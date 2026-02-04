A végére igen éles csatában, minimális, kétpontos előnnyel sikerült Lando Norrisnak világbajnoki címet szereznie 2025-ben. Az F1-ben, egyben a McLarennél is hetedik szezonját töltő angol még most is alig hiszi, hogy a csúcsra ért a száguldó cirkuszban, ezzel együtt nagy boldogsággal és önbizalommal tölti el, hogy idén a címvédőként vág neki az idénynek.

„Izgatottan várom az egészet! Hogy szeretném-e, hogy legyen még egy hónapom felfogni, kiélvezni mindent? Igen. Pár hét jutott csak arra, hogy megemésszem a tavalyi szezont, azt, hogy valóra váltottam a gyerekkori álmomat. Azt hiszem, még mindig tart, hogy elfogadjam, sikerült. Ugyanakkor most már itt az idő újra munkába állni, hogy megpróbáljuk megismételni a sikert. Örömmel tekintek elébe, magabiztosan kezdem az évet, de a nagy szabályváltozások miatt hatalmas kihívás is lesz. De jól érzem magam, boldog vagyok, sikerült valami nagy dolgot elérnem az életben” – magyarázta a múlt heti, barcelonai bejáratási héten, amikor első ízben gurult ki a pályára a világbajnoknak járó 1-es rajtszámmal az autóján.

Norrisék – a többiekkel együtt – legközelebb egy hét múlva, február 11-én lépnek pályára az első bahreini teszten, a rövid szünetet pedig arra is kihasználta a 26 éves angol, hogy meglátogassa egykori általános iskoláját.

A pilóta hétfőn járt a bristoli Chew Stoke Church Schoolban, ahol végiglátogatta az osztályokat, válaszolt a tanulók kérdéseire, besegített egy-két feladatba, tárgyakat dedikált, sőt még egy rollerversenyen is vállalta a leintést.