Röviden – Opel Insignia A (G09) használtan Mi ez? Középkategóriás modell az Opeltől. 2008-ban váltotta a Vectrát. Négy- és ötajtós kivitelben, valamint Sports Tourer (kombi) és ennek terepesített változatában is elérhető volt. 2017-ben váltotta a második generáció. Mibe kerül? A 2009 környéki példányok 900 ezer forint magasságában indulnak, míg a legdrágább, szériavégi, jól felszerelt darabok ára akár 6-8 millió forint is lehet. Kinek jó? Annak, aki szeretne egy kényelmes futású utazóautót, és többnyire legfeljebb másodmagával vagy gyerekekkel utazik, hátul ugyanis szűkös a tér. Melyik motor legyen? Dízelből a ráncfelvarrás utáni példányokat érdemes választani, benzinesek közül pedig elég lomha tud lenni a szívómotorokkal a nagy test, ezt érdemes figyelembe venni. Mi van helyette? Riválisának tekinthető többek között a Ford Mondeo, a Mazda 6, a Volkswagen Passat, a Skoda Superb, a Peugeot 508 és a Toyota Camry is.

Megjelenésekor nagyon vagány formatervű autó volt az első generációs Opel Insignia, sokak szívét azonnal elrabolta kupés formavilágával. Sok pozitív tulajdonsága van, de legalább ennyi negatív is, ráadásul komolyabb szervizköltségekbe is bele lehet futni. Lássuk, mit tud az Opel egykori nagyágyúja használtan!

Modelltörténet

Az Insignia 2008-ban mutatkozott be az Opel kínálatának tetején, miután 2003 után az Omega már nem volt elérhető. A Vectra utódjának mondható modell olyan versenytársak közé érkezett, mint a Ford Mondeo vagy a Mazda6. A Mark Adams és Malcolm Ward által tervezett Insignia eleinte liftback (5 ajtós) és szedán (4 ajtós), majd szűk egy évvel később a Sports Tourer (kombi) kivitelben volt elérhető. 2009-ben elnyerte az Év Autója Díjat, a 2013-as ráncfelvarrás idején pedig piacra dobták a terepjárós jegyekkel ellátott, összkerekes Country Tourer verziót. 2017-ben jött a második, B generáció, amely elődjéhez képest nem túl sokáig élt, hiszen 2022-ben leállították a gyártását.

27 fotó

Milyen használni?

A mindennapokban az első generációs Opel Insignia egy kényelmes utazóautónak mondható, jó futóművel és kormányzással, benzineseknél csendes futással. A dízelmotor hidegindításkor azonban hangos tud lenni és az átlagnál kicsit jobban vibrál is. Elég nehéz autóról van szó, az összkerekes Country Turer ráadásul 1,8 tonna felett van. A hatfokozatú automata váltó nem egy villámgyors szerkezet, visszakapcsolgatva pedig ránt egy kicsit. Kézi váltója kissé hosszú úton és nem túl precízen jár. A biztonság terén nincsen gond, az Euro NCAP töréstesztjén 5 csillagos eredménnyel zárt.

A beltér elöl tágas, az autó méretéhez képest hátul azonban szűkös. A körkilátás elég korlátozott, a nagy méretű csomagtartó viszont az ötajtósnál jól pakolható, a kombi pedig 540-1530 liter közötti helyet kínál. A Sports Tourer esetében érdemes megemlíteni, hogy elég vaskos a hátsó lökhárító, könnyű megsérteni, amikor nehezebb tárgyat akarunk beemelni a csomagtérbe.

A ráncfelvarrás előtti verzióban elég kusza gombrengeteg van a középkonzolon, a facelift valamivel átláthatóbb kezelőszerveket hozott. Akár olyan kényelmes üléseket is lehetett választani előre, amelyeket az egészséges hát mozgalom (Aktion Gesunder Rücken) is tanúsítvánnyal tüntetett ki, ezt akkoriban csak a Mercedes mondhatta el magáról. A sportülések a komoly oldaltartás mellett kihúzható combtámasszal is rendelkeznek, motoros magasságállítás is járhat hozzájuk. Kormánya jó fogású és tág határok között állítható.

Motorkínálat

Benzinmotorok terén eleinte elég széles volt a kínálat, a ráncfelvarrás előtt 1,4-es turbó, 1,6-os és 1,8-as szívó és turbó, 2,0 literes turbó, valamint 2,8-as, V6-os turbó is elérhető volt a modellhez. Dízelfronton készült belőle a széria vége felé 1,6-os, de ez nagyon ritka, emellett a 2,0 literes CDTI kérhető, az viszont ötféle teljesítményszinttel is (110, 131, 160, 190 és 195 lóerővel, utóbbi már két turbóval).

Ennyit fogyaszt az Opel Insignia a különböző motorokkal

A német Spritmonitor.de oldalon tankolási naplót vezető felhasználók több száz tankolási ciklust tartalmazó adatai alapján ezek a fogyasztási adatok jellemzik az Insignia motorváltozatait 100 kilométerenként:

1.4 turbós benzines: 7,6 liter

1.6 szívó benzines: 8,6 liter

1.6 turbós benzines: 9,6 liter

1.8 szívó benzines: 8,9 liter

2.0 turbós benzines (220 LE): 10,7 liter

2.0 turbós benzines (250 LE): 11,1 liter

2.8 V6 turbós benzines: 12,8 liter

2.8 V6 turbós benzines (OPC): 10,5 liter

1.6 turbódízel (136 LE): 6,1 liter

2.0 turbódízel (110 LE): 6,5 liter

2.0 turbódízel (131 LE): 6,6 liter

2.0 turbódízel (160 LE): 6,9 liter

2.0 turbódízel (190 LE): 7,6 liter

2.0 biturbó dízel (195 LE): 7,8 liter

Típushibák, hibalehetőségek

Az Insignia típushibái kapcsán felkerestük Kis-Tót Vincét, az Opelekre specializálódott Opel Csergő szerviz vezetőjét, aki elmondta tapasztalatait a modellel kapcsolatban. Az 1,4-es benzines viszonylag ritka ebben a modellben, elég lomha is ezzel az autó. Oda kell figyelni az egyébként lánchajtású motornál a szívósorra, a szelepfedélre és a turbóra, ezek nem kifejezetten hosszú életű darabok. Adódhatnak gondok a katalizátorral is, jellemző probléma még, hogy az üzemanyagtank szellőztető szelepe átszakad.

Az 1,6-os szívómotornál szintén lehetnek gondok a szelepfedéllel, a szelepnyitás állításáért felelős okoskerékkel, valamint az olajpumpa tömítése is okozhat kellemetlenségeket. Az 1,6-os turbómotornál (lánchajtású) a szelepfedél, a turbó és a befecskendezők a gyenge pontok, de az üzemanyagpumpa is a kelleténél hamarabb elromolhat. Az 1,8-as motor hasonló gondokkal küzdhet, mint az 1,6-os szívó változat.

A 2,0 literes turbós benzines szintén lánchajtású, a szelepfedél és a turbó itt is problémás alkatrész. Vince többször találkozott már meghibásodott dugattyúval ilyen motornál. A V6-os benzinesnél a vezérműláncra kell nagyon odafigyelni, de a kipufogósor tömítése is sokszor kifújhat, emellett a turbó itt is kényes darab.

Főbb Insignia visszahívások A ráncfelvarrás előtti modelleknél a futómű korróziója miatt eltörhettek a kormányösszekötők, ezért erre visszahívást rendeltek el. A Sports Tourer kiviteleknél beázhatott a csomagtér, amely a szabályozó modulban rövidzárlathoz, rosszabb esetben tűzhöz vezethetett, valamint a csomagtérfedél teleszkópjának hibája miatt lecsapódhatott az ajtó, ami sérülést okozhatott az alatta állóknak. A légzsákokkal szintén volt probléma az Insigniáknál, valamint a kardán problémája miatt is kellett visszahívás. A biztonsági övek pedig a 2017-es gyártmányoknál okozhattak bajt. Vásárlás előtt tehát célszerű azt is megnézni szakszervizben, hogy a kiszemelt példány érintett volt-e valamelyik akcióban, és hogy átesett-e a szükséges beavatkozásokon. Így könnyebben elkerülhető, hogy kellemetlen pillanatokat éljünk át a frissen vásárolt Insigniával.

Vince elmondta, hogy a szervizükben még nem találkoztak 1,6-os dízel Insigniával, de a motort az Astrából jól ismerik. Itt a vezérműlánc a motor és a váltó között van, ezért cseréjekor ki kell szerelni a motort és le kell venni a váltót. Ilyenkor lendkereket és kuplungot is célszerű cserélni, a végösszeg így elég magas, 1-1,5 millió forint környéke. A nagyobbik baj, hogy 100-150 ezernél már cserélni kell a láncot, ezt az indításkor és leállításkor hallható zörgése jelzi (rosszabb esetben meleg motornál is hallható). Megesik, hogy az elhanyagolt példányokba cserélni kell az olajpumpát is, valamint lehetnek szivárgások a szelepfedélnél és a vákuumpumpánál.

A 2,0 literes dízelmotornál kerülendőek a ráncfelvarrás előtti példányok, ezeknél 180-200 ezer kilométer környékén több nagy értékű hiba is előjöhet, ami drága javításokat eredéményezhet. Jellemző rájuk, hogy az olajpumpa tömítése pedig idő előtt felkeményedik, ami kenési problémához vezet, csapágyasak lesznek. Az olajteknőnél, az osztóműnél és a hőcserélőnél szivároghat az olaj ezeknél a dízeleknél. A turbócső elrepedhet, de előfordul, hogy a turbónyomás-szabályozóját is cserélni kell.

További gond, hogy az EGR hűtőjének háza is megrepedhet, a szívósornál pedig szivároghat a hűtőfolyadék. A DPF eltömődése és a belső féltengelycsuklók elkopása nem ritka jelenség, a kardántengely gumi porvédője pedig kiszakadhat, ami az alkatrész korai hibájához vezet. A nyomásérzékelős izzítógyertya és a befecskendezők is produkálhatnak érdekes dolgokat.

Általános Insignia-probléma a hidraulikus kormányszervo csövének eltörése, a futóműnél pedig a hátsó kerékcsapágy fárad el a leghamarabb. Alapvetően elég bonyolult rendszer a független hátsó felfüggesztés, a rossz magyar utak és az autó viszonylag nagy tömege pedig hamar a szilentek, a stabilizátorok és a lengéscsillapító rovására megy. A futóműállító csavarok rendszeresen berohadnak, ez költséges javításokat eredményezhet. Jó hír, hogy a korrózióra nem hajlamos az Insignia kasztnija.

Ami a hajtásrendszert illeti, az M32-es manuális váltó nem a legbiztosabb szerkezet. A kettőstömegű lendkerék nem kifejezetten hosszú életű kopóalkatrész, az automata váltós kiviteleknél pedig a szeleptest hibája szokott előjönni. A 4×4-es változatoknál a Haldex-rendszerben sokan nem cserélnek olajat, pedig ez 60 ezer kilométerenként javasolt. Nehezen javítható rendszer ez, gyári alkatrészek nem nagyon vannak hozzá, de ha mégis, akkor nagyon drágán. Érdemes arra is figyelni, hogy az osztóműből szivároghat az olaj. A beltérben sokszor hallani a zajos klímakompresszort, az automata váltó kapcsológombja pedig szétmállhat.

Használt Opel Insignia-árak

Jelenleg a netes hirdetésekben a legolcsóbb, 2009 környéki leharcolt, kisebb nagyobb gondokkal küzdő példányok 900 ezer forint környékén indulnak, a jobb állapotú OPC kiadások 5 millió környékén mozognak, míg a legdrágább, szériavégi, jól felszerelt darabok ára akár 6-8 millió forint is lehet. A két véglet közt széles a skála évjárat, futásteljesítmény, állapot és felszereltség tekintetében is.

A Hasznaltauto.hu keresőjében 400 használt Opel Insignia A keres új gazdát a cikk írásakor. 2024-ben a Datahouse adatai szerint 2746 tulajdonosváltás történt az első szériás Insigniák kapcsán a hazai használtautó-piacon. Az esetek mindössze 22 százalékában cserélt gazdát benzines kivitel, így elmondható, hogy a dízelek keresettebbek.

Alkatrészárak és szervizköltségek

Hogy egy megközelítő képet kapjunk arról, milyen összeget jelent karbantartani egy ilyen Insigniát, lássuk néhány fontosabb kopóalkatrész árát a nagy hazai alkatrészüzletláncok egyikében, mondjuk a Bárdinál. Egy szett első fékbetét a cikkben is szereplő 2,0 literes dízel kivitelhez, a cikk írásakor a közepes minőségű Juratek márkából 21 ezer forint környékén van, a hozzá tartozó tárcsa pedig 29 ezer forint. Az első lengéscsillapítók ára Bilstein gyártmányból 54 ezer forint oldalanként, egy LUK kuplungszett kinyomócsapággyal pedig 261 ezer forint. Ezeknél persze olcsóbb és drágább megoldások is vannak, a felsoroltakat viszonyítási alapként érdemes tekinteni.

Ami a szervizdíjakat illeti, itt is az Opel Csergő szakszerviz segítségét kértük, hogy néhány fontosabb karbantartási és javítási munkára adjanak ajánlatot. Az első fékbetétek cseréje gyári alkatrésszel a 131 lovas dízelnél nagyjából 80 ezer forint (tárcsákkal együtt 180 ezer), a hátsóké pedig 54 ezer forint környéke (tárcsákkal együtt 144 ezer). Vince elmondása szerint mindegyik Insignia kettőstömegű lendkerékkel szerelt, a kuplungozás 900 ezer és 1,6 millió közti összegbe kerül szervizükben motorváltozattól függően. A láncos vezérlésű 1,4-es turbós benzinesen a vezérlés cseréje nagyjából 700 ezer, de a 2,8-as benzinesnél már három darab láncot kell cserélni, amely csak a motor kiszerelésével hajtható végre, így itt 1,5 millió forint körüli összeggel kell számolni. A dízelmotoron a vezérlés 160 ezer fotintért cserélhető vízpumpával együtt.

Az 1,6-os benzines szíjas hajtású, ezért itt csak 150 ezer forintba kerül a művelet. Hozzátette, hogy az árakat minden esetben egyedi átvizsgálás alapján állapítják meg, sokszor lehet értelmes kompromisszumokat kötni az utángyártott alkatrészek javára is, de gyári alkatrészeknél is lehet jó árakkal találkozni.

Összegzés

Elmondható tehát, hogy az Insignia a maga korában valóban egy felső polcos Opel volt. Széles motorválaszték, sportváltozat és összkerékhajtás is elérhető volt hozzá, azonban mindegyik motorváltozatnál előfordulhatnak költséges hibák. Nagy súlya miatt a folyasztása sem annyira alacsony, de aki nagy autóra vágyik, az ezzel valószínűleg tisztába van.