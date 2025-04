Garantáltan különleges pillanatok előzik majd meg a Forma-1-es Bahreini Nagydíj rajtját. Mielőtt Oscar Piastri, Lando Norris és Max Verstappen birtokba veszik a pályát, a terep a 85 éves Jackie Stewarté lesz, aki a helyszíni beszámolók szerint utoljára fogja azt az 1973-as Tyrrell-versenygépet vezetni, mellyel annak idején harmadik világbajnoki címét megnyerte.

A skót legenda a bahreini autózással nem csupán saját F1-es karrierjének 60 évvel ezelőtti indulásáról emlékezik meg: pénzt is gyűjt az általa alapított Race Against Dementia nevű alapítványnak, mely a demencia elleni küzdelmet tűzte ki zászlójára.

A pénzgyűjtés fő forrása az a sisak lesz, melyet Stewart visel, és amelyet aláírtak a Forma-1-es világbajnokok –

köztük Michael Schumacher is.

A hétszeres világbajnok 2013-as síbalesete után eltűnt a nyilvánosság elől. Állapotával kapcsolatban limitáltak az információk, de az időnként megjelenő hírek alapján nem túl fényes a helyzete. Épp ezért nagy szó, hogy a német szignója – melyet felesége, Corinna segítségével tett a fejvédőre – is megjelenik a többi világbajnoké mellett.

Michael Schumacher has signed a helmet for Jackie Stewart's dementia charity with the help of his wife Corinna ❤️✍️



The helmet will be auctioned off after Jackie's tribute lap in Bahrain today. pic.twitter.com/TdZNwCTqbR