Javában zajlik a Forma-1-es Ausztrál Nagydíj hétvégéje, a száguldó cirkusz visszatérésének pedig valószínűleg nem csak a rajongók, de a szponzorok is örülnek. Van köztük azonban egy kivétel, akiknek nem teljesen az F1-en járnak a gondolatai.

Ilyen szóban forgó támogató a Qatar Airways, a Forma-1 legfőbb partnereinek egyike, akik ezért a státuszért nem keveset fizettek a sorozatnak: 2023-as becslések szerint az öt éves jelenlét 300 millió dollárjába kerülhetett a légitársaságnak. Ezen felül az Audi csapatánál is jelen vannak.

Tekintve azonban, hogy a Közel-Keleten kitört háborúban Katar is kap a támadásból, a légitársaság úgy döntött, visszamondja minden F1-es programját Ausztráliában, az iráni háború “helyzetére való tekintetével, valamint az érintettek iránti tiszteletből”. Logóik a pálya mellől azonban nem tűntek el, az Audi autóin is fennmaradtak.

Az F1-et egyébként komolyan átszövik a Közel-Keletre vezető szálak. Túl a most veszélyben lévő, és az esetleges törlés esetén akár beugró nélkül maradó bahreini és szaúd-arábiai versenyekről, az egyik legjelentősebb szponzor, az Aramco is szaúd-arábiai. Az olajcég az Aston Martinnál is megtalálható névadóként, míg a McLaren felett a bahreini királyi család befektetési alapja rendelkezik.