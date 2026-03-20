Ahogy mostanra köztudott, a múlt vasárnapi Kínai Nagydíjon a Mercedes 19 éves ifjonca, a sportágban mindössze második idényét töltő Kimi Antonelli – egyesek szerint Kimi Räikkönen – megszerezte első Forma-1-es futamgyőzelmét.

Az azonnal nyilvánvaló statisztikák alapján ezzel ő lett az F1 történetének második legfiatalabb győztese – csak Max Verstappen áll előtte a 2016-os Spanyol Nagydíjon elért Red Bull-os diadalával –, ám a múlt mélyebb vizsgálata újabb, még érdekesebb dolgot is feldobott.

A sanghaji főversenyen Lewis Hamilton első dobogós helyezését szerezte a Ferrarinál, és amikor az angol új csapatánál első ízben állt a pódiumra (ezt megelőzően 2007-ben az Ausztrál Nagydíjon a McLarennel, 2013-ban Malajziában a Mercedesszel, korábban és legutóbb is a 3. helyen), az adott futam győztese lett a szezon világbajnoka – előbb Kimi Räikkönen, majd Sebastian Vettel.

Ez alapján Antonellié lehet a 2026-os idény, ugyanakkor egy másik statisztika épp ellene szól: Hamilton eddig mindig a második évében nyerte meg a világbajnoki címet adott csapatával, azaz McLarennel 2008-ban, a Mercedesszel 2014-ben, márpedig a 44 éves angol idén a Scuderiánál is a második szezonját kezdi…

Vajon Antonelli első, vagy Hamilton rekorddöntő, nyolcadik sikerét hozza majd az idei év, esetleg a mercedeses George Russell ér a csúcsra? Erre csak az idő ad választ, de a Mercedes főnöke, Toto Wolff Sanghaj után már burkoltan elárulta a maga preferenciáját: