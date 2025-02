Van két komoly baj a nagy értékű használt autókkal: az egyik, hogy sokak, sokunk számára elérhetetlenek. A másik, hogy a lecsúszott forinttal sokszor csak az erősen sérült autókat éri meg behozni belőlük, amelyeken akkor lehet jól keresni, ha igénytelen módon történik a helyreállításuk.

Jó technika vs. összegányolt balesetes autók

Sajnos ez a használt Škoda Kodiaq vevőkörét is érinti. A Vezess értékbecslő új epizódjában egy rövid idő alatt elég sokat futó autó állt emelőre, már az új generációs, vezérműlánc helyett vezérműszíjas TSI benzines motorral. Az adásból a dízelek hibalehetőségeire is kitérünk, mert a Škoda tavaly leváltott terepjárója TDI-vel is népszerű.

Alább gyors áttekintést is találtok a használt NS7-es Škoda Kodiaqról.

Légy nagyon óvatos ezzel a Škodával! 1 /8 6,5 millió forint körül mozog a legolcsóbbak ára használtan 6,5 millió forint körül mozog a legolcsóbbak ára használtan Fotó megosztása: 2 /8 Vezérműlánc nélkül jóval kiforrottabb a TSI-motor, de lehetnek bajai Vezérműlánc nélkül jóval kiforrottabb a TSI-motor, de lehetnek bajai Fotó megosztása: 3 /8 Zseniális családi autó ötletes, átgondolt, igényes utastérrel, akár 7 személyre Zseniális családi autó ötletes, átgondolt, igényes utastérrel, akár 7 személyre Fotó megosztása: 5 /8 Nem jellemző az olajfolyás a Kodiaq hajtásláncán Nem jellemző az olajfolyás a Kodiaq hajtásláncán Fotó megosztása: 6 /8 Összkerekes is van belőle, a hátsó futómű négy lengőkaros Összkerekes is van belőle, a hátsó futómű négy lengőkaros Fotó megosztása: 7 /8 Tartósak a féltengelyek, de gyorsan kopnak a fékek Tartósak a féltengelyek, de gyorsan kopnak a fékek Fotó megosztása: Fotó megosztása:

Röviden: Škoda Kodiaq (NS7)

Mettől meddig: 2016‒2024

Modellfrissítés: 2021

Motorok: 1395‒1984 cm3, 125‒245 LE

Ársáv: kb. 6,5‒16,8 millió Ft

Ajánlott motorok: 1,4 és 1,5 TSI (125‒150 LE); 2,0 TDI-k (150/190/200 LE)

Helyette: Mitsubishi Outlander, Nissan X-Trail, Peugeot 5008, SEAT Tarraco, VW Tiguan Allspace

A gyakoribb motorok reális átlagfogyasztása

Benzinesek

1,4 TSI (125 LE) 8,25

1,4 TSI (150 LE) 8,10

1,5 TSI (150 LE) 7,97

2,0 TSI (180 LE) 9,23

2,0 TSI (190 LE) 9,00

Dízelek

2,0 TDI (150 LE) 6,78/6,55*

2,0 TDI (190 LE) 7,69/7,63*

2,0 TDI RS (239 LE) 8,45

*Karbamidbefecskendezés nélkül/AdBlue-val

Liter/100 km-ben, forrás: Spritmonitor.de

Hibalehetőségek

Eltitkolt balesetes előélet (főleg behozott használt autóknál)

Hibás LED-ek a pótféklámpában

Tömítetlen klímaberendezés

Lassan bootoló multimédia-egység

Beázó panoráma napfénytető

Olajszivárgás: olajhűtő, főtengely hátsó tömítése, vezérműház (TDI-k), alsó vezérműláncfedél (2,0 TSI)

Szivárgó termosztátház és vízpumpa (TSI benzinesek)

DSG: olajveszteség, mechatronikahiba

Szelepkokszosodás

Vízhűtéses kipufogógáz-visszavezető szelep (EGR vagy AGR)

Tetszett a videó? Köszönjük, nagyon örülünk neki! A Vezess Értékbecslő korábbi videóit itt nézheted meg.