Szomorúan gyenge a forint és szomorúan magas az infláció, emiatt a használt autók ára több szintet ugrott 2020 óta. Bár a használt autók átlagárának dinamikus növekedése 2022-2023 fordulóján megállt, a normális állapotú, nem túl öreg és a futásteljesítményre érzékeny magyar népléleknek még elfogadható óraállású átlagautók ára rég meghaladta a 2,5 millió forintot.

Nemrég kétmilliós határig néztünk sportmodelleket, ezúttal négymillió forint körüli összegért kerestünk nagy használati értékű, józan családi autókat. A kérdést nem zárjuk rövidre azzal, hogy nézzetek körbe a taxik között és vegyetek egy a Ford Focus III kombit, csak kerüljétek el a turbós benzines EcoBoost-motorokat, a háromhengerest még nagyobb ívben, mint az 1,6-ost.

Biztonságos, kényelmes, kedvező alkatrészárú és viszonylag megfizethető használt autóként a harmadik generációnak dízelként és a szívó benzines 1,6 Ti-VCT motorral tényleg sok aduja van, de a C346-os Focus-t már bemutattuk részletesen, szerepelt videós átvizsgáláson a Vezess Értékbecslőben és vannak más jó lehetőségek is.

Titkos tipp: Citroën C5 II

Röviden – Használt Citroën C5 RD/RW Mi ez? 2008 elején bevezetett, 2017-ig gyártott középkategóriás autó négyajtós lépcsőshátú és kombi karosszériával. Az utolsó hidropneumatikus rugózással is elérhető Citroën. Modellfrissítés: 2012 nyarán. Milyen motorok voltak benne? Erőtlenek és torkosak a szívó benzinesek, de kevés velük a baj, a 1,6-2,0-2,2-2,7-3,0 literes dízelek közül az 1997 és a 2179 köbcentiseket ajánljuk. Nyomott áron nagyszerű autó a V6-os benzines, akár autógázra átállítva. Mennyit ér? Többnyire 1,2-3,4 millió forint között szór a Citroën C5 II ára használtan. Mi van helyette? Például Ford Mondeo IV, Peugeot 508, Renault Laguna, Škoda Superb II, Toyota Avensis.

Nagyon kitett magáért a PSA csoport a 2008-tól megújított középkategóriás típusokkal. A Citroën C5 második generációja és az ugyanannyira ajánlható 508-as Peugeot jó minősége, kedvező alkatrészárszintje az autók gazdag felszereltségével, igényes belső terével, széles motorkínálatával és dicséretes kényelmével titkos tippnek mondhatók a használtautó-kínálatban. Ugyanez igaz a Renault Laguna 2007-ben bemutatott harmadik generációjára is.

4 millióból sem könnyű jó használt autót venni 1 /25 Remekmű a hidropneumatikus felfüggesztés, messze nincs vele annyi baj, mint a luxusterepjárók légrugózásával Remekmű a hidropneumatikus felfüggesztés, messze nincs vele annyi baj, mint a luxusterepjárók légrugózásával Fotó megosztása: 2 /25 Elvesztette a C5 a nagy ötödik ajtót, sima lépcsőshátú váltotta 2008-tól Elvesztette a C5 a nagy ötödik ajtót, sima lépcsőshátú váltotta 2008-tól Fotó megosztása: 3 /25 Fix a kormánykerék közepe, csak a karima forog. A használt C5-ök felszereltsége rendszerint gazdag Fix a kormánykerék közepe, csak a karima forog. A használt C5-ök felszereltsége rendszerint gazdag Fotó megosztása: 5 /25 Dízelmotorból az 1997 és a 2179 köbcentiseket ajánljuk, 136-204 lóerővel Dízelmotorból az 1997 és a 2179 köbcentiseket ajánljuk, 136-204 lóerővel Fotó megosztása: 6 /25 6,7 liter a 120 lóerős szívó benzines, 5,3 l/100 km a szintén 120 lóerős dízel reális átlagfogyasztása 6,7 liter a 120 lóerős szívó benzines, 5,3 l/100 km a szintén 120 lóerős dízel reális átlagfogyasztása Fotó megosztása: 7 /25 Fotó megosztása: 9 /25 105 000 kilométerenként igényli a gyújtógyertyák cseréjét az 1,6 literes benzines 105 000 kilométerenként igényli a gyújtógyertyák cseréjét az 1,6 literes benzines Fotó megosztása: 10 /25 4x4-es is van belőle, ami ritka opció. A futómű elég masszív 4x4-es is van belőle, ami ritka opció. A futómű elég masszív Fotó megosztása: 11 /25 Jóval a négymilliós határ alatt mozog a legtöbbe kerülő Cruze-ok ára is Jóval a négymilliós határ alatt mozog a legtöbbe kerülő Cruze-ok ára is Fotó megosztása: 13 /25 Fontos a gyújtógyertyák cseréje. Az Euro 4-es motorokon 30 000, az Euro 5-ösökön 60 000 kilométerenként kell kicserélni Fontos a gyújtógyertyák cseréje. Az Euro 4-es motorokon 30 000, az Euro 5-ösökön 60 000 kilométerenként kell kicserélni Fotó megosztása: 14 /25 A szelepvezérlés állítása hibalehetőség a 124 és a 141 lóerős szívó benzinesekben A szelepvezérlés állítása hibalehetőség a 124 és a 141 lóerős szívó benzinesekben Fotó megosztása: 15 /25 Gyorsan öregszenek a bőrözött felületek, ami a kormánykerékre is igaz Gyorsan öregszenek a bőrözött felületek, ami a kormánykerékre is igaz Fotó megosztása: 17 /25 Nézzétek meg, tényleg változik-e a befúvás, ha lábra, középre vagy a szélvédőre irányítjátok a légáramlatot! Nézzétek meg, tényleg változik-e a befúvás, ha lábra, középre vagy a szélvédőre irányítjátok a légáramlatot! Fotó megosztása: 18 /25 Fotó megosztása: 19 /25 Fotó megosztása: 21 /25 Fotó megosztása: 22 /25 Kettős tömegű lendkerék van a 140 lóerős turbós benzinesben és az összes dízelben Kettős tömegű lendkerék van a 140 lóerős turbós benzinesben és az összes dízelben Fotó megosztása: 23 /25 Fotó megosztása: 25 /25 Rengeteg taxi igazolja a dízelmotoros 5E Octavia gazdaságosságát. Tágas és kényelmes alternatíva a 4 milliós ársávból Rengeteg taxi igazolja a dízelmotoros 5E Octavia gazdaságosságát. Tágas és kényelmes alternatíva a 4 milliós ársávból Fotó megosztása: Fotó megosztása:

Elődjével szemben az RD gyári kódjelű lépcsőshátú elvesztette a nagy csomagtérfedelet, így az RW kódnéven ismert kombi sokkal jobban használható. A limuzin csomagtere 467, a kombié 533 literes, aminél például a Passat és a Mondeo is jóval többet nyújt, nem is beszélve a Škoda Superbről. Ugyanakkor jár a piros pont az elérhető hátsó oldallégzsákért, még ha feláras is volt új korában.

Vannak kerülendő motorjai

Kerülendő motorból egy dízel és két benzines van. Az nyert, aki a benzinesek közül az 1,6 THP-re tippelt, a BMW és a PSA csoport közös fejlesztésű rémségeire. A Prince-motorok nyűgjei közül a láncfeszítő baja, a vezérműlánc megnyúlása vagy a fokozott olajfogyasztás itt is jól ismert hiba, ami a turbó nélküli VTi benzineseket is érintheti. a közvetlen benzin-befecskendezésből fakadó bajaival is tele az internet. Ezzel a motorral nem érdemes foglalkozni, legfeljebb ha nagyon keveset autóztok és a motor rossz híre miatt olcsón megcsípitek. A gyár többször módosított a konstrukción, a 2014 utáni motorokkal lehet kevesebb baj.

Mivel az 1,6 VTi gyenge és a turbós verzió láncbajai is sújthatják, a szívó benzines motorok közül a 2010-ig gyártott, 1749 köbcentis és 125 lóerős vagy a 140 lóerős, 1997 köbcentis motor az észszerűbb alternatíva. Szíjas vezérlésű a 211 lóerős 3,0 V6-os, amely fennkölt utazóautóvá nemesíti a használt Citroën C5-öt.

Káprázatos extrabőséggel, hidropneumatikus rugózással és a 440 Nm-es motor erejével nekünk is tetszene a 2,7 literes V6-os HDi. De ha tovább láttok az orrotoknál, jusson eszetekbe, hogy a nehéz hathengeres dízelmotor túlterheli az első futóművet, túlmelegedhet és a duplaturbós motornak sokkal több a hibalehetősége, mint a négyhengeres dízeleknek. Az automatikus váltó sem életbiztosítás egy sokat futott használt dízelben.

A 3,0 literes, szintén V6-os HDI-nek (X8Z) jobb a híre, 240 lóerővel és 450 Nm-rel szereti a belső sávot, de használt autóként egy szerényebb Citroën C5 várhatóan kevesebb fejfájást okoz.

Nyerők a sornégyes dízelek

109-114 lóerővel és 260/270 Nm nyomatékcsúccsal az 1,6-os HDi sem halott a testes Citroën C5-ben, de sokkal kevésbé szuverén motor, mint a 2,0 vagy a 2,2 literes dízelek, 136 és 204 lóerő között.

Az 1997 köbcentis 2,0 HDI eleve a világ legjobb dízelmotorjainak egyike, amit a Ford Mondeótól a V70-es Volvón át a Toyota Proace Verso-ig sok más autótípusban is bizonyít. A teljesítményszintek sokat változtak az évek során, a 170/173 lóerős 2,2-es dízelnél erősebb a 181 lóerős 2,0 HDI, amit viszont tromfol a 204 lóerős 2,2 HDI 440 Nm-rel. Nagyon sokféle motorverzió futott az évek során, bőven van miből keresgélni. A bevezetéskori motorverziókat megtaláljátok a korabeli menetpróbánkban közölt táblázatban.

Sűrűbb a szíjcsere a benzineseken, mint a dízeleken

A szíjas vezérlésű benzineseken (1,8-2,0-3,0) alapesetben 120 ezer kilométerenként vagy 10 évente kell vezérműszíjat cserélni, de ezt a gépkönyvben kell ellenőrizni vagy egy márkaszervizben az autó alvázszáma alapján. A dízeleknél ugyanerre elég 240 000 km megtétele után költeni.

Érdemes a 2010 után gyártott autókat vásárolni, amelyek jobb gyártási minőségben készültek az első két év inkább kisebb, mint nagyobb malőrökkel terhelt példányainál. A próbaúton adjatok nagy gázt a felső fokozatokban a dízeleknél, hogy kiderüljön, megcsúszik-e a kuplungtárcsa? A dízelmotorok nyomatéka, az autó orrnehézsége és magas súlya elsősorban az első gumiabroncsok kopását növeli, ami emel a gumizás költségein.

Megbízható a hidropneumatikus futómű

Alaptalan a félelem a hidropneumatikus futóműtől, amelyet a Citroën 1955 óta tökéletesít. A terhelten is megtartott hasmagasság, a kiváló rugózási kényelem, az oldaldőlés-csökkentéssel javított úttartás is a megbízhatóan működő hidropneumatikus futómű mellett szól.

Ez a C5 kapta meg utoljára az egykor a márka védjegyének számító rendszert az acél csavarrugós futómű alternatívájaként, ami az egyszerűbb felszereltségi szinteken járt. A Citroën hidropneumatikus kerékfelfüggesztésében az a zseniális, hogy a felső kategóriás autókban és prémium terepjárókban oly költséges javításokkal életben tartandó légrugózás összes előnyét megadja egy sokkal megbízhatóbb, kiforrottabb és egyszerűbb konstrukcióval.

Ha még működik, egy használt Citroën C5 II megvásárlása után jobb rögtön kicseréltetni elöl az ablakemelő szerkezeteket, megelőzve a meghibásodásukat. Problémás lehet a légkondicionálás és az elektromos parkolófék is okozhat fejfájást, ha nem hajlandó kioldani. Ezek azonban hibalehetőségek, nem pedig az összes használt Citroën C5-öst sújtó hibák.

Használtan a Citroën C5 második generációja 1,1-1,5 millió forinttól elérhető a 350-500 ezer kilométert futott dízelekkel és a megtépázott hírű láncos benzinesekkel. 4 000 000 forintos kerettel a kínálat legtetejéről válogathattok és marad pénzetek az autó átírására, szervizelésére és felgumizására is. A legtöbbre tartott autók alku előtti irányára 3,2-3,4 millió forint.

Új árához közel pörög a Suzuki SX4 S-Cross

Röviden – Használt Suzuki SX4 S-Cross Mi ez? Enyhén emelt építésű kompakt autó, az SX4 utóda ötajtós karosszériával és első vagy összkerékhajtással. 2013 és 2021 között készült Esztergomban, 2016 végén dús krómfényes hűtőmaszkot kapott a ráncfelvarráskor. Milyen motorok voltak benne? Mindkét motorja jó, az 1,6-os szívó benzines 120 lóerős és nagyon megbízható A takarékos dízel csúcsteljesítménye azonos. 2016-től két turbós benzines volt benne, az 1,0 Boosterjet 112, az 1,4-es 140 lóerős. Mennyit ér? 2,8 millió forinttól mennek felfelé az árak, 4 millióért már kapni szívó benzinest 200 000 km alatt. Mi van helyette? Formátumra például Citroën DS4 és Infiniti QX30, méretre Nissan Qashqai és a nem emelt építésű kompakt autók.

Mivel a használt autók árazásában elsődleges a márkának és a típusnak tulajdonított megbízhatóság valamint a várható szervizköltség, a 8-10 év körüli Suzukik akár az új árukon kelnek el. Extrém értéktartást produkál a korábbi használtautó-tanácsadó cikkeinkben bemutatott Splash-en és az újonnan sikertelen, használtan keresett Balenón kívül az Esztergomban 2013-tól gyártott SX4 S-Cross is.

Belső terébe nagyrészt olcsó hatású anyagok jutottak, az ülések kényelme és a zajcsillapítás sem olyan, mint egy igényesebben megcsinált kompakt autóban, nem is beszélve egy Golf nívójáról. Ezek azonban tolerálható sajátosságok a 4300 mm-es Suzuki SX4 S-Cross-ban. A kompakt, könnyen leparkolható autó 430 literes csomagtérrel és az állítható meredekségű hátsó üléstámlával igen praktikus társ az évek során.

Jól fogyaszt

Nálunk országúton 4,4 literig ment le a 120 lóerős és 156 Nm nyomatékú szívó benzines tesztautó fogyasztása, de a Spritmonitor.de 6,7 l/100 km-es átlaga is kedvező. A dízelmotor több mint kétszer ekkora nyomatékot ad 320 Nm-rel. A DDiS hangos, erős és takarékos a használt Suzuki SX4 S-Cross-ban, átlagosan 5,3 liter fogyaszt százon.

Mint más Suzukik, az SX4 S-Cross is elérhető összkerékhajtással. Lehet, hogy erre csak keveseknek van valóban szüksége, de nekik a nagyon kevés alternatíva közül az AllGrip modell jó megoldás.

Megbízható, kiszámítható és drága használtan

Egy használt Suzuki SX4 S-Cross fő erénye az üzemeltetési költségek kiszámíthatósága. Ez az autó nem csak a közmondásosan jó minőségű 1,6-os benzines szívómotorral jó vétel, a megbízhatóság a háromhengeres és a sornégyes turbós benzinesekre, sőt, a FIAT-tól vásárolt 1,6 DDiS dízelre is igaz.

Elektromosan is stabil autó, a kevés hibalehetőség egyike a külsőhőmérséklet-mérő, de ha néha egy lambdaszonda (másik nevén oxigénszenzor) is elköszön, ami nem a világ. A leggyakoribb verzió, a 120 lóerős szívó benzines 105 000 kilométerenként igényli a gyújtógyertyák cseréjét. Mint minden autó, ez is megérdemli a gyári gyújtógyertyát és ha kell, a gyári gyújtótrafót. Ezeken nem szabad spórolni! Az égéskimaradás felesleges kockázat, mert az el nem égő üzemanyag lemossa a hengerfalról az olajfilmet, ami növeli a motor kopását.

Egy ennyire megbízható autóban is előfordulhatnak apróságok, például a generátor és a klímakompresszor hajtószíjának feszítője igényelhet cserét. A kevés hibaforrás egyike a klímakompresszor és az utastéri fűtőventilátor. A vékony fényezés könnyen sérül, de a korróziógátlás tisztességesnek bizonyult.

2,8 millió Ft körül nyit használtan a Suzuki SX4 S-Cross a Jóautókon és a szívó benzinesekkel gyorsan eljutunk a négymilliós határig. Cserébe a jellemző futásteljesítmény csekély, többnyire 100-170 ezer kilométeres autókat találni a 3,8-4,3 milliós sávban.

Opel Astra helyett Chevrolet Cruze?

Röviden – Használt Suzuki SX4 S-Cross Mi ez? 2009 és 2015 között értékesített dél-koreai kompakt autó, a Nubira és a Lacetti utóda. Ötajtós 2011-től, kombi 2012-től. Modellfrissítés: 2012 őszén. Milyen motorok voltak benne? Komótosan autózóknak és LPG-gázüzemre az 1,6-os a leginkább alkalmas. Tempósabban vezetőknek a turbós, 1,4-es motorral jobb a használt Chevrolet Cruze. Dízelből 1,7-es és kétliteres van, 110-163 lóerővel. Mennyit ér? 1,5 millió alatt is vannak használt Chevy Cruze-ok, a legtöbbe kerülők ára 2,6-3 millióig kúszik fel. Zömmel 1,3 és 2,9 millió Ft között mozog az áruk. Mi van helyette? Elsősorban 2008 utáni Mitsubishi Lancer, 2006 utáni, E130-as Toyota Corolla, Opel Astra J.

Ha a használt autóra költhető négymillió forintból csak 2,5-2,9 millió van kéznél, hitel helyett szóba jöhet egy olcsóbb megoldás, az Opel Astra J technikájával rokon Chevrolet Cruze. A cég európai kivonulása miatt sokaknál lekerült a radarról a General Motors egykor igen népszerű, dél-koreai márkája, de a távozás ellenére is megfontolandó lehet a Cruze.

Kényelmes és tisztességesen felszerelt

Van belőle kombi (J308 gyári kódjellel), lépcsőshátú (J300) és ötajtós ferdehátú is (J305). Kategóriájában a Chevrolet Cruze jól megtermett autó. Az ötajtós ferdehátú 451 centiméteres, a szedán hossza 459,7 centi.

Azoknak való, akik nem vezetnek dinamikusan, elviselik a benzines szívómotorok lomha gázreakcióját és viszonylag keveset mennek, mert a benzinesek szomjasak. Akkor jó a Cruze, ha tetszik a formaterve és megelégszetek egy átlagos kvalitású, dicsérhető kényelmű autóval, amelynek áttekinthető a technikája.

Az autó 2009-es bevezetésekor kellemetlen minőségi gondokkal indult a gyártás, amit aztán kikúrált a márka. Szemben az LUJ motorkódú 140 lóerős 1,4-es turbómotorral, az 1,6 és az 1,8 literes négyhengeresből kimarad a turbó és annak perifériája a töltőnyomás-szabályozással.

Figyeljetek a váltók működésére, főleg az 1,7-es dízeleknél, itt a csoporttengely kúpos csapágya a gyenge pont. A turbós benzines és az összes dízel lendkereke kettős tömegű, ami a szívó benzinesekben nincs. Ezekben viszont a mindkét motoron változó szelepvezérlés állítása az 1,6 és 1,8 literes H Astrával és B Zafirával közös hibaforrás.

Hibaforrás a csomagtérfedél zárján kívül a levegőáramlás szabályozása. A próbaúton nézzétek meg, változik-e a befúvás, ha lábra, középre vagy a szélvédőre irányítjátok a légáramlatot! A ma 10-15 éves autókban elfáradhat a középső kijelző és ha lehet, bőr-szövet helyett tisztán szövetüléses autót válasszatok, mert a bőrözött rész gyorsabban öregszik, ami a kormánykerékre is igaz.

Sokféle motor, különféle gondokkal

A típus eredendő hátránya a bontott karosszériaelemek csekély mennyisége, legalábbis ahhoz képest, ami platformtestvér J Astrából elérhető. De vannak sokan, akik nem törik az autójukat saját hibából vagy cascót kötnek rá, amire alapértelmezésben a használt autók 15 éves koráig van lehetőség. A késői gyártású, 2013-2014-es autóknál ez 4-5 évet jelent. A Cruze komfortos belső tere, viszonylag jó felszereltsége, eltalált ülései és széles motorválaszték miatt vonzó.

Dízelből volt hozzá 1,7 és 2,0 literes 110 és 163 lóerő között, benzinesből 124 és 141 lóerő közötti a teljesítménysáv. Az 1,7-esek nagy előnye, hogy a Bosch-befecskendezéssel sokkal kevésbé kényesek az itthon betankolható szennyezett gázolajra, a kétliteresek viszont nagyon érzékenyek ugyanerre.

Szerencsére injektoraik tisztíthatók és felújíthatók, de ez darabonként nagyjából 90-120 ezer forintba kerül. A dízeleknél elsősorban a kipufogógáz-hőmérséklet érzékelője jelentkezik hibaforrásként, de ez egy vállalható kiadás a torkos és erőtlen benzineseknél takarékosabb és nyomatékosabb dízelért.

Jobb az LPG-s

Értelmes alternatíva a gázüzem. Míg az 1,6-osban a hidrotőkés automata szelepállítás miatt semmi gond nincs az LPG-vel használt autókban, az 1,8-asban a régebbi, csészés szelepállítással a túl kis szelephézagtól elkophatnak, megéghetnek a szelepek. A szelephézag rendszeres ellenőrzésével és szükség szerinti beállításával ez nem jön elő.

Nagyon fontos a gyújtógyertyák időben történő cseréje! Az elhasznált gyertyákkal megnövekedett elektródahézag a gyújtótrafó idő előtti meghibásodását okozhatja.

A gyári trafósor ára kedvezménnyel is százezres tétel, listaáron 119 740 forint. Euro 4-es motorokon 30 000 kilométerenként, az Euro 5-ösökön 60 000 kilométerenként kell gyertyát cserélni, a turbós benzinesben lévő, irídiumelektródás gyertyák csereperiódusa is 60 000 km.

Szintén 60 000 kilométer a dízelek üzemanyagszűrőjének csereperiódusa. Gázolajszűrőből csak gyárit vagy igazoltan jó minőségűt szabad venni.

Volt olyan Cruze-tulaj, akinek a teljes injektorsora tönkrement a nem gyári szűrőből kioldódó, apró szálaktól. Ezek a hibalehetőségek ne ijesszenek meg! A Cruze megér pár próbautat, ha a négymilliós határnál lényegesen kevesebbet szeretnétek elkölteni egy használható használt autóra.