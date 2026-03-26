Ahogy a Vezessen is megírtuk, az F1-es sajtóban szerdán futott körbe, hogy a bajnoki éllovas Mercedes autójának első szárnya nem feltétlenül felel meg az előírásoknak.

A csapatoknak a Kínai Nagydíjat követően kellett leadniuk a Nemzetközi Automobil Szövetségnek (FIA) a 2026-ra megalkotott aktív aerodinamikai rendszereik műszaki dokumentációját, melybe a felügyelőszervezeten kívül a riválisok is beletekinthettek.

Az egyik ellenfél szúrta ki, hogy a Mercedes első szárnya nem felel meg az előírásoknak, ugyanis két lépcsőben, a második fokozattal az előírt 400 ezredmásodpercet már meghaladó idő alatt záródik, ami a féktávokon való hirtelen terhelésnövekedést csökkentheti, a jobb balansszal előnyt adva a kanyarvételeknél.

A meg nem nevezett rivális értesítette az FIA-t a lehetséges szabálytalanságról, melyet a szervezet a Japán Nagydíj műszaki átvételénél vizsgálhattak volna a szervezet szakemberei, de a GPBlog úgy tudja, a Mercedes elébe ment ennek, Szuzukára máris úgy módosítottak az első szárnyon, hogy az az előírt időn belül teljesen bezáródjon.

A fentiekkel együtt is minden bizonnyal árgus szemekkel figyelik majd a rivális csapatok és az FIA a gyanús szárnyat, csak később derül ki, hogy támadhatatlan-e a Mercedes újabb megoldása.