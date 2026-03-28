“Őszintén szólva ki nem állhatom ezt az időmérőt. Egy kib*szott vicc. Gyorsabban megyek a kanyarokban, korábban adok gázt és mindent elveszítek az egyenesben”

– rádiózta dühösen Charles Leclerc a Forma-1-es Japán Nagydíj kvalifikációján, ahol negyedik időt futott a Ferrarival.

A monacói pilóta az elmúlt években már-már túlságosan is jól ment szombaton, 27 pole-pozíciójával szemben azonban mindössze nyolc futamgyőzelem szerepel a neve mellett. Épp ezért is erősek azok a mondatok, melyek a rádióforgalmazásában hallhatóak voltak, melyeket később nyugodtabb hangnemben, részletesebben is kifejtett.

“Úgy érzem, kicsit arrogáns lehet, hogy ezt mondom, de szerintem mindenkire igaz, hogy a Q3-ban nem érezzük magunkat a legjobban. Mindenki a határon akar autózni, de bármikor is játszunk ezekkel a határokkal, akkor nem csak egy hibáért fizetünk meg, hanem ennek a háromszorosát fizetjük meg az egyenesekben.”

“Ez nagyon frusztráló, mert az időmérők arról szólnak, hogy megtaláljuk a határokat és játsszunk velük. Jelenleg azonban bármikor is játsszunk velük, az egyenesek tönkretesznek. A határok alatt kell tehát maradni, ami önmagában is művészet. A jó pilóták között ez is különbséget tesz, de szerintem ez sokkal kevésbé kifizetődő azoknak, akik szeretik a határokat feszegetni. A legtöbbször ez kifizetődő a Q3-ban, de nem ezekkel az autókkal” – magyarázta Leclerc.

A monacóinak volt egyébként egy látványos megcsúszása utolsó gyors körén, ám ezzel együtt is javítani tudott addigi idején. “Örültem a körömnek. Volt egy pillanatom a 8-as kanyarban, de ennek nem volt hatása a motorra vagy az erőforrásra” – árulta el.