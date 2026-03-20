A Forma-1-ben nincs unalmas péntek délután: gyakorlatilag az Audi csapatfőnökének távozását illető bejelentéssel egy időben a Mercedes is vezetői hírt közölt.

Toto Wolfféknál ugyanakkor nem búcsúról van szó, a brackley-i alakulatnál előléptetést jelentettek be, mostantól Bradley Lord a Mercedes hivatalos csapatfőnök-helyettese.

A 45 éves angol eddig a csapat kommunikációs főnöke és hivatalos szóvivője volt, ebben a minőségében is szorosan együttműködött Wolff-fal.

Ugyanakkor nem volt az osztrák első választása, korábban a mára már a Williams csapatfőnökeként dolgozó James Vowlest, majd után az immár a Ferrarinál csapatfőnök-helyettesként alkalmazott Jerome D’Ambrosiót szánta erre a posztra.