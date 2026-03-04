Küszöbön a 2026-os Forma-1-es szezon igazi rajtja, az Ausztrál Nagydíj. Nem telt azonban unalmasan az első hétvégét megelőző időszak sem: a 2025-ös szezonzáró óta fel-felröppenő hírek, majd a teszteken látottak-hallottak szolgáltattak muníciót és táptalajt arra vonatkozóan, hogy mindenki megtippelhesse idei favoritját.

A valós kép természetesen nem fog látszódni egészen addig, amíg téttel bíró eseményeket nem látunk a melbourne-i aszfaltcsíkon. Ennek ellenére azért előzetesen már beárazzák a fogadóirodák az egyes pilóták és csapatok esélyeit, már a teljes szezont illetően is.

Ezen a téren egyébként elég sok változás történt az első megtett barcelonai körök óta. Táblázatunkban össze is szedtük, milyen oddsokat kínálnak a résztvevők világbajnoki címére most, illetve milyet kínáltak szűk két hónappal ezelőtt.

Ki lesz az egyéni bajnok?

Pilóta Friss odds Januári odds George Russell 3 3,75 Max Verstappen 4 3,25 Charles Leclerc 6 23 Lewis Hamilton 7,5 40 Andrea Kimi Antonelli 10 13 Lando Norris 11 5 Oscar Piastri 15 9 Fernando Alonso 40 12 Carlos Sainz 100 50 Isack Hadjar 100 100 Pierre Gasly 150 100 Alexander Albon 200 100 Lance Stroll 250 100 Oliver Bearman 400 100 Liam Lawson 400 200 Esteban Ocon 400 200 Arvid Lindblad 400 200 Nico Hülkenberg 500 150 Franco Colapinto 500 200 Gabriel Bortoleto 500 200 Valtteri Bottas 1000 200 Sergio Perez 1000 200

Mint látható, immár nem Max Verstappen győzelmét tartják a legesélyesebbnek, hanem a meggyőzően szereplő Mercedes britjét, George Russellt. Verstappen sikere egy friss fogadással többet ér, mint januárban, de így is elég esélyesnek tartják, tekintve, hogy csak a már említett Russell szorzója kisebb. A bukmékerek szerint csökkent a címvédés esélye, Lando Norrisnál mindkét Ferrari-pilótát esélyesebbnek tartják a vb-elsőségre.

Ki lesz a konstruktőri bajnok?

Csapat Friss odds Januári odds Mercedes 2,2 2,35 McLaren 3,5 2,35 Ferrari 3,5 7 Red Bull 8 11 Aston Martin 50 15 Alpine 65 40 Williams 150 40 Haas 150 100 Audi 250 21 Racing Bulls 400 100 Cadillac 500 200

A csapatok terén korábban egyenlőség volt a McLaren és a Mercedes között, jelen állás szerint azonban a konstruktőri trófea legnagyobb esélyese a gyári istálló. Előnye azonban nem egyértelmű: szorzók terén sokat zárkózott a Ferrari, de a Red Bullt is közelebb érzik a tűzhöz, mint korábban.