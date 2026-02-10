Holnap Bahreinben megkezdődik a második 2026-os Forma-1-es előszezoni teszt, a csapatok három napon keresztül, péntekig körözhetnek majd a közel-keleti pályán.

Nem lesz ott azonban a Red Bull Racing főnöke, Laurent Mekies, a tavaly nyáron Christian Horner utódjának kinevezett francia ugyanis kórházba vonul.

A holland De Telegraaf és a GPBlog is arról ír, hogy a 48 éves szakember egy rutinműtét miatt nem utazik Bahreinbe, ám távolról így is részt vesz majd a munkában.

A tervek szerint Mekies a jövő heti, 18-án kezdődő utolsó háromnapos teszten már a helyszínen lesz.