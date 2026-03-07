2025 szeptemberében igencsak letört volt Lewis Hamilton. A Ferrari hétszeres világbajnoka hosszú betegség után elvesztette Roscoe nevű kutyáját, mely a Forma-1-es paddockban is gyakran feltűnt. Nem maradt azonban sokáig négylábú nélkül, vallotta be Ausztráliában a rajongók előtt a pilóta.

Tény ugyan, hogy az új kedvencek nem mondhatóak mindennapinak, Hamilton ugyanis két marhát kapott. “Ó igen, ez az én marhám, Max a neve” – hangzott el a rajongói fórumon, miközben a képe megjelent az óriáskivetítőn. Több sem kellett a hallgatóságnak, hatalmas nevetésben törtek ki.

Lewis Hamilton and his pet cow, Max. 😂 pic.twitter.com/O3sWRKanTH — deni (@fiagirly) March 6, 2026

Erre persze a brit is reagált. “Nem én neveztem el! Örököltem, Max a neve, az életemre esküszöm. Van egy farmom, ahol örököltem, vagyis lényegében adoptáltam. Van egy másik, akit Hombrének hívnak. Nagyon puhák, olyanok nekem, mint az új Roscoe” – árulta el Hamilton.