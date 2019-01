A várakozásoknak megfelelően alakult a használtautó-piac 2018-ban, ugyanis újabb rekord született a másodkézből származó gépjárművek értékesítésében. Már az év elején látható volt, hogy a 2017-es rekordévet is túlszárnyalhatja a terület, s ez a várakozás be is igazolódott, ugyanis 2018-ban ismét csúcs született.

Tavaly januártól decemberig 765 782 gépkocsit írtak át hazánkban, ami 11,6 százalékos növekedést jelent. A bővülés üteme egyébként a statisztikák alapján csökkent, 2016-ról 2017-re még 23,5 százalékos volt ez a mutató. Az összesített darabszámból 205 428 autót vásároltak a magyarok hazai kereskedőtől, ez a szegmens 10,1 százalékkal nőtt 2017-hez képest. A Das WeltAuto 7767 gépkocsit értékesített 2018-ban, ami 11,2 százalékos növekedés a tavalyi évhez hasonlítva.

Az elmúlt esztendőben legtöbben alsó-középkategóriás négykerekűt (231 687 autó) vásároltak, de a kisautók (191 558 autó) és a felső-középkategóriás járművek (118 508 autó) is népszerűek voltak. A 10 évnél idősebb autók aránya nem változott, 78 százalékban választottak ilyen idős kocsit a vevők.

A márkák sorrendjében az Opel (102 426 autó) végzett az élen, megtartotta második helyét a Volkswagen (75 996 autó), harmadikként pedig a Suzuki (75 287 autó) zárt. A típusok esetében az Opel Astra (53 273 autó), Suzuki Swift (48 186 autó), Volkswagen Golf (21 600 autó) hármasa számított a legkeresettebbnek.

A legtöbb adásvételt Budapesten (151 293 autó) és Pest megyében jegyezték (123 550 autó), utánuk Borsod-Abaúj-Zemplén megyében (47 994 autó) és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében (44 217 autó) vettek legtöbben használt autót. A legkevesebb szerződéskötést Tolna megyében (15 527 autó) és Nógrád megyében (13 674 autó) regisztrálták.