Mi lesz velem, ha 680 Ft a gázolaj május közepétől?

Én úgy vagyok a használt autókkal, hogy ha lenne hirtelen 3 989 114 forinton, amennyi a Használtautón meghirdetett használt autók 2021-es átlagára volt, azt biztosan nem egy szívó benzines Suzuki SX4 S-Cross 1,6-ra költeném. Hanem főszerkesztőnk rozsdamentes, sorhatos, sízsákos E39-ére (időközben elkelt) és a maradékból beszereznék egy Renault Vel Satis-t, egy 940/960-as Volvót, meg egy Lancia Thesis-t, lehetőleg 2.4-et, hogy ne csak dízelből legyen szívó öthengeres.

Aztán a portfolió egy részét cserélgetném 166-os Alfára, mondjuk a V6-os turbóval, Peugeot 406 Coupéra és a rotációba bevenném a kocka Pandát meg az I-es Twingót, amíg még felhajtható belőlük vászontetős. A mindennapokat továbbra is bíznám a jobbkormányos, megbízhatóan működő Mégane CC 1,6-ra bíznám, amely az idei kabriószezonra új hátsó féktárcsákat és fékbetéteket illetve klímahűtőt meg valami szelepet kapott, így a friss klímagázzal és klímaolajjal végre működhet benne a légkondicionáló.

s124_mercedes_belul
s124_mercedes_orak Szeretteiddel körülvéve egy teletankolt, üzemmeleg 124-es Mercedes a bolygó legnyugodtabb szeglete
s124_mercedes_szivonyilas Turbó nélkül is a kopoltyúk mögül szívja a levegőt az öthengeres dízel
s124_mercedes_szivvel Ez az ajándék várt az autótakarításkor nagylányunktól. A leghátsó tetőoszlopban is van 1-1 lámpa
s124_mercedes_ules Hosszabb útra gyerekeknek jó a leghátsó ülés, de én is be tudok kucorodni
s124_mercedes_belso Halk, kényelmes, tökéletesne áttekinthető, de a sebességért meg kell dolgozni a bal egyben
s124_mercedes_ketten Epizódszerepre be kellett ugornia a Grand C-Max-nak, de utána újra működött az önindítómű
s124_mercedes_lead Brémában készült 1995 augusztusában, a harmadik széria végéről való ez a csomagtéri üléspados, öthengeres szívódízel S124
s124_mercedes_muszarfaltakaro Letakrom a műszerfalát, ha napon parkolnék, mert szeret elrepedni majdnem 30 évvel a széria kifutása után

MB S124: megvéd az impulzusvásárlástól

Többoldali terheltség jellemez a használt autókkal, csak az eltékozolható négymillió hiányzik. Emiatt is jó a 124-es Mercedes, amiben annyi örömöm van, hogy tét nélkül böngészhetek a HaHun. Amióta ott van a garázsban, nem fenyeget, hogy X350-es Jaguarrá konvertálom nyugdíjcélú megtakarításaimat.

Eddig csak rövidebb átmozgatásokon voltam vele, de a tavasz szép napjaiban egy hosszabb útra indultunk, benne három gyermek, három felnőtt és egy kutya. A csomagokat betettük a pótülés támlája mögé és a középső sor középső részére, a gyerekek megbeszélték, ki ülhet a csomagtéri helyekre és kinek jut a második sor, Molli kutya beugrott az első lábtérbe és indulhattunk.

Érzéssel kuplungolva a kardán csak annyira üt az autó megmozdításakor, hogy az utasoknak fel sem tűnik, nem úgy a többieknek a Vezessnél, de ilyen az, ha csupa autóbuzival vagy körülvéve. Kardánkeresztet és Hardy-tárcsát cserélni nem olyan nehéz, de aki tud kardántengely-kiegyensúlyozással foglalkozó mestert, írjon nekem, legyen szíves, mert előbb-utóbb szükség lesz rá.

Bővült a hibalista

Egész jó volt a klímakomfort az odafelé 2,5, visszafelé két órán át tartó úton. A melegebb és a hűvösebb levegő finom szabályozhatóságával sikerült úgy alakítani a hőérzetet és a hőmérsékletet, hogy hatunk közül egyikünk sem panaszkodott és Molli is békésen utazott, igaz, ő különösen jó természetű mentett kutyus.

Ez a 300 km volt az első kör, amin teletanktól telektankig meg tudtam mérni a fogyasztását és a hibalista is bővült kisebb-nagyobb tételekkel. Fékcsőcsere után abban maradtunk a mesterekkel, hogy járjak vele, mozogjanak a féknyergek, aztán beszéljünk róla, hogy milyen a fék. Ha elég kétségbeesetten nyomom a pedált, akkor a lassulás is arányos, de nagyobb sebességről erősen fékezve beremegnek a fékek.

Erre a fékbetétek és a féktárcsák cseréje lesz a megoldás. A hátsó féktárcsák kopásképe is rút, a belső sávjuk csupa rozsda, csak a külső kört lassítják a betétek. Ezt elkerülendő érdemes lett volna rendszeresen nagyokat is fékezni az autóval, hogy néha teljes felületükkel dolgozzanak a hátsó fékbetétek, de a kombi Mercedes-Benz 124 ugyanúgy járt, mint sok hibrid és elektromos autó.

Az óracsoport javítása óta nem mentem este az autóval, ezért most derült ki, hogy a műszerfalban most semmilyen izzó nem világít, tehát nemcsak a fűtésszabályozás burkolódzik sötétbe, de a műszeregység is. Mivel itt a motorhang terhelésre és a fordulatszámmal is sokat változik, fülre 5-10 km/óra pontossággal meg tudod mondani, hogy mennyivel mész, de ez nem maradhat így, mert nagyon lelakott hangulatot ad az autónak.

1610 kg+hat fő+a kutya

Fél szemem ott volt az olajnyomáson (végig OK) és a hűtőfolyadék hőmérsékletén. Utóbbi kaptatón és a motor heveny forgatásával, mély gázzal sem ment 80 fok fölé. Kíváncsi vagyok, mi lesz nyáron, Balatonalmádin dugóban átaraszolva, főleg, ha addig sikerül megcsináltatnom a légkondicionálót és az is fokozza majd a hűtésigényt a klímakompresszor terhelésével. Fórumokban olvasni 110-120 fokos értékekről 28-30 fokban, aminél itthon simán van melegebb is.

Emberekkel, kutyával, csomagokkal nagyjából két tonnás lett az üresen 1610 kilós kombi, aminek kétféle hatása volt. Az egyik a gyorsulást érinti, nagyon meg kellett dolgoznia az öthengeres szívódízelnek a kényelmes autóúti és autópályás utazósebességért, a 110-140-es tartományért. A másik a nagy tömeg lendülete. Ha egyszer felgyorsult, az elaggott csatahajó hegyen-völgyön szépen rombolt 130 km/óra körüli sebességgel.

Elöl kettős keresztlengőkaros, hátul ötlengőkaros, eredetileg a W201-es 190-hez konstruált futóműve korszakalkotó technika. A 124-es Mercedes szépen siklik egyenesen, simogatóan rugózik és kanyarban sem zökken ki arisztokratikus méltóságából. A téli gumik meglepően jók, nem hangosak és nem is váltak kemény, csúszós bakelitkoronggá. A lengőkarok ágyazása, a stabilizátorszilentek, gömbfejek rendben vannak, az pedig parádés, ahogy ez az autó fordul a segédkaros első futóművel, a befelé dőlő kerekekkel.

Békebeli hangulat. Ha beindul

Bármennyire távol van is gyári állapotától az én S124-es Mercedesem, kényelme és hangulata mindig megfog. A zebramintás fabetétek, a tökéletes kilátás, a nagy ablakok, a kényelmes ülések, az öt henger békés mormogása nekem azt a hangulatot adja, amilyennek a boldog békeidőket képzelem a monarchiából.

Szeretteiddel körülvéve egy üzemmeleg, teletankolt 124-es Mercedes a bolygó legnyugodtabb szeglete és felruház Nagy-Britannia rendíthetetlenségével. Az Angol-csatornán túl a kontinentális mitugrászok csinálhatnak bármit, az alig fodrozza az életünket.

Ehhez a remek hangulathoz csak az kell, hogy az önindító is akarja az indulást, mert az égésterek előizzítását követően a kulcs elfordítására időnként csend a válasz. Ilyenkor cibálok egyet az ékszíjon, kicsit fordítok a motoron, újra elhatározom, hogy legközelebb felhúzom az ajtóba rendszeresített zoknit és fuszekliba bújtatott kézzel kotorászok a retekben a forró vízcső mellett. Aztán visszaülök a kocsiba és az OM605.911 azonnal indul, mint máskor.

Benzinárban van a fagylalt

Most viszont nem ez történt, a családi bázison hiába jött a jót ígérő kattanás, csak nem működött az önindító. Édesapám, aki 124-ügyben erősen támogató közeget képez (többek között ajándékozott hozzá egy rozsdamentes jobb első ajtót és legutóbb a Jézuskával egy 90 amperórás akkumulátort is), a többi jelenlévővel megtolta az autót, az beindult, majd leparkoltam egy stratégiailag kedvező pontra a domboldalban, hogy hazafelé ne legyen ilyen gond.

Fagyizni az ő Grand C-Maxával mentünk, én pedig megnyugodtam. hogy lefelé akkor is beindul majd a motor, ha megint vacakolna az önindító A gravitáció nagy úr. A magaslati parkolóhely békéje megülte lelkemet, majd ezt a békét felborzolta a szezonnyitó fagyizás, 450 (négyesszázötven) forintért gombóconként. A tavalyi 350-ről 450 forintra inflálódó egységár nem a hivatalos pénzromlást tükrözi, de ha a lakásbérlet költsége 2012-től hivatalosan kimaradhat a központi inflációs adatokból, ezen se csodálkozom.

Visszatértünk a fagyizásból a Forddal, aztán eljött az indulás ideje. A család rituálisan felsorakozott az autó belökéséhez, én izzítottam, majd tekertem még egy kicsit a kulcson. A következő másodpercben az öt henger olyan simán duruzsolt, mintha mi sem történt volna. Az önindító megnézetése dobogós feladat lett a fékcsere és a légkondijavítás között.

7,7 litert ígér a Spritmonitor, többet a taposás

300 km megtételével aggódva álltam be a benzinkútra. Akkor már nem volt üzemanyaghiány, a csalódástól féltem. Az elfogadható utazótempóhoz rendesen nyomni kellett a gázt, ráadásul imádom, ahogy az OM605-ös motor 3500 felett zenél. Itt a váltóáttételek sem olyan hosszúak, mint a közvetlen befecskendezése turbódízeleken, így 120-140 között már forog rendesen a motor.

100 kilométerre 7,7 liter a Spritmonitor.de szerint a hengerenként négy szelepes, valaha 113 lóerős OM605-ös motorral az E 250 Diesel átlagfogyasztása. De a Föld-Hold táv többszörösét megtévő autóban a megnyúló vezérműlánccal elállítódó szelepnyitási idők, az ugyanitt elveszített lóerők, a kényelmesnél gyorsabb sebesség meg a terhelés miatt annak is örültem volna, ha 9 literből megjárjuk, és 10 litert is meg tudtam volna magyarázni magamnak a sok kihúzatással és padlógázzal.

De ezt nem is volt időm végiggondolni, mire tele lett a tank. A 70 literből 22,4 liter hiányzott az első kattanásig, pár decivel később peremig állt a nafta, tehát tényleg csak 7,4 liter gázolaj vált utazássá és kipufogógázzá 100 kilométeren. Az öreg szívódízel nem torolta meg a taposást.

Ezúton is köszönöm a támogatást az autóhoz, úgy személyesen, mint olvasói levelekben! A következő cikkben már az autóhoz kapott gyári alufelniken látjátok majd az autót, átszerelésük a kocsimosás után az értéknövelés legegyszerűbb és leggyorsabb módszere.