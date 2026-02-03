Az ötszörös MotoGP-világbajnok Mick Doohan fia, Jack Doohan az Alpine utánpótlásprogramjának tagjaként versenyzett a Forma-2-ben, ahonnan a 2023-as 3. hely után ’24-ben már a csapat tartalékosává léptették elő.

A kispadozós év nagy jutalmat hozott a szezon végén: Doohan 2025-re versenyzői szerződést kapott a következő évre, mi több, már a két évvel ezelőtti idényzárón bemutatkozhatott az Abu-dzabi Nagydíjon az idő előtt távozó Esteban Ocon helyén.

Az ausztrál versenyző Pierre Gasly mellett állandó versenyzőként kezdte az évet, ám mindössze hat forduló jutott neki 2025-ben – az Alpine az amúgy érthetően nem túl erős eredmények tükrében lecserélte őt a drága pénzen megszerzett Franco Colapintóra, aki egyébként szintén nem mutatott túl sokat a végül a konstruktőri bajnokság utolsó helyén záró alakulatnál.

A 23. születésnapját két hete ünneplő Doohant idén januárban engedte el végleg az Alpine, más kérdés, hogy az ausztrál a tavaly év végi japán Super Formulá-s tesztjén is leszerepelt, három nap alatt háromszor törte össze az autót Szuzukában.

Úgy tűnhetett, hogy Doohan F1-es karrierjének vége, már Japánból sem lesz visszaút, de ma bejelentették, hogy a pilóta megint Ocon mellett, az immár erősen Toyota-kötődésű Haas tartalékosaként dolgozik majd a száguldó cirkuszban 2026-ban.

Doohan mellett marad az amerikai, de toyotás hátszéllel dolgozó alakulatnál a kétszeres Le Mans-győztes Hirkava Rjó is, aki korábban szintén feltűnt az Alpine-nál szabadadzéses versenyzőként, mielőtt a Haashoz lépett tovább.