Max Verstappen a szezonnyitó Ausztrál Nagydíj második szabadedzésének vége felé élt át ijesztő pillanatokat, amikor nagy lendülettel sodródott a 10-es kanyarban a kavicságyba. Történtek már ott csúnya balesetek, és bár a négyszeres világbajnok megfogta az autót, visszatért a pályára, az RB22-esről röpködtek a leszakadt elemek.

A gyakorlást követően a csapat vezető mérnöke, Paul Monaghan nyilatkozott az autó sérüléseiről:

„Hát, hadd fogalmazzak úgy, hogy lesz elég munkánk, nem fogunk unatkozni. De javítható, semmi igazán drasztikus, kicsit odaverte, de gatyába rázzuk majd, újra vezethető lesz.”

Verstappen egyébként a 6. helyen zárta a napot, bő hattizeddel a leggyorsabbnak bizonyuló mclarenes Oscar Piastri mögött – viszont még épp a címvédő Lando Norris előtt. Nem kiemelkedő eredmény, de a csapatnál így is elégedettek voltak, hiszen a saját fejlesztésű erőforrás alapvetően megbízhatóan szerepelt.

Verstappen hibája megdolgoztatja a Red Bull szerelőit 1
A hazai kedvencé az első F1-es edzésnap
A szezonnyitó Forma-1-es Ausztrál Nagydíj második edzésén címvédő csapattársának több mint egy másodpercet adva lett a…

„Fantasztikus kezdés. Vadonatúj, saját erőforrás, új autó, új szabályok, és mindkét autónk rögtön ki tudott futni, sőt, rögtön versenyképes is volt” – értékelt Monaghan.

„Az autó balansza összességében jó. A második edzésen volt pár kisebb problémánk, ezek hátráltattak egy kicsit. A holnapi cél az, hogy kitapasztaljuk, hogyan is fussuk majd a köröket, legyen szó akár az időmérőről, akár a versenyről, kitanuljuk, hogyan végezzük ezt kiszámíthatóan” – utalt az akkumulátor töltésének és kisütésének az Albert Park pályához való optimalizálására.