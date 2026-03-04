Küszöbön a 2026-os Forma-1-es szezon igazi rajtja, az Ausztrál Nagydíj. Nem telt azonban unalmasan az első hétvégét megelőző időszak sem: a 2025-ös szezonzáró óta fel-felröppenő hírek, majd a teszteken látottak-hallottak szolgáltattak muníciót és táptalajt arra vonatkozóan, hogy mindenki megtippelhesse idei favoritját.

A valós kép természetesen nem fog látszódni egészen addig, amíg téttel bíró eseményeket nem látunk a melbourne-i aszfaltcsíkon. Ennek ellenére azért előzetesen már beárazzák a fogadóirodák az egyes pilóták és csapatok esélyeit, már a teljes szezont illetően is.

Ezen a téren egyébként elég sok változás történt az első megtett barcelonai körök óta. Táblázatunkban össze is szedtük, milyen oddsokat kínálnak a résztvevők világbajnoki címére most, illetve milyet kínáltak szűk két hónappal ezelőtt.

Ki lesz az egyéni bajnok?

Pilóta Friss odds Januári odds
George Russell 3 3,75
Max Verstappen 4 3,25
Charles Leclerc 6 23
Lewis Hamilton 7,5 40
Andrea Kimi Antonelli 10 13
Lando Norris 11 5
Oscar Piastri 15 9
Fernando Alonso 40 12
Carlos Sainz 100 50
Isack Hadjar 100 100
Pierre Gasly 150 100
Alexander Albon 200 100
Lance Stroll 250 100
Oliver Bearman 400 100
Liam Lawson 400 200
Esteban Ocon 400 200
Arvid Lindblad 400 200
Nico Hülkenberg 500 150
Franco Colapinto 500 200
Gabriel Bortoleto 500 200
Valtteri Bottas 1000 200
Sergio Perez 1000 200

Mint látható, immár nem Max Verstappen győzelmét tartják a legesélyesebbnek, hanem a meggyőzően szereplő Mercedes britjét, George Russellt. Verstappen sikere egy friss fogadással többet ér, mint januárban, de így is elég esélyesnek tartják, tekintve, hogy csak a már említett Russell szorzója kisebb. A bukmékerek szerint csökkent a címvédés esélye, Lando Norrisnál mindkét Ferrari-pilótát esélyesebbnek tartják a vb-elsőségre.

Ki lesz a konstruktőri bajnok?

Csapat Friss odds Januári odds
Mercedes 2,2 2,35
McLaren 3,5 2,35
Ferrari 3,5 7
Red Bull 8 11
Aston Martin 50 15
Alpine 65 40
Williams 150 40
Haas 150 100
Audi 250 21
Racing Bulls 400 100
Cadillac 500 200

A csapatok terén korábban egyenlőség volt a McLaren és a Mercedes között, jelen állás szerint azonban a konstruktőri trófea legnagyobb esélyese a gyári istálló. Előnye azonban nem egyértelmű: szorzók terén sokat zárkózott a Ferrari, de a Red Bullt is közelebb érzik a tűzhöz, mint korábban.