A 2024-es Forma-1-es szezon utolsó futamán aligha gondolta Jack Doohan, hogy azzal a hétvégével már teljesítette is királykategóriás pályafutása hetedrészét. Az ausztrál akkor kezdett az Alpine-nál, majd több baleset és kevés kimagasló eredmény után le is cserélték őt Franco Colapintóra.

Doohan kezét a tavalyi Miami Nagydíjon történt csere után nem engedte el a csapat, azonban az látszott, hogy nagy reményeket már nem fűzhet ahhoz, hogy az Alpine-nal visszatérjen a Forma-1-be. El is kezdett kikacsintgatni a japán Super Formula irányába, ahol bemutatkozása igencsak kellemetlenül sikerült: a háromnapos szuzukai teszt mindhárom napján ugyanabban a kanyarban összetörte autóját.

DOOHAN CHOCA POR 3RA VEZ EN LA MISMA CURVA!



Jack Doohan, lamentablemente, no está pasando por el mejor momento. Vuelve a dejar su coche contra la pared en los tests de Super Formula en Suzuka.



(Haters soltar el teléfono por favor) pic.twitter.com/x1hxh3Auw0 — ColapintoF1AR (@colapintof1ar) December 12, 2025

A gyengén sikerült belépő ellenére az irány nem változott. Doohan továbbra is Japán felé tart, melyet csak megerősített az Alpine keddi bejelentése, miszerint elválnak a csapat, illetve a pilóta útjai. Túl sok dologgal nem büszkélkedtek, csupán annyit emeltek ki, hogy az ausztrál volt az első versenyző, aki az Alpine Academyről, az istálló pilótaneveldéjéből kikerülve üléshez jutott az enstone-iaknál.