Arról már nem sokkal a futam után írtunk a Vezessen is, hogy a vasárnapi Barcelona-katalóniai Nagydíjról egészen hihetetlen okból esett ki az amúgy potenciális pontszerző audis Nico Hülkenberg, de mint kiderült, nem csak őt sújtotta elképesztő balszerencse.

Bár a Williams a várakozásoknak megfelelően – vagy azokat is alulmúlóan – gyengén teljesített a barcelonai aszfaltcsíkon, sőt, a csapatmunka is pocsék volt, ugyanis a formációs kör előtt Alex Albon autóján hagyták a gumimelegítőt, a rajtnál pedig Carlos Sainz autóinak kiegészítőit hagyták a pálya szélén a gyepen (5-5 ezer eurós bírság), de a thai-brit pilótát sújtó pech már-már fikciónak tűnik.

Albon a 36. körben állt ki a versenyből, akkor úgy tűnt, hogy végleg, de aztán 11 körrel később, ugyanennyi hátránnyal visszatért a pályára, be is futott, de a leintés után, a végeredményben kiesettként rangsorolták.

A Mercedes-erőforrást használó Williamsnél logikus magyarázat lett volna a motorhiba, ahogy bármilyen egyéb műszaki probléma sem lett volna meglepő, de a valóság sokkal kegyetlenebb volt: Albonnál a Forma-1-es közvetítést végző FOM hatáskörébe tartozó, a felső légbeömlő tetejére szerelt kamera (ún. T-cam) lazult meg veszélyesen, ezért kellett a pilótát a garázsba hívni, íme:

by the way, they didn’t show this, but alex albon had to retire because somehow his T-Cam was loose and they had to pull him into the garage to fix it, nothing wrong with the actual car. for fucks sake 😭 pic.twitter.com/JfqDRgM33J — Doctor Ava M.D. P.h.D Russoculipticocularisticism (@63grussell63) June 14, 2026

A pilóta a verseny után nem is kertelt, mikor a Forma-1 hivatalos közvetítésének riportere arról kérdezte, miért kellett kiállnia: “Az egyik kamerátok miatt” – válaszolta kényszeredett mosollyal Albon.