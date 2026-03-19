Ha valakiről viaszszobor készül a Madame Tussauds-nál, bátran kijelenthető, hogy révbe ért, hírnév – vagy hírhedtség – tekintetében a felsőbb ligákba lépett, az pedig külön rang, ha az illető nem valamelyik külföldi, helyi hírességekkel megpakolt panoptikumban, hanem az eredeti, londoni helyszínen kap szobrot.

Épp ez a megtiszteltetés éri hamarosan 2025 Forma-1-es világbajnokát, Lando Norrist, akiről már készül az élethű viaszmás Londonban.

Az F1-ben még 2019-ben bemutatkozott angol pályafutása kezdetétől végig a McLarennél versenyzett, a küszködős évek után első futamát a 2024-es Miami Nagydíjon nyerte, melyhez még további kettőt tett abban az évben, hogy 1998 után újra konstruktőri címhez segítse a brit csapatot, 2025-ben pedig hét futamgyőzelemmel, szoros küzdelemben, de megszerezte első egyéni világbajnoki címét is.

„Egészen szürreális belegondolni, hogy szobrot kapok a Madame Tussauds-nál, óriási megtiszteltetés. Az alkotókkal való együttműködés nagyon élvezetes volt, lenyűgöző, milyen részletességgel dolgoznak. Alig várom, hogy a nyáron rajongók is láthassák az elkészült művet” – mondta a 26 éves angol.

Norrisnak egyébként nem indul jól a címvédés: a melbourne-i szezonnyitón az 5. lett, a sanghaji sprinten a 4. helyen intették le, míg a Kínai Nagydíjon műszaki hiba miatt el sem tudott indulni; eddigi 15 pontjával csak az 6. az egyéni bajnokságban.