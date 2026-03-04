Küszöbön a 2026-os Forma-1-es szezon igazi rajtja, az Ausztrál Nagydíj. Nem telt azonban unalmasan az első hétvégét megelőző időszak sem: a 2025-ös szezonzáró óta fel-felröppenő hírek, majd a teszteken látottak-hallottak szolgáltattak muníciót és táptalajt arra vonatkozóan, hogy mindenki megtippelhesse idei favoritját.
A valós kép természetesen nem fog látszódni egészen addig, amíg téttel bíró eseményeket nem látunk a melbourne-i aszfaltcsíkon. Ennek ellenére azért előzetesen már beárazzák a fogadóirodák az egyes pilóták és csapatok esélyeit, már a teljes szezont illetően is.
Ezen a téren egyébként elég sok változás történt az első megtett barcelonai körök óta. Táblázatunkban össze is szedtük, milyen oddsokat kínálnak a résztvevők világbajnoki címére most, illetve milyet kínáltak szűk két hónappal ezelőtt.
Ki lesz az egyéni bajnok?
|Pilóta
|Friss odds
|Januári odds
|George Russell
|3
|3,75
|Max Verstappen
|4
|3,25
|Charles Leclerc
|6
|23
|Lewis Hamilton
|7,5
|40
|Andrea Kimi Antonelli
|10
|13
|Lando Norris
|11
|5
|Oscar Piastri
|15
|9
|Fernando Alonso
|40
|12
|Carlos Sainz
|100
|50
|Isack Hadjar
|100
|100
|Pierre Gasly
|150
|100
|Alexander Albon
|200
|100
|Lance Stroll
|250
|100
|Oliver Bearman
|400
|100
|Liam Lawson
|400
|200
|Esteban Ocon
|400
|200
|Arvid Lindblad
|400
|200
|Nico Hülkenberg
|500
|150
|Franco Colapinto
|500
|200
|Gabriel Bortoleto
|500
|200
|Valtteri Bottas
|1000
|200
|Sergio Perez
|1000
|200
Mint látható, immár nem Max Verstappen győzelmét tartják a legesélyesebbnek, hanem a meggyőzően szereplő Mercedes britjét, George Russellt. Verstappen sikere egy friss fogadással többet ér, mint januárban, de így is elég esélyesnek tartják, tekintve, hogy csak a már említett Russell szorzója kisebb. A bukmékerek szerint csökkent a címvédés esélye, Lando Norrisnál mindkét Ferrari-pilótát esélyesebbnek tartják a vb-elsőségre.
Ki lesz a konstruktőri bajnok?
|Csapat
|Friss odds
|Januári odds
|Mercedes
|2,2
|2,35
|McLaren
|3,5
|2,35
|Ferrari
|3,5
|7
|Red Bull
|8
|11
|Aston Martin
|50
|15
|Alpine
|65
|40
|Williams
|150
|40
|Haas
|150
|100
|Audi
|250
|21
|Racing Bulls
|400
|100
|Cadillac
|500
|200
A csapatok terén korábban egyenlőség volt a McLaren és a Mercedes között, jelen állás szerint azonban a konstruktőri trófea legnagyobb esélyese a gyári istálló. Előnye azonban nem egyértelmű: szorzók terén sokat zárkózott a Ferrari, de a Red Bullt is közelebb érzik a tűzhöz, mint korábban.