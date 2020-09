Olvass tovább

Korrupciógyanú miatt a júliusi rajtaütéskor elvitt illetve eltiltott munkatársak miatt jelentős szakemberhiány van a Mozaik utcai vizsgabázison. Képünk illusztráció

Információink szerint jelenleg a budapesti lakosok és kereskedők a külföldről behozott használt személyautókat csak 6-8 hetes várakozással tudják leműszakiztatni. Szeptember közepi jelentkezéssel mikulásra kaptunk időpontot, ami azt jelzi, hogy a gond súlyosbodik, mert a pár héttel korábbihoz képest nőtt az átfutási idő az e-mailen történő bejelentkezés ideje és a vizsgaidőpont között.

Ha a helyzet nem javul, pár hét és csak jövőre lesz szabad vizsgaidőpont. Ebben a helyzetben elég nehéz autót értékesíteni, de ennek a helyzetnek a vásárlók is vesztesei. Tegye fel a kezét, aki két-három hónappal későbbi átadással szeretne használt autót venni! Ugye, hogy senki! Ha Feri bácsi külföldről érkezett autót vásárolna a feleségének karácsonyra, jobban teszi, ha még a héten megteszi, vagy kitolja a karácsonyt februárra. Boldog karácsonyt!

Mi van a háttérben?

Az érvényes jogszabályok szerint budapesti székhelyű autókereskedés csak az erre a célra kijelölt budapesti vizsgaállomásokra jelentheti be a külföldről érkezett, honosításra váró autót. Ilyen vizsgasor csak a kispesti Vas Gereben utcában és az óbudai Mozaik utcában található. Erre a két vizsgaállomásra kellett vinnie minden külföldről érkezett autót az összes budapesti használtautó-kereskedőnek és minden magánszemélynek, hogy magyarországi műszaki vizsgát kapjon a kocsi.

Igen ám, de egy idő után a NAV is kíváncsi volt, hogy mennek a dolgok a két intézményben. Nyomban be is kameráztak pár sarkot, így hamar fény derült egy sor turpisságra. A gyanú szerint pár vizsgabiztos illegálisan gyarapodott, ám mint mindennek, ennek is vége lett egyszer és csúnyán az orrukra koppintottak. Mivel az akcióban sokakat lecsuktak vagy eltiltottak a szakmától, az egy vizsgaállomásra jutó vizsgabiztosok száma jelentősen megcsappant. Pótlásukért a fővárosi kormányhivatal mindent megtesz, de ez nem egyszerű feladat.

Kevés a hely, mégis üres a vizsgasor

A vizsgasoron egy nap csak meghatározott mennyiségű autó haladhat át. Értesüléseink szerint ez a két vizsgaállomásra nézve békeidőben napi körülbelül 320-340 autót jelent. Mivel a Mozaik utcából az ügyészség begyűjtött szinte mindenkit, a Vas Gereben utcai állomásról helyeztek át vizsgabiztosokat, akik persze most onnan hiányoznak. Használtautó-kereskedőktől úgy tudjuk, jelenlegi szabályozás szerinti napi darabszám körülbelül 80 autó a két helyen összesen.

Mivel a szabályozás nem veszi figyelembe, hogy egy külföldről érkezett autó legalább fél évig érvényes kinti műszaki vizsgáját, a megfelelő dokumentumok megléte esetén, honosítani lehet – ami sokkal egyszerűbb, a vevőnek olcsóbb és kevesebb ideig tart, mint egy egyedi műszaki vizsga – lenne még idő több autó vizsgáztatására, de nem lehet, mert a napi limit nem engedi. Ezért 11-12 óra körül már üresek a vizsgasorok, a vásárlók és a kereskedők, na meg az autók hónapokat várnak egy hatósági vizsgára. Tudtok még követni?

Vegyél magyar használt autót? Nem ilyen egyszerű

Pár hét múlva gyakorlatilag elfogyhatnak az idei vizsgahelyek. Mondhatnánk, hogy üsse kavics, majd vesznek a népek magyar rendszámos használt autót, azokat sok helyen lehet vizsgáztatni. Ne gondoljátok, hogy a helyzet ilyen egyszerű és ez a gond csak keveseket érint!

2020-ban augusztus 31-ig 511 ezer használt autó cserélt gazdát itthon, ami járvány ide, kórság oda, csak három százalékkal alacsonyabb a 2019-es rekordévben átírt 527 ezer használt autónál. Egy erős évben 800 ezer használt autót adnak-vesznek itthon és évente 150-160 ezer használt autó érkezik külföldről.

Hazait vagy külföldit? Azt gondolod, jobb magyarországi használt autót vásárolni? Sok ezer átvizsgált autó tapasztalatával a hátam mögött állítom, hogy teljesen mindegy, honnan származik egy kocsi. Rengeteg jó állapotú külföldi autóval találkoztam, és még több bontószökevénnyel. Ugyanez igaz az eladó hazai autókra is. Nem számít, honnan érkezett a járgány, hány kilométert mondanak rá, idősebb-e kettő vagy fiatalabb három évvel. Az a fontos, hogy MOST milyen állapotban van, amikor ti megnézitek. Lekérdezheted a múltját, de ezeket az információkat a helyükön kell kezelni. Egy féléves külföldi autó törött lámpájára és lökhárító-sérülésére simán kiszámlázhattak a biztosítónak 6-8 ezer eurót. Itthon, 10 évvel később pedig szörnyülködünk a kétmilliós káreseményen. A külföldi autóknak annyi előnye van, hogy nagyobb eséllyel nézik át őket a műszaki vizsgán, mivel csak kijelölt vizsgaállomások végezhetik a hazai forgalomba helyezést megelőző műszaki vizsgálatot. Ki ne ismerne a lakóhelyéhez közeli vizsgáztatót, aki igény esetén becsukja a fél szemét pár rozsdafoltra, öreg fékcsőre, repedt szélvédőre, cserés lengéscsillapítóra, kopott gumira. Vagy ne tudna autószerelőt, aki majd átlendíti a vizsgán az autót, bizonyára a személyes varázsával. Ezek a vizsgaállomások viszont csak magyar rendszámos autót vizsgáztathatnak.

Aki használt autót venne, leggyakrabban a frissen behozott autókból tud választani, ezekből áll a legtöbb a kereskedésekben, még magyar rendszám nélkül, amit majd a vevő nevére állítanak ki. A netes hirdetésekben is olyan R-es, S-es rendszámú autók tömegével találkozhattok, amelyek nemrég jöttek be. Kollégáimmal mi is legnagyobbrészt frissen behozott vagy egy éven belül rendszámozott autókat vizsgálunk át, ezekből áll a kínálat.

Nem véletlenül vagy kalandvágyból érkeznek kazalszám külföldi autók kishazánkba. Akkora a kereslet a használt autókra, hogy a hazai kínálat az igény kielégítésének csak töredékére képes.

Nulla helyett O az alvázszámban

És hogy még csavarjunk egyet az amúgy sem egyszerű történeten: ha egy autónak valamiért nem felelnek meg a papírjai (pl.: elírtak valamit), repül a várólistáról és kérhetnek neki új időpontot. Persze ennek az autónak a helyét nem töltik fel másik autóval, ezért az időpontok csúszása még jelentősebb. Tusé! (Ezt áttételesen Budapest Főváros Kormányhivatala sem cáfolta. A vizsgaidőpont kiajánlásának feltétele ugyan a hiánytalanul kitöltött űrlap, de az nem derült ki válaszukból, mi van a teljesen, de hibásan kitöltött adatlapokkal. Aki nem ért hozzá, simán olvashat pl. nulla helyett O betűt az alvázszámból. A szerk.)

Mit mond a hivatal? Szerettük volna az ügyben az érintett vizsgaállomások felügyelőszervének álláspontját is megismerni, ellenőrizve és kiegészítve az érintett használtautó-kereskedőktől kapott adatokat, információkat. Ezért felvettem a kapcsolatot Budapest Főváros Kormányhivatalával és az alábbi kérdéseket küldtem el mind a Mozaik utcai vizsgabázis új vezetőjének, mind a kormányhivatal sajtómunkatársainak. – Milyen határidőre kap vizsgaidőpontot az az olvasónk, aki szeptember 17-18-án jelentkezik? Valóban 6-8 héttel későbbre? – Igaz-e, hogy a külföldi műszaki engedélyek honosításához és a lejárt műszakis autók egyedi forgalomba helyezésére együttesen van körülbelül napi 80 vizsgahely a Vas Gereben utcában és a Mozaik utcában? – Nagyságrendileg hány jármű vizsgáztatására-ellenőrzésére volt kapacitása az említett két budapesti vizsgaállomásnak az ügyészség júliusi beavatkozása előtt és mennyi ez most? Ebből mennyi a külföldi használt autó és mennyi a más célból itt megvizsgálandó jármű, pl. taxi vagy oktatóautó? – Igaz-e, hogy egy hibásan megadott adat (pl. elírt alvázszám) miatt az érintett elveszíti az eredeti időpontot és a pótlással újra ki kell várnia a teljes periódust, mintha először jelentkezne? – Lesz-e külön besorolás azokra a használt autókra, amelyek csak a műszaki vizsgájuk honosítására, ezzel a rövidebb vizsgasori ellenőrzésre várnak, meggyorsítva ezzel hazai regisztrációjukat? Imponáló gyorsasággal, másnap délelőtt meg is jött a hivatal reakciója. Idézem: „Tisztelt Szörényi András! Megkeresése kapcsán az alábbiakról tájékoztatjuk: Budapest Főváros Kormányhivatala számára kiemelten fontos az állampolgárok védelme, ezért vizsgálatot kezdeményezett a Mozaik utcai vizsgaállomást érintően visszaélések gyanúja miatt. A folyamatban lévő vizsgálat során az ügyészség 20 embert gyanúsított meg, a kormányhivatal mindenben együttműködik a hatóságokkal a közszolgáltatásba vetett bizalom erősítése érdekében is. A kormányhivatal a megfelelő jogi és a működéséhez szükséges szervezési intézkedéseket megtette. Ennek részeként az egységes működés és hatékonyságnövelés érdekében 2020. augusztus 24-től online jelentkezési rendszert vezetett be a Mozaik és Vas Gereben utcai vizsgaállomások esetében, valamint a hiányzó dolgozókat a lehető leghamarabb pótolja. A vizsgaidőpont foglalással kapcsolatosan a muszakivizsgaztatas@bfkh.gov.hu e-mail címre megküldött űrlapok feldolgozása a beérkezésük sorrendjében történik és csak a hiánytalanul kitöltött űrlap esetében ajánlanak ki szabad vizsgaidőpont, amelyek az ügytípusok függvényében változnak. Üdvözlettel: Budapest Főváros Kormányhivatala Sajtókapcsolatok” Mivel ebben a levélben nem sikerült fellelnem a mi számaink megerősítését vagy korrekcióját, sem a vizsgaidőpontok átfutását, sem a csak vizsgahonosításra váró autók ügyintézésének meggyorsítását, sem azt, mi történik a teljesen kitöltött, de adathibás vizsgajelentkezésekkel, felhívtam a kollégákat a sajtóosztályon, hogy várhatunk-e még információkat az ügyben vagy ezt a reakciót közöljük a cikkben? Nos, ezt kívánta megosztani Veletek a témában a hivatal. Feleletnek felelet, reakciónak reakció, ráadásul nagyon gyors átfutással, csak választ nem lelek bennük a kérdéseinkre. Szörényi András

A vizsgára bejelentkezést nemrég online rendszerre módosították, a muszakivizsgaztatas@bfkh.gov.hu címre kell elküldeni az itt kitölthető űrlapot. Szeptember 1-től a külföldi kocsik honosításához kérik a COC-nyomtatványt (járműkísérő lap), amit a forgalmazó mellékel az új autóhoz. Érdemes tippelni, hány 10-15 éves autónak lesz meg ez a dokumentum. Ennek hiányában a járműnek – hiába van meg a külföldi vizsgalapja – nem fogadják el a kinti műszaki vizsgáját, nem honosítható, csak egyedi vizsgát kaphat, a 16 290 forintos hatósági vizsgadíjon felül plusz 22 800 forintos eljárási díjért.

A mostani káosz legnagyobb vesztesei a kereskedők mellett az autóvásárlók, akik hónapokat várhatnak, hogy átvegyék a kiválasztott autót. De vesztese lesz az állam is, mert a lassú átfutás miatt kevesebb bevétel érkezik az államkasszába.

Mint hasonló helyzetekben, most is megjelennek az ügyeskedők, újabb utak nyílhatnak a zsebpénzeknek és feketegazdaságnak. Budapesti kereskedőknek hirtelen vidéki telephelye is lesz. Persze az ottani vizsgaállomások terhe így megnő, ezért ott is meghosszabbodik a várakozás. Kinek jó ez?

