Egymillió forint alatt az alsó ársávban nem típust vesz az ember, hanem állapotot. Itt nem az érdekes, hogy az autó mit tudott eredetileg, csak az, most milyen . Egy valaha jó, de elhanyagolt autó nem ér annyit, mint egy szerényebb képességekkel induló, de gondosan és követhető módon szervizelt, ezért itt nem is mondanék konkrét típusokat.

Fontos az alkatrészár, de a két első légzsák, a blokkolásgátló és a relatíve szilárd karosszéria jogos elvárás. Egymillió forint alatt jól beválhat az 1U Octavia, az első VW-korszakbeli generáció

Fontos szempont a választásnál olyan autót keresni, amiből sok fut itthon. Ez nemcsak a bontott alkatrészek beszerzése miatt lényeges, de szerelőt is könnyebb hozzá találni. Kis mennyiségben értékesített márkák autóinál az egyes alkatrészinek ára aránytalanul magas lehet.

Olcsó használt autóknál is lényeges a biztonság, a két első légzsák, a blokkolásgátló és a relatíve szilárd karosszéria jogos elvárás, aminek például egy első generációs Škoda Octavia meg tud felelni. De minél újabb egy autó, annál biztonságosabb is. A Lánglovagok.hu képei tanulságosak. Kijózanító, ahogy az 5 és a 15-20 éves autók ütközésekor az ultranagy szilárdságú acélokkal megerősített fiatalabból könnyű sérülésekkel kiszállnak az utasok, a régiből meg a tűzoltók vágják ki az utasokat.

Külföldről behozott használt autót venni mindig nagyobb lutri. Akkor jó megoldás a magánimport, ha a vevő ismeri a forrást, a tulajdonost, vagy külföldi rokon, ismerős tud benne segíteni és olcsó autóról van szó. Fél vagy egymillió forintért érdemes lehet meglépni, de a magasabb árkategóriákban nem. Sok márkakereskedés egyáltalán nem számít be import használt autót, a hazai autók felértékelődésével párhuzamosan eladhatóságuk romlott és várható értékvesztésük is magasabb lesz. A jobban követhető előélet, a könnyebben ellenőrizhető futásteljesítmény és a jobb értéktartás miatt kétmillió forint felett csak magyarországi használt autót vennék.

Név később, autókereskedő, autóvásárlási tanácsadó

Szakértőnk autóvásárlási tanácsadással, autók adásvételével és behozatalával foglalkozik. Évente mintegy 450 új és használt autót közvetít illetve szerez be megbízóinak.

Olcsó használt autót keresve a helyzet hasonló, mint lakásvételkor: van az a pénz, amiért semmit nem kapsz; van az az összeg, amiért már akad valami, de rossz; és van, amennyiért már lehet kapni valami normálisat. Egymillió forintból ma egyre kevesebbet kapsz a magyarországi autópiacon, mert ami pár éve 300 ezres használt autó volt, az félmilliós lett, a 600-800 ezres sáv felment egymilliósra, az egymilliós majdnem másfélig.

Emiatt ma egymillió forintból két-háromszezonos autót lehet venni. Tehát nem vagy csak nagyon nehezen lehet olyan kocsit kapni, amely – normális szervizelést feltételezve – elmegy két-három évnél jelentősen többet anélkül, hogy kérdésessé váljék a további javítások értelme. Minden ügyfelünknek elmondom, aki egymillió forintért keres használt autót, hogy ebben az ársávban nem típust veszünk, hanem előéletet. A piac a nettó használati értéket árazza be, mindegy, hogy az az autó 9 vagy 16 éves.

Bácsik, autóstáskával

Látom a napi gyakorlatból, ahogy a hozzá nem értő emberek megérkeznek a szép tervekkel és átrobog rajtuk a vonat a valóssággal. Sokan azt hiszik, csak ők olvassák az internetet, pedig más is ugyanezt teszi és ugyanúgy Toyota Yarisra meg Honda Jazzre vágyik. Bármilyen Toyota jó autó egy átlagembernek, de sok tulajdonosban rögzült, hogy nem kell foglalkozni velük, ezért nem is költenek rájuk. Bár a legyalázott, elfáradt romok is tisztességgel viselik a vénülést, de áruk irreális.

El kell felejteni az emblémát, a legfontosabb tudni, kié volt az autó! Egymillió forint alatt autóstáskás bácsiktól kell használt autót vásárolni, mert ezért a pénzért olyan Jazzbe tudsz csak beszállni, amibe vegyvédelmi ruhában sem ülnél bele. Inkább keresek egy nyugdíjastól Chevrolet Aveót, FIAT Albeát vagy Nissan Almerát, ami egyben van és valóban kevés benne a kilométer. Sokkal inkább egy szép Lacetti, mint egy E12-es Corolla, ami nyolc gazdán átment.

Budapesten és vonzáskörzetében megszűnt az olcsó autózás, nincs már kevés pénzért dolgozó autószerelő, akihez az alkatrészt is vinni lehet. Ebben a helyzetben egymillió forint alatt, ha a méret is számít, egy szívó benzines, de nem 2,2 literes motorú Opel Astra G beszerzésénél kevés jobbat tehet magával az ember. Tömegautót kell venni, amiből széles a kínálat és jutányos alkatrész is van hozzá.

Használt autók kétmillió körül

A használt autók drágulásával arrébb ment egy sávot az egész piac. Jelenleg a kétmilliós autók olyanok, mint az egymilliósak voltak, csak fiatalabban és kevésbé csöves állapotban. Ezen autók megvásárlásának kevés értelmét látom, mert ahhoz sok pénz kétmillió forint, hogy vegyél egy 9-10 éves és legalább 150-180 ezer kilométert futott használt autót. A 2-2,5 milliós kompakt autók két világ hátrányait egyesítik. Már nem olcsók, de abban a stádiumban vannak, amikor már jönnek a kiadások, legyen az Octavia II és Golf VI TSI esetleg valamilyen japán vagy koreai szívó benzines. Egy messze nem tökéletes állapotú ufó Civicért nekem fájna kiadni 2,5 millió forintot.

1,7-1,8 millió forint körül a ráncfelvarrás utáni H Astra és Focus II a szívó benzines motorokkal nagyon kapós, de nehéz igazán szépet és nem rozsdásat találni belőlük. A Kia és a Hyundai autói túlértékeltté váltak, majdnem Honda-Mazda áron kapni őket. Így jön képbe a Renault Mégane III, amelyben kétféle 1,6-os benzines motor van és a 110 lóerősben hatfokozatú a kézi váltó. Talán sokakat meglepek vele, de a magas fogyasztású 1,4 TCe-t leszámítva kifejezetten ajánlható, jó ár/érték arányú autó.

Kétmillió forint körül sokan keresik a modellfrissítés utáni Kia Cee’d ED-t, amely tényleg remek autó, de az árnyékában megbújó Peugeot 308 jobb vétel lehet. Kétmillió forint környékén abszolút titkos tipp a FIAT Bravo. Bár belső tere nem öregszik szépen, a mechanikája tartós és megbízható.

Akinek nincs pénze egy rendes Ford S-Maxra vagy Volkswagen Touranra, vegyen Citroën C4 és Grand C4 Picassót vagy 5008-as Peugeot-t! Parádés autók és minden további nélkül megvehetők, csak lehetőleg magyar és egygazdás autó legyen, korrekt szerviztörténettel. Motorból az 1,6 HDi vagy a 2,0 HDi dízelek a nyerők, de annak, aki csak rövideket megy városban, a benzines 1,6 VTi a megoldás.

Eggyel nagyobb méretben, a középkategóriájában a B7-es Passaton kívül a Ford Mondeo és a Peugeot 508 is okos választás kétliteres dízelmotorral. A Prince-motorral, a turbós benzines 1,6 THP-vel a láncbajok és a szelepkokszosodás miatt óvatosnak kell lenni, de más motorral 2008 utáni C5-öst vagy első generációs 3008-ast nyugodtan vehetünk. A PSA Peugeot Citroën autói messze alulértékeltek használtan, amit érdemes kihasználni.

Ha nem jön szóba francia autó és 2,5 millió forint a keret, akkor a 2009 utáni, második generációs Mazda3-at, a kései ufó-Civicet, még inkább a Chevrolet Cruze-t ajánlanám. Az első években csak limuzin volt belőle, később megjelent az ötajtós és a kombi is. A Chevrolet európai kivonulása és az alkatrészellátás ne aggasszon senkit, mert a technika a J Astráé, leszámítva a Watt-himba nélküli hátsó futóművet.

Jó autók 3,5 millióból

3-3,5 millióért találkozni olyan autóval, amiben van öt-hat jó év. A tapasztalat az, hogy a legtöbb esetben a jól bevált dízelek nem mennek úgy tönkre, mint a kis lökettérfogatú turbós benzines motorok. Háromszor inkább vennék 1,6 TDI Golfot, mint 1,2 TSI-t és 1,6 TDCi Fordot, mint 1,0 EcoBoostot.

A Focus III-ban a Ti-VCT (változó szelepvezérléses), szívó benzines 15-20 százalékkal drágább az 1,6-os dízeleknél. Míg dízelmotoros Focus III van hárommillióért 100 000 kilométer alatti, lekövethető futásteljesítménnyel, ugyanez a jóval többet fogyasztó Ti-VCT benzinesből 3,5 millió.

Ára és erényei alapján a Focus III kiváló megoldás: elérhető, sokféle felszereltséggel van, találni jó szervizt hozzá, sima az alkatrészellátása, jól bevált a Ti-VCT és a TDCi is. Nagyon korrekt autó ezen az árszinten, mert a flottából leadott Focusok árában minimum három évvel öregebb Mazda3-ast kapni csak.

Ár/érték arányban a Focus III alternatívája a J Astra. Nemrég a MOL-tól leadott, 2015-ös autókat hárommillió forintból meg lehetett venni az 1,6 literes szívó benzines motorral. Ebből a flottából eladtunk vagy ötven autót, annyira sokan keresték őket.

