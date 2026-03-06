Az elmúlt pár hétben igazi F1-es horrorsztori bontakozott ki az Aston Martinnál: a súlyos pénzekből legmodernebbre fejlesztett csapatközpont, a Red Bull-lal világbajnoki címeket nyerő Honda kizárólagos motorpartneri megnyerése, a sztármérnök Adrian Newey leigazolása ellenére 2026 egyelőre nem az áttörésről, hanem a teljes versenyképtelenségről szól.

Az AMR26-os a téli teszteken rendellenes rezgéseket produkált, melyek amellett, hogy szétrázzák az akkumulátort, a pilóták számára is lehetetlenné teszik az érdemi, hosszabb távú vezetést. A problémára egyelőre nincs megoldás, és mivel a Honda 4 akkucsomagot tudott Melbourne-be vinni, de kettő máris használhatatlanná vált, az Aston versenyzői, Fernando Alonso és Lance Stroll igen korlátozottan vezethetnek a szezonnyitó hétvégén.

Az Ausztrál Nagydíj pénteki edzései közül az elsőt az autó szerelgetése miatt Alonso teljesen kihagyta, Stroll pedig csak három kört tett meg, a másodikon egy kicsivel jobb volt a helyzet, ketten együtt 30 kört hoztak össze, nagyjából annyit, mint a többiek fejenként. A tempó sem volt valami fényes, ha most lett volna az időmérő, a kanadai elvérzett volna a 107%-os szabályon.

Az idénre műszaki vezetői beosztása mellett csapatfőnökké is előlépett Newey Melbourne-ben elismerte, hogy a Hondával egy évtizede a McLarennél már megszenvedő Alonso számára húzós a mostani szituáció:

„Szerintem Fernando a sportág nagyjai közé tartozik, a képességei, a tehetsége alapján sokkal több világbajnoki címet, sokkal több futamgyőzelmet kellett volna nyernie. A 40-es éveiben jár, de továbbra is szuper gyors, szuper tehetséges, nagyon ott van a szeren. Az elmondása alapján egyelőre nem jelent hátrányt a kora, kiváló a látás, a reakcióideje – nagyon büszke rá, hogy tavaly ő volt a legjobb reakciójú rajtoló. De igyekeztünk visszafogni a reményeinket, mert tudtuk, hogy az idei nehéz, építkezős év lesz. Későn kezdtük a dolgokat. Nem kifogásnak mondom, de tudtuk, hogy a szezon elején hátrányban leszünk, és főleg meglettünk volna az újabb problémák nélkül. Szóval Fernandónak idegileg most nem könnyű.”

A második edzést 5 másodperces hátránnyal záró spanyol a média felé igyekezett pozitív képet mutatni:

„A csapaton belül sokkal kevésbé vagyunk negatívak, mint a médiában mutatják. Persze mindig jó sztori, ha valaki jól teljesít, ahogy az ellenkezője is, és mindkettőt igyekeznek el is túlozni. Tudjuk, hol tartunk. Tegnap is mondtam, hogy nagy kihívás vár ránk, de a csapatnál mindenki áll is elébe ennek. Műszakilag nagyon összetett az autó, és bár folyamatosan dolgozunk, nem feltétlenül látszik javulás. Ennek ellenére történnek dolgok, kisebbek-nagyobbak, remélhetőleg majd a köridőkön is meglátszanak.”

„Az autó nem tűnt nagyon másnak, mint Bahreinben, de az első edzésen nem is mentünk sokat Honda-hiba miatt, és a második edzésen is voltak hondás problémák. Remélhetőleg a harmadik edzés tisztább lesz.”

A kérdésre, hogy rész tudnak-e majd venni a vasárnapi versenyen, így felelt: „Részünkről rendben lenne. Inkább a Hondán múlik, azon, hogy lesz-e elég alkatrészük.”