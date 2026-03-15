A McLarenek verseny előtti kipottyanása, Max Versteppen rajtnál történt visszaesése, valamint Isack Hadjar korai megpördülése után a Forma-1-es Kínai Nagydíj túlnyomó részében az Alpine és a Haas versenyzői – valamint a közéjük visszakapaszkodó Verstappen – csatáztak a pontszerző helyek hátsó felében.

A legjobb eredményt a haasos Oliver Bearman érte el az 5. helyével, de Pierre Gaslynak sem lehetett panasza a 6. pozícióra. A másik Alpine-pilóta, Franco Colapinto már nem lehetett annyira elégedett, hiszen a pályára épp visszatérő kék-rózsaszín autót iszen az eltérő gumistratégián lévő Esteban Ocon az első kanyarkombinációban meglökte, megpörgette, de az argentin végül így is a 10. lett, 2024 óta első F1-es pontját szerezte.

A fő vesztes Ocon lett, akit 10 másodperccel jutalmaztak a manőverért. Az eset tiszta volt, a francia már rögtön az ütközés után azt mondta a csapatrádión, hogy az ő hibája volt az incidens. A haasost a pluszidővel csak a 14. helyen rangsorolták, ennek a nullázásnak ugyan biztosan nem örült, annak viszont igen, hogy az idei évre lazított irányelvek alapján büntetőpontból is ennyi jutott neki, azaz a versenyfelügyelők utólag ilyet már nem osztottak.

Ocon egyébként a futamot követően nagyon sportszerűen nyilvánosan, a közösségi médiában is elnézést kért a colapintós esetért. „Először is: bocsánatot kérek Francótól, teljes mértékben én voltam a felelős, és örülök, hogy így is sikerült pontot szereznie, mert nagyszerű versenyt futott” – írta az X-en.

Thanks for the nice note, Esteban. There were lots of great battles with you today. Looking forward to continuing these in Japan ✌️ — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) March 15, 2026

A francia pilóta korábbi csapata, az Alpine nagyvonalúan reagált is: „Esteban, köszönjük a kedves megszólalást. Sok szép csatát vívtunk ma. Alig várjuk a folytatást Japánban!”

Ami Bearmant illeti, a melbourne-i 7. hely és a szombati sanghaji sprintes 8. helyezés után vasárnap a Mercedes- és Ferrari-pilóták mögött megszerzett 5. hellyel természetesen nagyon elégedett volt, amolyan győzelemként értékelte a „best of the rest” pozícióját.

„Na, végeztünk, 5. lettem Kínában. Fantasztikus hétvégénk volt, két pontszerzés: 8. hely a sprinten, az 5. a főfutamon. Nagyon szép hétvége volt, nagyon örülök, hogy újabb pontokat hozhattam ennek a hihetetlen csapatnak, nagyon büszke vagyok, hogy a Haas színeiben versenyezhetek. Az autó rögtön az elejétől nagyszerű volt, és sikerült is mindent kihozni a tempóból. A rajt után egy kicsit peches voltam, de a biztonsági autónál meg szerencsés, és végül minden jól alakult. Nagyszerű eredmény, újabb kis győzelem” – magyarázta a Haas X-csatornáján az idén második teljes F1-es idényét teljesítő angol.

Két forduló után Bearman a maga 17 pontjával a világbajnoki pontversenyben is az 5. a mercedesesek és a ferrarisok mögött, megelőzve például a címvédő Lando Norrist és a négyszeres bajnok Verstappent is.