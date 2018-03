Olvass tovább

Video: Kovács Miklós, Vezess

Oldalablakai keret nélküliek, akárcsak az Audi A5 Sportbacken, a BMW 4 Gran Coupén és a Volkswagen Arteonon. Mivel márkaként a Peugeot a Volkswagent szeretné beérni, mint a prémiummárkáktól legkisebb távolságra lévő tömeggyártót, modellként a Volkswagen Arteont, a Volkswagen CC, az egykori Passat CC utódát választotta az 508 fő ellenfélül.

Kíméli a hátat

Genfben örvendetesen sokféle Peugeot 508 volt a standon, köztük a fekete felnis First Edition, Allure és GT Line kivitelű is. A jobban felszerelt modellekben az utasé is, az ott nem látható szerényebb verziókban csak a vezető oldalán találunk minősítetten hátbarát, AGR-jelű üléseket.

Az AGR-tanúsítványt (Aktion gesunder Rücken) az Opel futtatta be és ők tették egyre több modellben elérhetővé a hátat jól tartó ülést, de bármely márka minősíttetheti az üléseit. Ha elég jók, megkapják a tanúsítványt, amit kellően nagy, a gerincet jól támasztó, dőlésében is szabályozható, fel-le és ki-be állítható deréktámasszal ellátott ülésekkel lehet kiérdemelni. Ezt lehet persze fokozni, az 508 ülése a nyolc légpárna felfújásával és elernyesztésével öt különböző masszázsprogramot kínál.

Az első AGR-ülésű autó az Opel Signum volt 2003-ban, utána a Mercedes, a Volkswagen, majd a 2016-tól a Peugeot is kínált minősített üléseket a GT-felszereltségű 3008-ba és 5008-ba. Jelen állás szerint kiérdemelte a DS a DS7 Crossbackbe, a Hyundai a Genesis G90-be és az Európában szintén ismeretlen EQ900-ba épít be minősített ergonomikus üléseket.

Nincs rajta túlsúly

Elődjénél kereken 70 kilóval könnyebb az új Peugeot 508, jóllehet az ajtó súlynövekedése miatt a csomagtérnyitó motor és a keret nélküli üveges ajtó nehezebb lett az eddiginél. A súlycsökkentés érdekében melegen préselt acélelemeket, alumínium motorháztetőt és első sárvédőt illetve műanyagból készült csomagtérajtót vet be a gyártó. Az ötödik ajtó azért is műanyag, mert fémből nem lehetett volna ezzel a formatervvel megvalósítani – árulta el Bernard Hesse, az autó fejlesztési vezetője, akivel később interjút közlünk a kocsi sajátosságairól. A fogyás egyik oka a méretek ésszerűsítése is. 475 centis hosszával az új 508 nemcsak elődjénél rövidebb 8 centivel, de a kategóriatársak zöménél is, az Arteon 11 centivel hosszabb, az Insignia körülbelül 15-tel.

A költségcsökkentést és a súlytakarékosságot egyszerre szolgálja az EMP2 (Efficient Modular Platform) padlólemez, amit a 308-tól illetve a C4 Picassótól vett át az autó. Aki most felhorkan, mert mi az hogy a kisebb autóból készül a nagyobb, az gondoljon a hetes Golfot követő Passat B8-ra vagy a Mégane-Talisman párosra, amelyek szintén közeli rokonok. De kompakt autókkal szemben az 508 a középkategóriában elvárható, független hátsó kerékfelfüggesztést kapott, ami fejlettebb és nehezebb a 308, a 3008 vagy az 5008 csatolt hosszlengőkaros futóművénél.

300 lóerős lehet a hibrid

2019 őszétől külső áramforrástól tölthető hibridverzióval bővül a kínálat. A tévútnak bizonyuló HYbrid4 dízel hibrid egyetlen vonzó sajátosságát, a hátsó kerekeket forgató elektromos motorral korlátozottan megvalósuló 4×4-es hajtást, nem viszi tovább az új Peugeot 508 rendszere. A konnektoros hibrid is elsőkerék-hajtású lesz, mert túl sok helyet venne el a csomagtérből a hátsó hajtás. A benzines motor az 1,6 THP, a modell várható rendszerteljesítménye eléri a 300 lóerőt. Füstmentes hatótávja az EU-szabvány szerint körülbelül 50-60 kilométer lehet, de a jelenlegi adatok csak becslések.

A hibriddel átellenben a 130 lóerős 1,5 HDi áll a kínálatban, az egyetlen motorváltozat, amelyhez nem széria a nyolcfokozatú automatikus váltó. A 160 és a 180 lóerős 2,0 HDi a japán Aisin nyolcfokozatú automatikus váltójával lesz elérhető. Ugyanezt az EAT8 automatikus váltót kapja a két benzines 1,6 literes hengerűrtartalommal és 180 vagy 225 lóerővel.

Van benne éjjellátó berendezés

Ebben a kategóriában egyedülálló felszerelés az éjjellátó berendezés. A rendszer éjszaka vagy rossz fényviszonyok között infravörös kamerával érzékeli az autó előtti élőlényeket. A rendszer körülbelül 200-250 méteres hatótávolsága meghaladja a távolsági fényszórókét. A 12,3” képátlójú digitális műszeregységen látható képben az élőlényeket kerettel emeli ki a számítógép.