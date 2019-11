Olvass tovább

Mármint eddig. A két okoskeréknek, a vezérlést módosító vezérműkerekeknek hidegindításkor már van némi morgó hangja, de nem a vezérműkerekek és a mágnesszepelek (szolenoidok) cseréjére kellett áldozni nemrég, amikor bő félmillió forint ment el az autó szervizelésére.

Kiadások részletesen

Mivel ez a lista használt Opelek, így B Zafira, H Astra, C Vectra vásárlását fontolgató olvasóinknak ugyanúgy érdekes lehet, mint más 1-1,5 milliós használt autóban gondolkodó felhasználóinknak, lássuk, mire, mennyit kellene áldoznotok, ha ugyanitt, ugyanilyen autót adnátok le javításra és ha márkaszervizhez már nem, de a gyári alkatrészekhez ragaszkodnátok!

Motor

Vezérléskészlet (vezérműszíj, görgők) és hűtőközeg-szivattyú (vízpumpa): 58 750

Szelepfedél-tömítés: 12 500

Fagyálló, 3 liter: 7500

Ékszíj: 12 500

Ékszíjfeszítő: 21 250

Segéd- és kisanyag: 3750

Munkadíj: 24 000

Benzin-befecskendező (4-es henger) 25 000

Csere munkadíja 8000

Kipufogó flexibilis csövének cseréje, munkadíjjal 18 000

Olaj, szűrők, és gyújtásszerviz

Motorolaj (GM 5W30, 5 liter) 13 750

Olajszűrő 3750

Olajleeresztő-csavar 375

Levegőszűrő 1875

Pollenszűrő 3150

4 db gyújtógyertya 12 500

Gyújtótrafó 37 500

Munkadíj 12 000

Kuplungcsere

Kuplungkészlet (kuplungtárcsa, kuplungszerkezet, kinyomócsapágy) 70 000 Ft

Munkadíj (váltó le-fel, segédanyag, részben két fővel és dupla óradíjjal) 55 000 Ft

Futómű

Jobb első stabilizátoringa (aka stabpálca, kutyacsont) 12 500

Bal első stabilizátor-bekötő 12 500

Bal első csavarrugó (rugótörés miatt) 8750

Csere munkadíja 3000+8000 Ft

Fékrendszer

Kézifékkötél 37 500

Csere munkadíja 4000

Egyéb

Kábelköteg, bal hátsó ajtó-átvezetőkábel 18 750

Csere munkadíja 8000

Mindösszesen: 514 150 Ft

Bruttó összegek forintban, budapesti, Opelre szakosodott maszek autószerviz áraival kalkulálva. A Borg&Beck kuplungot kivéve gyári alkatrészekkel

A nagyobb falatok között volt a 150 000 kilométerkor vagy 10 évente esedékes, de egy szervizbejegyezés félreértése miatt akkor elmaradt vezérléscsere vízpumpával, szelepfedél-tömítéssel.

Bár ez erősen lábfüggő, de 200 000 km táján a 125 000 forintos komplett kuplungcsere jellemző kiadás a túlnyomórészt nem városban használt autóknál. Városi autóknál jóval hamarabb elkopik a gyárban beszerelt. A vajpuha új kuplungot élmény használni.

A négyes henger injektorának cseréje is döntő javulást hozott. Most megint alapjáraton lehet parkolni, elmúlt az autó hidegindítása után jellemző erőtlenség, mert az összes henger kap üzemanyagot, ami egy ideig csak gázra kapcsolva volt így. (Ez beállítás kérdése, de a gáz-benzin kettős üzemű autók motorja általában az üzemmódkapcsoló LPG-állásában is benzinnel indul be hidegen. Ebben a használt Opel Zafirában 40 Celsius-fokos hűtőfolyadék-hőmérsékletnél vált át a vezérlés automatikusan autógázra.)

Míg az elég sok használt autónál előforduló rugótörésből nem éreztünk semmit, csak a szervizben derült ki a menet felső darabjának letörése, az elhasználódott stabilizátor-összekötők miatti kopogás, ropogás észlelhető volt úthibákon. Azóta újra halkan fut az autó a nepperzsargonban koppanásmentes futóművel.

514 ezer forint nagy érvágás egy nagyjából 1,2 millió forint piaci értékű használt autóval, amivel az autó piaci értéke ráadásul alig nőtt. A kocsi karbantartásába, javításába ölt százezrek, milliók aránytalanul csekély mértékben növelik egy használt autó árát.

Az emberek inkább megvesznek egy olcsóbb autót, semmint kifizessenek 150 000 forinttal többért egy olyat, amire aztán nem kell 500-700 ezret rákölteniük, mert már túlesett ezeken a korábbi tulajnál. A 634 000 kilométerrel bemutatott, gellénházai Opel Vectra jó példa arra, hogy az autókat nem a használat pusztítja el, hanem a karbantartás és a javítások ismétlődő elodázása. Aki költ az autóra, annak óriási futásteljesítménnyel sem kell bontószökevénnyel kísértenie a sorsot, viszont kiadásait nem vagy minimális mértékben honorálják a használtautó-vásárlók.

Ne óraállás alapján vegyetek használt autót!

Újra bebizonyosodott, hogy sok gyári alkatrészt valahol 200 000 km környékén kell cserélni. Ezért nem érdemes az óraállás alapján használt autót venni, mert egy valóban 170 ezer kilométeres autóval a vevő magára vonhatja ezeket a kiadásokat, a 217 ezresessel meg nagy részüktől megszabadulhat.

Tehát ne az döntsön, mennyit mutat az óra, hanem hogy milyen alkatrészek cseréjéről, milyen karbantartási munkákról van számlája az eladónak. Ami a legfontosabb, hogy aki használt autót vásárol, ne merítse ki anyagi kereteit és tegyen félre pénzt bőven, bármit is vesz.

Mert ebben az esetben is érvényesült, hogy az első évben egy autó nagyszervizére az újkori ár 10 százalékát simán ráköltöd és az is szinte fillérre kijön, hogy az 1-1,5 milliós kategóriában a vételár felét kell fordítani az autó alapos rendberakására, hogy utána lehessen több nyugodt éved.

A fent bemutatott javításokban és karbantartási munkákban semmi szokatlan nincs, ahogy abban sem, hogy mindig akadnak használtautó-vásárlók, akik felülnek az örök élet meg egy napról és költségmentes használt autóról szóló meséknek. Sok múlik a tulajdonos igényességén vagy igénytelenségén, de a kellemetlen valóság, hogy nincs költségmentes használt autó, amibe csak tankolni kell.

Ki, mire, hol és mennyit fizetett autója javítására, karbantartására? Várjuk a hozzászólásokat!