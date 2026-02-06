Tavaly júliusban, a Brit Nagydíj után váltották le a Red Bull Racinget a 2025-ös kezdetektől irányító csapatfőnököt, Christian Hornert, aki végül szeptemberben távozott végleg csapattól.

A főnököt illető bejelentés után két másik távozásra is fény derült: két, Horner embereként számon tartott vezető beosztású munkatársnak, a marketingigazgató Oliver Hughesnak, valamint a kommunikációs vezető Paul Smith-nek is ajtót mutattak.

Annak ellenére, hogy Hornerék elküldése idején mindenkit biztosítottak, nem lesz további tisztogatás a Red Bullnál, most, egy hónappal a szezonkezdet előtt újabb elbocsátások történtek, tudta meg a PlanetF1 bennfentes forrásoktól.

A szakoldal értesülése szerint négy, vezető beosztású dolgozó távozott, mindannyian a csapat adminisztratív oldaláról, a marketing-, kommunikációs és HR-osztályról. Az elküldést állítólag nem indokolták az érintetteknek, de gyanítható, hogy a feljebb említett két főnökhöz, a régi gárdához való vélt vagy valós kötődésük állhatott a háttérben.

Ugyan nem a csapat, hanem közvetlenül az energiaital-gyártó alkalmazásában állt, de 2025 végén az osztrák céges vezetése kiszorította még az alapító, a 2022-ben elhunyt Dietrich Mateschitz barátjaként a Red Bull motorsportfőnöki posztján dolgozó Helmut Markót is.