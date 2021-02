Főtengelytöréstől és korai injektorhaláltól fenyegetett Boxer Diesele megtépázta a BL5-ös Subaru Legacy tekintélyét. A márka nimbuszához valóban sokkal jobban illenek a benzines motorok, közülük is a háromliteres.

Használt autóként a Vezess Értékbecslőben olyan sportlimuzint mutatunk be, aminél még meteorit is gyakrabban jön szembe: egy Spec B sportváltozatot a hathengeres motorral. A Subaru EZ30 kódjelű hathengeresében nemcsak a szelepek nyitási ideje változik, de a szelepemelés is, tehát a nyitási mélységük. Az eredmény imádnivaló motorkarakterisztika, 245 lóerős és 297 Nm, ami kézi váltóval csodálatos élmény. Ez a Subaru Legacy 3,0 Spec B 2005-ös és mindössze 112 000 km van benne, de ez sem garancia rá, hogy jó állapotban legyen.