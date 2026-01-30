A hétszeres világbajnok Jordan-, Benetton-, Ferrari- és Mercedes-pilóta Michael Schumacherről már aktív évei alatt és után is számos kisebb-nagyobb dokumentumfilm készült, legutóbb 2021-ben a Netflix hozta ki az egyszerűen Schumacher címre hallgató, a német legenda pályafutását áttekintő alkotását.

Most újra a Netflix foglalkozik Schumacherrel, igaz, más megközelítésben – a héten bejelentették, hogy idén Schumacher ’94 címen a versenyző első világbajnoki szezonjára fókuszáló filmet mutatnak be.

A német nyelvű, Christin Freitag által rendezett dokumentumfilmben a Benettonnal rögtön futamgyőzelemmel kezdő, Ayrton Senna halálát, csalási gyanút is magával hozó, de a 25 éves pilóta számára nyolc futamgyőzelemmel és az első világbajnoki címmel záruló 1994-es évet mutatják be.

Az alkotásban a legenda felesége, Corinna Schumacher, valamint számos, Schumival akkor vagy később együtt dolgozó, hozzá közel álló személy is megszólal majd.

Tavaly egy másik, szintén Schumi F1-es pályájának kezdeteit feldolgozó alkotást is bejelentettek, igaz, az nem kapott túl nagy hírverést, ugyanis bolgárok készítik.

Schumacher 1991-ben mutatkozott be a Forma-1-ben a Jordannél, majd egyetlen hétvége után elcsaklizta őt a Benetton, ahol ’94-ben, majd ’95-ben is bajnok lett. A német 1996-ra szerződött át az akkor (is) küszködő Ferrerihoz, ahol Jean Todttal, Ross Brawnnal és egyéb szakemberekkel hosszú évek építkezését követően az ezredfordulótól zsinórban öt bajnoki címet nyert. Schumi 2026 végén visszavonult, de 2010-re barátja, Brawn visszacsábította a sportágba, hogy együtt építsék fel a vadonatúj Mercedes-csapatot.

Az addigra már kevésbé versenyképes pilóta végül 2012 végén intett végleg búcsút az F1-nek, majd visszavonulása után egy évvel súlyos agysérüléssel járó síbalesetet szenvedett. Az 57 éves német azóta is ápolásra szorul, igaz, a napokban arról írt a brit Daily Mail bulvárlap, hogy állapota valamelyest javult, már nincs ágyhoz kötve, tolószékkel is mozgatják.