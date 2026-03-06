Max Verstappen a szezonnyitó Ausztrál Nagydíj második szabadedzésének vége felé élt át ijesztő pillanatokat, amikor nagy lendülettel sodródott a 10-es kanyarban a kavicságyba. Történtek már ott csúnya balesetek, és bár a négyszeres világbajnok megfogta az autót, visszatért a pályára, az RB22-esről röpködtek a leszakadt elemek.

A gyakorlást követően a csapat vezető mérnöke, Paul Monaghan nyilatkozott az autó sérüléseiről:

„Hát, hadd fogalmazzak úgy, hogy lesz elég munkánk, nem fogunk unatkozni. De javítható, semmi igazán drasztikus, kicsit odaverte, de gatyába rázzuk majd, újra vezethető lesz.”

Verstappen egyébként a 6. helyen zárta a napot, bő hattizeddel a leggyorsabbnak bizonyuló mclarenes Oscar Piastri mögött – viszont még épp a címvédő Lando Norris előtt. Nem kiemelkedő eredmény, de a csapatnál így is elégedettek voltak, hiszen a saját fejlesztésű erőforrás alapvetően megbízhatóan szerepelt.

„Fantasztikus kezdés. Vadonatúj, saját erőforrás, új autó, új szabályok, és mindkét autónk rögtön ki tudott futni, sőt, rögtön versenyképes is volt” – értékelt Monaghan.

„Az autó balansza összességében jó. A második edzésen volt pár kisebb problémánk, ezek hátráltattak egy kicsit. A holnapi cél az, hogy kitapasztaljuk, hogyan is fussuk majd a köröket, legyen szó akár az időmérőről, akár a versenyről, kitanuljuk, hogyan végezzük ezt kiszámíthatóan” – utalt az akkumulátor töltésének és kisütésének az Albert Park pályához való optimalizálására.