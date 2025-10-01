Egy mondás szerint, ha vesz valaki egy használt autót, az első évben az újkori árának tizedét fogja rákölteni. Ha ennek igazságtartalma nem is igazolható forintra pontosan, azt jól kifejezi, hogy a várható szervizkiadások az adott autó újkori árával arányosak.

Ha például egy X350-es (2002-2009 közötti) Jaguar XJ-t és egy 3. generációs Ford Focust megvásárolunk egyformán hárommillió forintért, a szervizelésben várható ráfordítás a légrugós, automata váltós, hat- vagy nyolchengeres luxusautóval jóval nagyobbnak ígérkezik, mint a Focusszal töltött első évben. Itt tehát nem a szűrők és a folyadékok cseréjéről van szó, hanem az ezeken túli műveletekről – mutatott rá a CarNet.

Azért olcsóbb, mert nem új

De hiába vesz meg valaki akár egy nagyon megbízhatónak ismert, áttekinthető technikájú használt autót, valószínűleg kell majd rá költenie, ha jó állapotban akarja tartani, vagy tisztességes szintre akarja visszahozni. Ez óhatatlan és elkerülhetetlen velejárója annak, hogy valaki nem újonnan vásárolja autóját, egy sok ezer alkatrészből álló tartós fogyasztási cikket. Egy használt autó javítására akkor is kell áldozni, ha a fődarabok jól működnek, ideértve a motort, a sebességváltót és az erőátvitel többi elemét.

Bármennyire természetes is, hogy egy használtan megvett autót javíttatni kell, az is természetes, hogy ezek a kiadások nem okoznak örömöt. Ennek ellenére fontos tudatában lenni annak, hogy az autó bizonyos alkatrészei nem elromlanak, hanem elhasználódnak. Kényszerű cseréjük természetes kopás eredménye, ami az autóhasználat velejárója.

Más megvilágításba helyezheti a ráköltést, ha tisztában vagyunk autónk újkori árával és azzal, mennyibe kerülne most újonnan megvenni egy hasonló használati értékű, hasonló kategóriájú autót. Internetes autós lapok cikkeiből az ezredforduló utáni két évtized autóinak újkori ára jól visszakereshető, és ez a két évtized igen jól lefedi a használtan gazdát cserélő autók zömét.

Például egy E12-es Toyota Corolla 1.6 Terra limuzin 4 380 000 forintba került újonnan 2002-es bevezetésekor, beleszámítva a légkondicionálás 270 000 forintos felárát. Most újkori ára ötödét-harmadát éri állapottól és futásteljesítménytől függően. 2022 elején a mostani Corolla 1.5 alapverziója 7 340 000 forintos listaárral indított, persze a két évtizeddel korábbinál sokkal gazdagabb alapfelszereltséggel, jobb biztonsági színvonallal, 110 helyett 125 lóerős motorral és tisztább kipufogógázokkal.

Maradva a 15-20 éves autóknál, egy ma 2-3 millió forint között elvihető Mercedes CLK 240 újkori ára két évtizede 13,3 millió Ft volt a 170 lóerős V6-tal. Aki tudatában van ezeknek az összegeknek, talán könnyebben elfogadja, hogy az újkori ár töredékéért megvett autó egyik velejárója a szervizköltségek megugrása.

Mi minden jöhet az első évben?

De mire is számítsunk a vásárlást követő első évben? A leggyakoribb kiadásokat tekintjük át. Ritka szerencse, ha nem kell legalább a nyári vagy a téli gumigarnitúrát pótolni, vagy négy évszakosra cserélni az autón lévőket. A reális egy gumiszett beszerzése, felszerelése, kiegyensúlyozása. 205/55 R16 méretű, nem prémiummárkás gumiabroncs esetén 120 000 Ft körüli összegre kell számítani.

Egy kuplungot akár néhány tízezer kilométer megtételével is tönkre lehet tenni, ha valaki a fék helyett a kuplungot koptatva, csúsztatott kuplunggal tartja meg az autót emelkedőn vagy szükségtelenül magas fordulatszámra pörgetett motorral parkol és indul el. De többnyire 150-200 ezer kilométerenként kell új kuplungtárcsával, kinyomócsapággyal és kuplungszerkezettel vagy nyomólappal ellátni egy autót.

Ha egy használt autóban a próbaúton igen magasan fog a tengelykapcsoló, elhasznált rugóival remeg a kuplung, nem dolgozik szépen és lágyan, akkor már közel a csere. Nagyságrendileg 4-6 munkaórányi ráfordítással és az új kuplungszett költségével számolva 180-250 ezer Ft körüli kiadás egy átlagosnak tekinthető, elsőkerék-hajtású kompakt autóra.

Vezérléscsere: biztosra kell menni

Amennyiben nem igazolható biztosan a vezérléscsere, a szíjas szelepmozgatás periodikusan ismétlődő cseréje, akkor erre is áldozni kell az első évben. A motortéri filctollas feliratok, matricák nem feltétlenül tanúsítják a vezérléscsere meglétét. A vezérléscsere időhatára legtöbbször 4-10 év, futásteljesítményben pedig 60 000 és 240 000 km között szór. A jellemző intervallum legalább 120-150 ezer kilométer.

Mivel a túlhasznált vezérműszíj elszakadása nagyon drágán javítható motorhibát okozhat a szelepek és a dugattyúk összeverésével, ezt nem szabad megkockáztatni. A vezérléscserét legtöbbször a vízpumpacserével, a hűtőközeg keringtetőszivattyújával együtt érdemes elvégeztetni, mert a két művelet munkadíja nagyon hasonló, amit kár külön, kétszer megfizetni.

Bár a vezérműláncnak legtöbbször nincs előre rögzített csereperiódusa, a lánc minőségétől függően a láncos szelepmozgatás is cserére szorulhat. Akárcsak a szíjas vezérlés esetében, itt sem elég csak magát a láncot kicseréltetni, a vezetősínek és feszítősínek is cserések. Szükség lehet új vezérműkerekekre is a kopott régiek helyett, ami változó szelepvezérlés esetén nagyon megdobja a költségeket.

A téli időszakban nehezebb ellenőrizni, hideget fúj-e a légkondicionáló. Sok használt autóban eleve nem is működik a klímaberendezés, így ennek szervizelésére is érdemes legalább 70-80 ezer forintot betervezni. Ebbe belefér egy vagy több elhasználódott könnyűfém klímacső cseréje, illetve a rendszer feltöltése hűtőközeggel. Ha a kompresszor szorul cserére, az inkább 150 000 Ft körüli tétel, a klímahűtő cseréje 40-80 ezer Ft körüli nagyságrend koros használt autókra a munkadíjjal együtt.

Ne becsüljük alá: kormánymű és kerékfelfüggesztés

Sok kisebb tétel összeadódásával jelentős kiadásokat tartogathat a futómű is, főleg abban az esetben, ha nincs utángyártott alkatrész valamiből és a gyári pótalkatrész drága. Példa erre mondjuk egy alsó keresztlengőkar, amit a hozzá tartozó szilentblokk elhasználódása miatt szakszerűbb és gyorsabb lehet a lengőkarral együtt cserélni.

A futóműben cserére szoruló alkatrészek külön-külön nem kerülnek vészesen sokba, de ha a toronycsapágyat, a lengéscsillapítót, a gömbfejeket, a stabilizátorpálcát és a szilentblokkokat mind cserélni kell, az már sokra megy. És még csak az egyik első keréknél tartunk.

Sokan alábecsülik a kormánymű problémáit, pedig 10 év feletti autóknál a kormánymű felújítása ki-beszereléssel 100-150 ezer forintról indul, de 600 ezer forintba is kerülhet. Intő jel az olajfolyás a kormányművön, és az is, ha a volán tekerése közben akadásokat érzünk.

A kormányműhöz kapcsolódó hibaforrás a kormányrásegítés. A hidraulikus kormányszervók szivattyúját nagyjából 70-80 ezer forinttól felfelé újítják fel erre szakosodott műhelyek, ez is olyan gond, ami kijöhet egy használtan megvett autóval az első közös évben.

Fájó kiadásoktól menthet meg az állapotfelmérés

Szerencsére messze nem minden használt autó követeli ki valamennyi említett szervizmunka elvégzését az első évben, a vezérléscsere például igen ritkán ismétlődő feladat, de érdemes tisztában lenni a fenti tételekkel.

A várható szervizkiadások megbecsülését nagyban segíti a kinézett autó állapotfelmérése. Az átvizsgáláson feltárt hibák az állapotfelmérés díjának sokszorosát megspórolhatják a megbízónak, így a leghasznosabban elköltött forintokat jelenthetik.

Sok pénzből könnyű rendes használt autót venni, most azonban a legalsó ársávban nézett körül a Vezess: