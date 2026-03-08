Bernie Ecclestone, a Forma-1 korábbi tulajdonos-vezetője darázsfészekbe nyúlással felérő kijelentést tett egy 2023-as interjúban, amikor arról beszélt, hogy az F1 vezetése és az FIA is tudott a Renault által a 2008-as Szingapúri Nagydíjon megrendezett szándékos balesetéről. Ennek fontos szerepe lehetett az az évi vb-csatában, tekintve, hogy egy potenciális jó eredmény helyett káoszba torkollott az akkor a Ferrarinál vezető Felipe Massa versenye. Ha akkor pontot szerez a brazil, ma őt emlegethetnénk 2008 bajnokaként, Lewis Hamilton neve mellett pedig hat vb-címet találnánk.

Massa a nyilatkozat hallatán hiába várt valami reakciót, sem az FIA, sem az F1 nem reagált érdemben. Jogi útra terelte hát az ügyet, azzal a céllal, hogy tisztázódjon, ki mit, illetve mit nem tudott, valamint azért, hogy kárpótolják őt, ha már a vb-cím nem lehet az övé.

A brazil be is nyújtotta 64 millió fontos (29 mrd Ft) kárigényét, melyről 2025 novemberében kimondták, hogy teljes értékű bírósági tárgyalásként lefolyhat. Azóta nem sokat őröltek a bürokratikus malmok, ám a Sky Sports legfrissebb beszámolója arról ír, egy friss döntés szerint az F1-nek, az FIA-nak és Ecclestone-nak 250 ezer fontot (113 millió Ft) kell fizetniük Massának, megtérítve a tárgyalás aktuális körének költségeit a pilóta számára. Ezzel együtt azonban az ügy a Legfelsőbb Bíróság elé kerül az alperesek kérésére, ugyanis egy fontos jogi kérdést magasabb szinten kell tisztázni – arról azonban nincs szó, hogy ez pontosan mi is.

“Várom, hogy a bíróságon bizonyíthassam, hogy összeesküdtek az igazság eltitkolására, és minden jogi eszközt be fogok vetni annak érdekében, hogy ezt az igazságtalanságot helyrehozzák. A Forma–1 a világ legnagyszerűbb sportja, de elengedhetetlen, hogy a legigazságosabb is legyen” – fogalmazott Massa.