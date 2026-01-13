A 2024-es Forma-1-es szezon utolsó futamán aligha gondolta Jack Doohan, hogy azzal a hétvégével már teljesítette is királykategóriás pályafutása hetedrészét. Az ausztrál akkor kezdett az Alpine-nál, majd több baleset és kevés kimagasló eredmény után le is cserélték őt Franco Colapintóra.

Hét futam után elküldték az F1-es pilótát 1

Jack Doohan (Kép: Bryn Lennon – Formula 1/Formula 1 via Getty Images)

Doohan kezét a tavalyi Miami Nagydíjon történt csere után nem engedte el a csapat, azonban az látszott, hogy nagy reményeket már nem fűzhet ahhoz, hogy az Alpine-nal visszatérjen a Forma-1-be. El is kezdett kikacsintgatni a japán Super Formula irányába, ahol bemutatkozása igencsak kellemetlenül sikerült: a háromnapos szuzukai teszt mindhárom napján ugyanabban a kanyarban összetörte autóját.

A gyengén sikerült belépő ellenére az irány nem változott. Doohan továbbra is Japán felé tart, melyet csak megerősített az Alpine keddi bejelentése, miszerint elválnak a csapat, illetve a pilóta útjai. Túl sok dologgal nem büszkélkedtek, csupán annyit emeltek ki, hogy az ausztrál volt az első versenyző, aki az Alpine Academyről, az istálló pilótaneveldéjéből kikerülve üléshez jutott az enstone-iaknál.

