visszagyorsítás követne. Minél többet haladunk egyenletes és mérsékelt sebességgel, annál kisebb lesz az autó átlagfogyasztása.

Figyelem! A lendületmegtartó autózást ne a zebrákon átkelésre várók rovására gyakoroljátok! Annyi vak/tahó közlekedik, aki nem engedi el a gyalogosokat, legyenek a Vezess olvasói azok az angyalok, akik keresik és észreveszik a zebrához érkező vagy már ott toporgó embereket.

Motorleállítás, ha állsz

Sok autóban van alapjárati motorleállító automatika. Ezt akkor engednénk működni, ha a motor már üzemmeleg, a bemelegedési fázisban ne hagyjátok, hogy lelője a motort! Körülbelül 7 másodpercnyi leállással lehet megtakarítani azt a benzinmennyiséget, amivel a motor újraindítása jár. A motort leállítani tehát, kézzel vagy az automatikával, csak ott érdemes, ahol legalább 20 mp a várható állásidő. Jó akkumulátorral a meleg motor újraindítása csekély terhelés az önindítónak és a generátornak, a pizzafutárok autói sem térdelnek le rögtön a sok indítózástól.

Az áram is üzemanyagból van

Télen a hátsó ablak, a szélvédő, az ülés és a kormánykerék fűtése is terheli a motort, mert a felvett áramot a generátornak vissza kell termelnie. Mivel a többletfogyasztásuk a használat időtartamától függ, nem a megtett távolságtól (akárcsak a légkondicionálóé), városi forgalomban, ahol kicsit az átlagsebesség, aránytalan többletfogyasztást okoznak. Emiatt használjátok őket nyugodtan, de csak addig, amíg szükséges!

Kialmozás, áramvonalasítás

Egy autóban csomó olyan dolog felhalmozódhat, amire semmi szükség a közlekedéshez, csak nincs helye máshol sem. Ezektől érdemes megszabadulni, mert a tárgyak tehetetlensége miatt a felesleges ballaszt állandó felgyorsítása energiapazarló, ami városban a legrosszabb.

De mivel egy mázsa többletsúly is csak körülbelül 0,3 literes többletfogyasztást okoz a legnagyobb német autóklub számai szerint, a kialmozás öröme inkább a rend.

Használaton kívül az alaktényezőt és a homlokfelületet egyaránt rontó tetőcsomagtartót, kerékpárszállítót is érdemes levenni, mert feleslegesen növeli a légellenállást és ezzel országúton és főleg autópályán a fogyasztást. Feltételezzük, hogy a Vezess olvasói ezzel rég tisztában voltak, ezért most pár tipp, amire talán még nem gondoltatok.

Féltank, de nem a súly vagy cashflow miatt

David Staretz, az osztrák Auto Revue szaklap újságírója mutatott rá egy cikkében arra, amit én is tapasztalok magamon: jobban nyomom neki azon a 30-50 vagy akár 110-140 kilométeren, amíg az üzemanyagszint-jelző telit mutat.

Negyed alatt automatikusan óvatosabb vagyok. Nem elsősorban a 20-30 kilónyi súlymegtakarításért érdemes teli helyett félig tankolni az autót, hanem a pszichés hatása miatt, hogy kimaradjon a magabiztos szakasz, amikor bőven van még a tankban.

Tempomat, okosan

Amikor békés a forgalom és ritkán kell változtatni a sebességen, a tempomat sokat segít a takarékos vezetésben, ha mérsékelt sebességet állítotok be. Ha nem saját lábbal nyomod a gázt, egyenletesebben és kisebb odafigyeléssel tartható a választott tempó.

De a sebességtartó automatikának érdemes besegíteni! A gép alapesetben hegyen-völgyön tartja a beállított értéket, de ennél van takarékosabb megoldás. A lejtőkön érdemes lábbal felülbírálni a rendszert, lendületet venni a kaptatóhoz. A rágyorsítás üzemanyagigénye jóval kisebb annál, amit hegynek fel megspórolsz az összeszedett lendülettel. Például a második generációs Honda Insight az Eco üzemmódban nem ragaszkodik a megadott sebesség minden áron való tartásához, emelkedőn engedi visszaesni a sebességet.

Sok használt autóban a tempomat akkor is adott a háttérben, ha a felszereltség nem tartalmazza ezt a funkciót. A kapcsolóit és a programozását pótolva, többnyire a kormánykerék és az indexkapcsoló cseréjével illetve a tempomatkar beépítésével az autótok arányos ráfordítással tempomatossá tehető utólag. A Mercedes-Benz-nél bevezetett Tempomat szó a Daimler szabadalmaztatott kifejezése, ezért forog rá sok más kifejezés is a felszereltségi listákon, például sebességtartó-berendezés, sebességtartó automatika.

Hosszú beszélgetések

Ingerszegény autópályán egy elmélyült beszélgetés is segít takarékosan vezetni, mert közben szinte automatikusan visszaveszik a tempót az emberek. A figyelem elsősorban az úté és az autózásé maradjon, de egy jó beszélgetés öröm és segít tartani a nyugodt sebességet. Ha leköt a konverzáció, kevésbé csábít a leckéztetés, nem mész utána valakinek, aki előemberként közlekedik és nem tart követési távolságot. Ebben a tempomat is segít.

Bónusztrack: SUV helyett kombi

Egy ideje kétségtelenül ez a divat, de ha autót vesztek, autót cseréltek, mérlegeljétek egy SUV eredendő fogyasztásbeli hátrányait egy hasonló méretű kombival szemben! A kombin többnyire keskenyebb gumiabroncs van kisebb gördülési ellenállás és csekélyebb légellenállással, az autó súlya is csekélyebb, légellenállása az alacsonyabb építésmóddal lényegesen jobb. Ezek az adottságok olyan hátrányok egy aszfaltterepjáró esetében, amit nem lehet ellentételezni a vezetési stílussal. Lehet, hogy a terepjáró a divat, de a fizika nagyobb úr.